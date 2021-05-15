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Пистолет на 50 патронов

Пистолет на 50 патронов (6 фото)

Автор:
15 мая 2021 19:54
Метки: боезапас   интересное   оружие   патроны   пистолет   
1176
6
Когда в первый раз смотришь на данный пистолет, то складывается впечатление, что создавался он в первую очередь для героев американских боевиков, у которых точно никогда не должны заканчиваться патроны. Благо, магазин на полсотни «свинцовых друзей» располагает к достаточно длительной стрельбе без перезарядки. Впрочем, внушительный активный боезапас является далеко не единственной особенностью Kel-Tech P50.
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Метки: боезапас   интересное   оружие   патроны   пистолет   
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11  комментариев
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7k
Алеksей 8 часов назад
случайно не после этого видео идея на данную статью созрела?

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772
192-й Полчаса назад
РШ-12.
Бронежилет, говоришь?
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−16
Dmitry Dmitry 2 часа назад
сконструирован и уже блогерами обкатывается а где ваши знаменитые пистолеты Калашникова. Удав, Ужав и иже с ними с дурацкими названиями так и не поступившими на вооружение?
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5k
Tim_G 2 часа назад
Что первое бросилось в глаза - "комфортная и быстрая" установка магазина, а главное - "надежная". :)
Как пулемет его "удобно" перезаряжать, а емкость - не как у пулеметного короба...
Патронов сколько не набей, а закончиться они могут в самый неподходящий момент...
ИМХО: тактическое применение сего шедевра сомнительно хотябы ввиду болтающегося магазина до закрытия всей верхней трахомудией (в отличие от на много порядков более проработанного FN P90)...
Едешь ты в бГоневичке, вкладываешь магазин, и тут кочка под колесом, и магазин улетел, а если это произошло перед десантированием, то выскакиваешь ты, не исключено что под огнем, без магазина... Всё, конец фильма...
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0
узурпатор 3 часа назад
уже готовятся к тому, что Байден винтовки запретит?
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Все уже давно придумано до нас.
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11k
ss 5 часов назад
"Данный боеприпас разрабатывался FN Herstal в конце прошлого века специально по заказу НАТО в качестве средств от советских бронежилетов."
-
Протестую! Советские бронежилеты (а равно и все другие) никому не угрожали! Это клевета, что от них требовались какие-то средства!...
Как же вы русский язык коверкаете!
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−118
мать вашу, ублюдки 8 часов назад
амеры не поняли почему у бельгийцев в Р90 ствол под магазином, не только из за высоты ствола над рукой и соответственного влияния на точность стрельбы, но и из за отсутствия верхней рамки, тем более со стволом и механизмами.
При этом это пистолет с одиночной стрельбой!?
АКС ФАРЕВА!!!
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1.7M
Иван Кемеров 8 часов назад
https://novate.ru/blogs/130521/58909/https://novate.ru/blogs/130521/58909/
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