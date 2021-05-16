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Прогулки по старой Москве в сравнительных фото!
1.
Улица Воронцово Поле.
Вид от Покровского бульвара. С первого взгляда не узнать. Трехэтажный дом (4с2) на месте. Угловой дом (д.2) прикрыл его в 1911 году.
Церковь Николая Чудотворца в Воробине снесли в 30-е. На ее месте построено типовое школьное здание, в котором сейчас Росреестр (Воронцово поле, 4а). Дом вдалеке на изгибе улицы тоже на месте - перестраивался в 1911 году.
Вид от Покровского бульвара. С первого взгляда не узнать. Трехэтажный дом (4с2) на месте. Угловой дом (д.2) прикрыл его в 1911 году.
Церковь Николая Чудотворца в Воробине снесли в 30-е. На ее месте построено типовое школьное здание, в котором сейчас Росреестр (Воронцово поле, 4а). Дом вдалеке на изгибе улицы тоже на месте - перестраивался в 1911 году.
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3.
Вид в сторону Тверской (Горького) улицы от Тверского (Белорусского) путепровода. Ракурс конечно условный...
4.
Садовая-Самотёчная, вид от Лихова переулка. Садовое кольцо до реконструкции 1936 года, когда кольцо было действительно садовым, а автотрассой в центре города)
6.
1882/2021
Ивановский монастырь. Вид с возвышенности от Церкви Владимира в старых Садех - ее фото следующее.
Ивановский монастырь. Вид с возвышенности от Церкви Владимира в старых Садех - ее фото следующее.
17.
Милютинский переулок, 18а.
Это видоизменённый костёл святых апостолов Петра и Павла, построенный в 1839–1845 гг. по проекту архитектора Алессандро Жилярди.
Это видоизменённый костёл святых апостолов Петра и Павла, построенный в 1839–1845 гг. по проекту архитектора Алессандро Жилярди.
18.
В 30-е церковь закрыли. Во время войны здание было повреждено немецкой авиабомбой. Восстанавливалось оно в 1946 г. уже под административные нужды.
Здесь разместился проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения «Гипроуглемаш» - организация вроде бы и сейчас здесь.
Здесь разместился проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения «Гипроуглемаш» - организация вроде бы и сейчас здесь.
20.
1930/2021
2-й Верхний Михайловский пр., д. 2.
Интересная и загадочная усадьба, предположительным владельцем которой считается Алексей Орлов - сподвижник императрицы Екатерины II. После него было ещё несколько смен владельцев. Здание построено в 1780
2-й Верхний Михайловский пр., д. 2.
Интересная и загадочная усадьба, предположительным владельцем которой считается Алексей Орлов - сподвижник императрицы Екатерины II. После него было ещё несколько смен владельцев. Здание построено в 1780
21.
1985/2021
Есть предположение, что дом использовался для заседания масонской ложи, а из подвала шли подземные туннели. Эта информация частично подтвердилась при реставрации в 1990-х гг. Якобы были обнаружены остатки двух подземных ходов. Размеры одного позволяли проехать карете, второго - пройти одному пешеходу.
Есть предположение, что дом использовался для заседания масонской ложи, а из подвала шли подземные туннели. Эта информация частично подтвердилась при реставрации в 1990-х гг. Якобы были обнаружены остатки двух подземных ходов. Размеры одного позволяли проехать карете, второго - пройти одному пешеходу.
22.
1908/2021
После национализации здание занимала художественная коммуна, а на первом этаже были обустроены коммунальные квартиры для командного состава армии. Позже есть упоминание о размещении библиотеки, а затем детского сада.
Сейчас здесь узбекский ресторан.
После национализации здание занимала художественная коммуна, а на первом этаже были обустроены коммунальные квартиры для командного состава армии. Позже есть упоминание о размещении библиотеки, а затем детского сада.
Сейчас здесь узбекский ресторан.
23.
2-й Спасоналивковский переулок.
Вид в сторону Казанского переулка.
Вид идентифицируется по угловому дому слева в конце переулка (Житная, 14с3), которое интегрировано в новое здание.
Вид в сторону Казанского переулка.
Вид идентифицируется по угловому дому слева в конце переулка (Житная, 14с3), которое интегрировано в новое здание.
24.
Из истории здания мало, что известно. В описании старого фото на pastvu написано следующее: «Здание Долгоруковского женского ремесленного приюта у Калужских ворот. В дальней части дома, отличающейся декором, ранее находилась церковь святого Равноапостольного князя Владимира.
С 1918 по 1969 гг в здании располагался туберкулезный диспансер №4. С 1970 г. - ВНИИ газовой промышленности. В 1990 г. здание реконструировано».
С 1918 по 1969 гг в здании располагался туберкулезный диспансер №4. С 1970 г. - ВНИИ газовой промышленности. В 1990 г. здание реконструировано».
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