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Как строили римские дороги

Как строили римские дороги (1 фото)

Автор:
15 мая 2021 12:05
Метки: дороги   история   рим   
617
1
Капитальные дороги Древнего Рима функционируют до сих пор, потому что покоятся на качественном многослойном фундаменте.

Источник:

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Метки: дороги   история   рим   
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12  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
А наши-то знают?
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876
Андрей 56 секунд назад
Строили на века!
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483
Конрад Карлович Шнайдер-Задунайский 13 минут назад
Нашим это не выгодно.
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30k
Азат Баширов 36 минут назад
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5k
Дельфин Красивый Час назад
ну и фоточек Апиевой дороги добавить можно
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23k
Dobry vojak Svejk Час назад
Из прочитанного понял - для строительства качественных дорог нужно 2 условия:
1 - Мудрый Правитель
2 - Смертная казнь за халтуру при строительстве
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2k
Frank Borman Час назад
Виа Эгнатия проходила прямо через греческий город Фессалоники (Салоника). Дороги той уже нет, она покрыта асфальтом - это централная улица города Эгнатия. Но с тех времен осталась римская арка Галерия.
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299
Botanik Vulgaris 2 часа назад
Добавлю ещё, при строительстве дорог в Древнем Риме не так уж ширпоко использовался рабский труд. Непроизводительно было. Было большое количество професиональных "артелей". Они соперничали и соревновались с друг другом, имели представителей в сенате. Подкупали, кляузнечили, доносили также старались быстрее и качественнее работать. Кто то халтурил. Всё как и сейчас. Кроме наказания за плохую дорогу - нравы были пожёсче: КАЗНЬ. И для кого то открывается вакантное место. Но заметте, и это не останавливало нерадивых подрядчиков, казни были. Хотя дороги до сих пор существуют.
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