Даже украсть не умеют как следует!

Знаменитые бренды, образы культовых киногероев и персонажей всемирно известных мультфильмов часто становятся жертвой воров. Недобросовестные производители используют их, чтобы обеспечить популярность своему товару. Но украсть им мало - они еще и уродуют знаменитые образы до неузнаваемости! Ну куда это годится?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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