1.

Улица Воронцово Поле.

Вид от Покровского бульвара. С первого взгляда не узнать. Трехэтажный дом (4с2) на месте. Угловой дом (д.2) прикрыл его в 1911 году.

Церковь Николая Чудотворца в Воробине снесли в 30-е. На ее месте построено типовое школьное здание, в котором сейчас Росреестр (Воронцово поле, 4а). Дом вдалеке на изгибе улицы тоже на месте - перестраивался в 1911 году.