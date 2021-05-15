В 1968 году состоялась премьера легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука", снятой знаменитым режиссёром Леонидом Гайдаем. Несомненно на сегодняшний день эта картина является классикой отечественного кинематографа, а многие актёры из фильма стали олицетворением целой эпохи.
Но не стоит забывать, что помимо главных героев атмосферу фильма создают и второстепенные персонажи, чей вклад в киноленту так же важен.
И пользуясь случаем, сегодня поговорим о творчестве и непростой судьбе актёра театра и кино Николая Романова, который в “Бриллиантовой руке” прославился ролью Шефа контрабандистов.
Однофамилец российского императора Николай Яковлевич Романов родился 16 февраля 1908 года в Москве, Российской империи. Его отец, Яков Иванович, рано ушёл из жизни и воспитанием ребёнка занималась мать, Любовь Романовна, которая работала кассиром. В 1925 году Николай Яковлевич окончил семилетку и поступил на актерское отделение кинокурсов имени Б.В. Чайковского. Во время учёбы дебютировал в немом кино, снявшись в пяти картинах.
А по окончанию обучения в 1929 году был принят на студию "Межрабпомфильм" успев снятся в нескольких фильмах: “СЭП № 1” в роли Кольки (1929), “Путёвка в жизнь” (1931) и “Дезертир” (1933), где Романову досталась интересная роль молодого немецкого рабочего-забастовщика Генриха. Но не успела картина “Дезертир” добраться до проката, как актёр уже находился под арестом. 8 апреля 1932 года Николая Яковлевича арестовали по анонимному доносу, Романов впоследствии был осуждён на пять лет и выслан в лагерь на "Беломорканале".
Для не привыкшего к физическому труду актёра, время проведённое в заключении стало настоявшим испытанием, которое могло стоить ему жизни. Но нашлись добрые люди, которые пристроили Николая Романова в лагерный театр. В конечном итоге, спустя три года, Николая выпустили досрочно, но с одной маленькой оговоркой, которая сильно попортила актёрскую карьеру: "ему нельзя было проживать в крупных городах".
Таким образом в июне 1935 года Романов вошёл в труппу Куйбышевского драматического театра. Там он познакомился со своей единственной супругой, Ольгой Дмитриевной Петровой, которая сопровождала Николая на протяжении всей жизни. 24 апреля 1939 года у актёров родился сын Алексей. Семья часто переезжала, но оба супруга продолжали с успехов выступать в различных театрах.
После того как не стало Иосифа Виссарионовича Сталина, в стране наступили большие перемены, позволившие многим заключенным выйти на волю и вернуться домой. И после 23 лет скитаний по всему Советскому Союзу, Николай Романов наконец-то сумел вернуться в Москву. Квартиры у актёра давно уже не было и поэтому семье пришлось довольствоваться комнатой в коммуналке, где они прожили около десяти лет.
В сентябре 1961 года пришло известие о реабилитации Николая Романова и он сумел восстановиться на прежнем месте работы, которое к тому времени получило новое название - Киностудия имени М. Горького. Но больших ролей он так и не получил, в основном Романов снимался в небольших эпизодах, безупречно вписываясь в образ врача, адвоката или чиновника. Так вышло, что за ним закрепилось амплуа интеллигента.
Николаю Яковлевичу выпал шанс сыграть главную роль в фильме Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой", но из-за проблем со здоровьем он вынужден был отказаться. Поэтому одной из его самых запоминающихся работ стала роль "Шефа" в культовой комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", где актёр с большим энтузиазмом и юмором сумел передать на экран образ главаря контрабандистов.
Когда Николаю Романову исполнилось 60 лет, он, в отличие от других актёров, не стал держаться за свою работу. Поначалу Николай Яковлевич снимался в кино, а когда ему перестали предлагать новые роли, то в марте 1972 года вышел на пенсию. Романов много времени стал проводить дома, в окружении своих близких. Его жена тоже была на пенсии и вела домашнее хозяйство.
Сын Алексей вначале поступил в Ленинградский кораблестроительный институт, но любовь к театру оказалась сильней. Ведь он фактически вырос за кулисами и с детства всё знал про актёрскую профессию. Алексей подал документы в ярославский филиал Школы-студии МХАТ, в после окончания обучения служил в провинциальных театрах. В дальнейшем он 33 года отработал артистом миманса в Большом театре.
К сожалению, во второй половине восьмидесятых у Николая Романова начались серьёзные проблемы со здоровьем. Его состояние стремительно ухудшалось и 10 сентября 1991 года Николая Яковлевича Романова не стало. Знаменитому артисту было 83 года.
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