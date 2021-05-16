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Сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке". От немецкой до русской

Сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке". От немецкой до русской (4 фото)

Автор:
16 мая 2021 13:19
Метки: интересные факты   пушкин   сказки   
314
4

Кто из нас не знает великолепное поэтическое произведение Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»!? Кто ее не слышал в детстве!? Кто ее не читал своим детям на ночь!? Кто не видел старого советского мультфильма!? Именно со сказок А.С.Пушкина начинается у многих большая любовь к классической русской поэзии. Написанные в народном духе и стихотворной форме, они всегда вызывают восхищение.

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Метки: интересные факты   пушкин   сказки   
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6  комментариев
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9k
Kucher 3 часа назад
При всём своём желании и при какой угодно эрудиции, Сергеич не смог бы прочитать сказки, изданые в 1855. Ему в этом один поручик, француз на русской службе, в 37-м помешал маленько.
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Так, видим избушку на курьих ножках, витязя, кота, лешего, а что случилось с русалкой?
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5k
Нестерин Сергей 56 минут назад
У Лукоморья- дуб трухлявый,
Цепь бутафорская на нём.
Облезлый кот не на халяву Там ночью шастает и днём.
Нальют 100 грамм- куплет "замочит",
Закусит- травит анекдот:
- Там чудеса, там леший дрочит,
Русалка на ветвях даёт...
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
Один нюанс: на первой картинке кот учёный рассказывает Пушкину "Руслана и Людмилу".
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858
Stranger2018 3 часа назад
Вообщем во всём виноваты бабы
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