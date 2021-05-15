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Сломанная карьера и 23 года скитаний по Советскому Союзу. За что сидел в тюрьме Шеф из комедии “Бриллиантовая рука”

Сломанная карьера и 23 года скитаний по Советскому Союзу. За что сидел в тюрьме Шеф из комедии “Бриллиантовая рука” (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 20:16
Метки: актеры   кино   творчество   
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В 1968 году состоялась премьера легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука", снятой знаменитым режиссёром Леонидом Гайдаем. Несомненно на сегодняшний день эта картина является классикой отечественного кинематографа, а многие актёры из фильма стали олицетворением целой эпохи.

Но не стоит забывать, что помимо главных героев атмосферу фильма создают и второстепенные персонажи, чей вклад в киноленту так же важен.

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Метки: актеры   кино   творчество   
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Омар Хайям Час назад
Так за что его посадили?
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Вася 2 часа назад
блин не кидайтесь гавном. но он на чикатило похож. роль, конечно обалденная, идеальный "плохой" пэрсонаж получился
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