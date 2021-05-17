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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (35 фото)

Автор:
17 мая 2021 07:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
990
35
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Подборка картинок и смешных комментариев с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны могут присутствовать!!!

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы.   
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34  комментария
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1k
RaiJu 55 минут назад
Комментарий к фото
Вранье, в моде всегда были женщины с нормальными, здоровыми формами, не анорексички и не жиркомбинаты, коих мы лицезреем на фото.
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8k
Cornho 7 минут назад
Комментарий к фото
А вертолёты здесь при чём?
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8k
Cornho 10 минут назад
Комментарий к фото
Не на Пасху дело было?


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7k
Alexandr Barhudarov 20 минут назад
Комментарий к фото
Для состоявшихся бизнес леди?
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5k
Евгений 21 минуту назад
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Вопрос: Если женские соски надо цензурировать, а мужские нет, можно ли цензурировать женские соски мужскими?
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1k
Максим Алтадуков 23 минуты назад
Комментарий к фото
ради веганов, можно.... нет НУЖНО добавить тертый корень растения
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5k
Евгений Полчаса назад
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Молния отделалась лёгким испугом.
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8k
Alexander Полчаса назад
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Ну, если ты так грамотно расписал про зиплоки и бошки в урне, то значит просто валялся обдолбаный...
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40k
Андрей Бертон Полчаса назад
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40k
Андрей Бертон Полчаса назад
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Ей трусы брить не мешают?
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3k
ezhik Полчаса назад
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Ссылка youtu.be
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
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Конечно "не сегодня", если бриться в одежде. Стрижётся в шапке видимо....
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1k
Максим Алтадуков Полчаса назад
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Вопрос от бухгалтера недоучки
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40k
Андрей Бертон Полчаса назад
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Так вот откуда у Каребидиса Айфоны?
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4k
Diesel Полчаса назад
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Если пристроиться к девушке на первой картинке, то есть риск разбить ей голову об стену... А если к второй, то есть риск что голова застрянет между полок холодильника... Никакой техники безопасности!
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
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Для тех, кто родился после 2000
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290
Valeri Nikolkin Полчаса назад
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Принимать душ в купальнике?
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27k
АнтонПолднев 37 минут назад
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Есть побочные эффекты. Окучивание, опрыскивание, прополка и т.д. И это всё перманентно. А ещё она сама из земли не выпрыгивает и в подвал не ссыпается.
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290
Valeri Nikolkin 37 минут назад
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Пятерочка...
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36k
Андрей 41 минуту назад