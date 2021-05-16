Государство в государстве. Дети с трудной судьбой

«Смотрите, смотрите, – с радостными глазами кричит Сергей Александрович, – да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила... В лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве». Из воспоминаний Галины Бениславской.

1. 0 Беспризорники. 1920-е. Автор: Георгий Сошальский.

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МАММ / МДФ

Беспризорники курят в чане для варки асфальта. 1920-1923 гг. Неизвестный автор.

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МАММ / МДФ

Московский беспризорник. 1924 г. Неизвестный автор.

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Муромский историко-художественный музей

Беспризорники. 1920-е. Неизвестный автор.

5. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Беспризорники с сопровождающими. 1924 г. Автор: К. Кузнецов.

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МАММ / МДФ

Купание беспризорника в Покровском детприемнике. Москва, 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.

7. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Обед в приюте. 1900-е. Неизвестный автор.

8. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Детский дом. 1920-е. Неизвестный автор.

9. 0 Источники:

Челябинский государственный краеведческий музей

Беспризорники перевозят городской архив. 1923 г. Неизвестный автор.

10. 0 Источники:

МАММ / МДФ

«Последние беспризорники Москвы». 1927 г. Автор: Сергей Коршунов.

11. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации. 1927 г. Автор: Борис Игнатович.

12. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Крестьяне берут беспризорника на воспитание. 1927 г. Автор: Аркадий Шайхет.

13. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Обучение беспризорника сапожному делу. 1926 г. Автор: Аркадий Шайхет.

14. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Дети войны. 1943 г. Автор: Анатолий Линдорф.

15. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Ленинградская детская воспитательная колония. 1963 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

16. 0 Источники:

МАММ / МДФ

Детский приемник в Пушкине. 1963 г. Автор: Всеволод Тарасевич.

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МАММ / МДФ

На уроке ремесла. 1962-1966 гг. Автор: Антанас Суткус.

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МАММ / МДФ

«Мужской разговор». 1963 г. Автор: Всеволод Тарасевич.