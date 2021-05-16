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Государство в государстве. Дети с трудной судьбой

Государство в государстве. Дети с трудной судьбой (19 фото)

Автор:
16 мая 2021 19:42
Метки: СССР   беспризорники   дети   история   страна   фотографии   
450
19
«Смотрите, смотрите, – с радостными глазами кричит Сергей Александрович, – да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила... В лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве». Из воспоминаний Галины Бениславской.
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Метки: СССР   беспризорники   дети   история   страна   фотографии   
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3  комментария
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9k
Kucher 2 часа назад
90-е забыли. Их тогда, конечно же, не так много было, но хватало.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
А вот тоже государство в государстве - кавказская свадьба. Тоже перекрыли всю дорогу и никого не боятся.

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