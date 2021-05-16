Государство в государстве. Дети с трудной судьбой

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«Смотрите, смотрите, – с радостными глазами кричит Сергей Александрович, – да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила... В лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве». Из воспоминаний Галины Бениславской.
2.
Источники:
МАММ / МДФ
Беспризорники курят в чане для варки асфальта. 1920-1923 гг. Неизвестный автор.
МАММ / МДФ
Беспризорники курят в чане для варки асфальта. 1920-1923 гг. Неизвестный автор.
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6.
Источники:
МАММ / МДФ
Купание беспризорника в Покровском детприемнике. Москва, 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.
МАММ / МДФ
Купание беспризорника в Покровском детприемнике. Москва, 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.
9.
Источники:
Челябинский государственный краеведческий музей
Беспризорники перевозят городской архив. 1923 г. Неизвестный автор.
Челябинский государственный краеведческий музей
Беспризорники перевозят городской архив. 1923 г. Неизвестный автор.
11.
Источники:
МАММ / МДФ
Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации. 1927 г. Автор: Борис Игнатович.
МАММ / МДФ
Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации. 1927 г. Автор: Борис Игнатович.
12.
Источники:
МАММ / МДФ
Крестьяне берут беспризорника на воспитание. 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.
МАММ / МДФ
Крестьяне берут беспризорника на воспитание. 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.
15.
Источники:
МАММ / МДФ
Ленинградская детская воспитательная колония. 1963 г. Автор: Всеволод Тарасевич.
МАММ / МДФ
Ленинградская детская воспитательная колония. 1963 г. Автор: Всеволод Тарасевич.
Источник:
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Метки: СССР беспризорники дети история страна фотографии
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