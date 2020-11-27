Даже украсть не умеют как следует!

Знаменитые бренды, образы культовых киногероев и персонажей всемирно известных мультфильмов часто становятся жертвой воров. Недобросовестные производители используют их, чтобы обеспечить популярность своему товару. Но украсть им мало - они еще и уродуют знаменитые образы до неузнаваемости! Ну куда это годится?

0

Кажется, Сила покинула Оби Вана 0 Источник:

×

Да, Эльза, что-то ты поправилась... 0 Источник:

Синий мститель? Что-то новое... 0 Источник:

Таких мутаций далекая-далекая галактика еще не знала! 0 Источник:

Тысяча и одна попытка научиться писать слово Nike 0 Источник:

А что это вы здесь делаете, а? 0 Источник:

Саурон замаскировался 0 Источник:

У Дарта Вейдера - случайная мутация 0 Источник:

Другой Азии у нас для вас нет! 0 Источник:

Prongles - это как Pringles, только для свиней 0 Источник:

Паровозик Томас прошел апгрейд 0 Источник:

Барт подрос 0 Источник:

Королева воинов с Планеты Обезьян 0 Источник:

Мультяшный Зомбиленд 0 Источник:

Симпсоны на Луне 0 Источник:

Черепашка Босс 0 Источник:

Мандалорское танго 0 Источник:

Понаберут в супергерои кого попало по объявлению... 0 Источник:

Эк Чубакку жизнь потрепала... 0 Источник:

Йода в доме инвалидов 0 Источник:

Черепашки-зомби пришли на смену черепашкам-ниндзя! 0 Источник:

Был пасхальный кролик, а стал - хэллоуиновский! 0 Источник:

Симпсоны тоже подались в зомби 0 Источник:

Телепузики плохо продавались - пришлось перепрофилировать в супергерои 0 Источник:

Монстр - рваные трусы 0 Источник:

Губка Боб где-то потерял свои квадратные штаны! 0 Источник:

Барт Симпсон - супербоец! 0 Источник:

Покемоны ненавидят вас! 0 Источник:

Если коня скрестить с тиранозавром - ужас, что получится! 0 Источник: