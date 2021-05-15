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Созданные Сергеем Шойгу картины и поделки из дерева продали за 40 миллионов рублей

Созданные Сергеем Шойгу картины и поделки из дерева продали за 40 миллионов рублей (12 фото)

Автор:
15 мая 2021 13:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сергей Шойгу   аукцион   благотворительность   картины   политика   работы по дереву   творчество   
1592
12

Сообщается, что вырученные средства пойдут на помощь больным детям.

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Метки: Сергей Шойгу   аукцион   благотворительность   картины   политика   работы по дереву   творчество   
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33  комментария
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19k
мистер Конвей Твитти 2 часа назад
Думаю,мало кто сомневается в том,что экспонироваться и ловить восторженные отзывы "почитателей" эти картины будут ровно до тех пор,пока великий художник занимает один из ключевых постов у власти.
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862
Миша 2 минуты назад
Пока не выставит на продажу стволы никакие спилы покупать не буду.

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2k
Mellivora 18 минут назад
А, так это в этом гараже с Путиным отдыхал?
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1k
Incognito Полчаса назад
Мазня какая то и тупые спилы дерева.
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3k
Core 48 минут назад
Хомяки так переживают что деньги пойдут не алешеньке
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22k
Батончик с маком 55 минут назад
А если не будут брать.......
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3k
Михалыч Час назад
Все эти аукционы проводятся для слияния власти и капитала на бытовом уровне. То есть богатый человек покупает задорого безделушку, но теперь он лично знаком с Шойгу и может рассчитывать на выгодные контракты от МО.
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27k
turyst Час назад
Как хобби для человека, почему бы и нет.
Стоит-ли это сорок миллионов, конечно нет.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Horoshie lyudi ewe ostalis .
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17k
иванов дмитрий Час назад
подхалимаж - прекрасный пример , образцовый .
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14
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Хорошие инвестиции....
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Бердымухамедов 2.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Ящерица классная. Я даже не понимаю как такую сделать.
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222
Sandmann 2 часа назад
Огласите весь список счастливцев, пжлст... или это закрытая инфа?
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−88
Иосиф 2 часа назад
Ну по сравнению с брежневскими гомо поцелуями ничего так, симпатично.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Интересно, это отмывание денег или просто пиар с подставными покупателями ?
Если картины ещё более-менее выглядят, то работы из дерева стремные и ни о чём.
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9k
uutb 2 часа назад
А, его ли это работы? Пусть докажет! Где пруффы Билли!?
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40k
Александр 2 часа назад
хорошо когда у человека есть хобби. а шойгу это или не шойгу - дело десятое. Да предметы необюычные. Я бы хотел чтонибудь себе - сделанноре министром обороны )
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7k
amrita 2 часа назад
Когда только успевает???
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30k
Михаил 2 часа назад
Как отмываются деньги)))
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
нет, не стал бы покупать, это заувалированные взятки. Шойгу и так то миллионер, и родственники с любовницами миллионеры, если б хотел помочь - так бы и помог
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15
tutu ддт 2 часа назад
в том то и дело, что это копейки для него, это все равно что ты нищему в метро десятку кинешь
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