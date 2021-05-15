Пистолет на 50 патронов

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Когда в первый раз смотришь на данный пистолет, то складывается впечатление, что создавался он в первую очередь для героев американских боевиков, у которых точно никогда не должны заканчиваться патроны. Благо, магазин на полсотни «свинцовых друзей» располагает к достаточно длительной стрельбе без перезарядки. Впрочем, внушительный активный боезапас является далеко не единственной особенностью Kel-Tech P50.
Самое время взглянуть на причудливый пистолет поближе.
Обычно, когда говорят слово пистолет, то через знак равно после него мысленно ставят словосочетание «скрытое ношение». Последнее требует изящества, эргономики и компактности конструкции. Все перечисленное никак не относится к пистолету Kel-Tech P50. Со стороны оружие больше похоже на какой-то реквизит со съемок очередного эпизода «Звездных войн».
Однако, сомневаться не стоит: Kel-Tech P50 – самый настоящий боевой пистолет. Просто достоинства у него относительно большинства родственников прямо скажем «нетрадиционные».
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Концепция Kel-Tech P50 достаточно проста: достижение максимально возможной огневой мощи в небольшом пистолетном корпусе. Возможным это становится благодаря двум основным моментам. Первый – это боезапас. Как уже было отмечено, штатный магазин пистолета рассчитан на 50 патронов. Второй — применяемый калибр. Стреляет Kel Tec P5 патронами 5.7х28 мм. Данный боеприпас разрабатывался FN Herstal в конце прошлого века специально по заказу НАТО в качестве средств от советских бронежилетов. Данный патрон и сегодня пробивает большинство бронежилетов благодаря своей форме, малому калибру и высокой начальной скорости пули в 600-700 м/с.
У нового американского пистолета весьма любопытная компоновка. Его конструкция напоминает многослойный бутерброд, в котором магазин вкладывается между двух подвижных элементов. Верхняя часть пистолета откидывается наподобие того, как это делает капот автомобиля. Что интересно, патронник у Kel-Tech P50 расположен в верхней части, что явно указывает на то, что американские конструкторы, проектировавшие данное оружие, во многом вдохновлялись именно бельгийской школой. Стоит также отметить, что магазин у пистолета отнюдь не оригинальный. В действительности конструкторы просто позаимствовали его у бельгийского пистолета-пулемета FN P90.
Разработано оружие было в начале 2021 года. Полуавтоматический пистолет имеет габариты 380х170х50 мм. В снаряженном виде оружие весит 1.43 кг. Предполагается, что продаваться данное чудо будет в США в том числе и на рынке гражданского оружия. Именно для этого пистолет был сделан именно полуавтоматическим. Стоить такой будет по заверению создателей около 1 тысячи долларов.
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Метки: боезапас интересное оружие патроны пистолет
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Бронежилет, говоришь?
Как пулемет его "удобно" перезаряжать, а емкость - не как у пулеметного короба...
Патронов сколько не набей, а закончиться они могут в самый неподходящий момент...
ИМХО: тактическое применение сего шедевра сомнительно хотябы ввиду болтающегося магазина до закрытия всей верхней трахомудией (в отличие от на много порядков более проработанного FN P90)...
Едешь ты в бГоневичке, вкладываешь магазин, и тут кочка под колесом, и магазин улетел, а если это произошло перед десантированием, то выскакиваешь ты, не исключено что под огнем, без магазина... Всё, конец фильма...
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Протестую! Советские бронежилеты (а равно и все другие) никому не угрожали! Это клевета, что от них требовались какие-то средства!...
Как же вы русский язык коверкаете!
При этом это пистолет с одиночной стрельбой!?
АКС ФАРЕВА!!!
Мы с тобой поговорили - тебе два минуса прилетело а мне пять. И кто эти дебилы, которые минусят? почему тебе меньше? Наверное меня народ больше ценит.