Сообщается, что вырученные средства пойдут на помощь больным детям.
Вчера на площадке Русского географического общества в Москве прошел весьма необычный аукцион, на котором были представлены картины, мебель, посуда и прочие поделки из дерева, созданные руками министра обороны России Сергея Шойгу.
Аукцион проходил под патронажем Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Все вырученные 40 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе организации, пойдут на адресную помощь подопечным Фонда. Часть средств направят на развитие центров реабилитации и повышения квалификации врачей.
Особо подчеркивается, что Сергей Шойгу лично предложил идею о проведении благотворительного аукциона и предоставил на продажу плоды своего творчества.
Шойгу как-то признался в одном интервью, что рисовать начал с детства. Впервые тяга к творчеству в нем проснулась, когда он находился в полевых лагерях
А вот так выглядит художественная резьба по дереву в исполнении Шойгу: причудливой формы вазы, шкатулки и скульптуры
Впервые творчество Шойгу мир увидел в 2018 году - работы министра показали на выставке "Алдан-Маадыр" в Кызыле
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Оказалось, министр обороны еще и рассказы пописывает. Во время торгов гости аукциона в фоновом режиме слушали прозу Шойгу. Ее зачитывал известный актер Сергей Бурунов.
Подробней об аукционе в материале НТВ:
Источник:
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Стоит-ли это сорок миллионов, конечно нет.
Если картины ещё более-менее выглядят, то работы из дерева стремные и ни о чём.
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Приятно послушать знающего человека, респект!
Настолько знать доход персоны, к которому (не говоря уж об инфе о котором) нас, простых, и на пушечный выстрел не подпустят - это же насколько надо быть значимой фигурой в этом мире! Ты не иначе как таксист или даже парикмахер!
Ничего, tutu, что я вот так запросто тебе пишу, да еще и "тыкаю"?
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Пu3deц, что за дебилы растут...да и мало того, что растут - еще и в сеть свою тупость выливают...
Копейки для него или нет, тебя волновать не должно. Человек что-то сделал своими руками, продал и перечислил.