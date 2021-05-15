В 1968 году состоялась премьера легендарной советской комедии "Бриллиантовая рука", снятой знаменитым режиссёром Леонидом Гайдаем. Несомненно на сегодняшний день эта картина является классикой отечественного кинематографа, а многие актёры из фильма стали олицетворением целой эпохи.

Но не стоит забывать, что помимо главных героев атмосферу фильма создают и второстепенные персонажи, чей вклад в киноленту так же важен.