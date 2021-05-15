Пистолет на 50 патронов

У нового американского пистолета весьма любопытная компоновка. Его конструкция напоминает многослойный бутерброд, в котором магазин вкладывается между двух подвижных элементов. Верхняя часть пистолета откидывается наподобие того, как это делает капот автомобиля. Что интересно, патронник у Kel-Tech P50 расположен в верхней части, что явно указывает на то, что американские конструкторы, проектировавшие данное оружие, во многом вдохновлялись именно бельгийской школой. Стоит также отметить, что магазин у пистолета отнюдь не оригинальный. В действительности конструкторы просто позаимствовали его у бельгийского пистолета-пулемета FN P90.