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Даже украсть не умеют как следует!

Даже украсть не умеют как следует! (31 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: брак   веселые картинки   забавно   контрафакт   с особым цинизмом   смешно   уроды для народа   юмор   
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Знаменитые бренды, образы культовых киногероев и персонажей всемирно известных мультфильмов часто становятся жертвой воров. Недобросовестные производители используют их, чтобы обеспечить популярность своему товару. Но украсть им мало - они еще и уродуют знаменитые образы до неузнаваемости! Ну куда это годится?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   веселые картинки   забавно   контрафакт   с особым цинизмом   смешно   уроды для народа   юмор   
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ваня панкин Полчаса назад
жесть, так и заикой стать можно...
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58k
Доктор Джонс 7 минут назад
Тут еще зачем-то фото молодого Пола Маккартни прилеплено...
Тут еще зачем-то фото молодого Пола Маккартни прилеплено...
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