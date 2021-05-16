Сказка Пушкина "О рыбаке и рыбке". От немецкой до русской

Но какова была первооснова этой замечательной сказки? Откуда Пушкин позаимствовал сюжет для своего произведения? Недавно прочитал что «Сказка о рыбаке и рыбке» написана была по мотивам русских народных сказок. А это не так. Конечно, подобные сказки присутствуют в народном фольклоре многих народов. В русском есть подобная сказка «Жадная старуха». Правда действие там разворачивается в лесу, а желания старика исполняет Волшебное дерево. Эту сказку маленькому Саше рассказывала его няня Арина Родионовна. Есть и более древняя версия сюжета — индийская сказка «Золотая рыба», с местным национальным колоритом, здесь Золотая рыба — могущественный златоликий подводный дух Джала Камани. Вполне возможно эрудит Пушкин был знаком и с этой сказкой.

Какое-то время считалось, что основой произведения Пушкина была аналогичная сказка, отраженная в сборнике русских народных сказок А. Афанасьева. Но сказки Афанасьева были опубликованы в 1855 году, тогда как Пушкин написал свое произведение в 1832, а опубликовал в 1835-м. Кроме того сказка в сборнике настолько похожа на вариант Пушкина, что наверняка мы имеем дело с обратным заимствованием, когда авторское произведение уходит в народ (также произошло и с «Коньком-Горбунком» Ершова).