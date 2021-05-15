Как строили римские дороги

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Но кроме фундамента материального и зримого, у римских дорог имелся и другой, не менее важный, но обычно не принимаемый во внимание. А именно — фундамент правовой и политический.Нормы дорожного строительства римляне прописали ещё в Законах Двенадцати таблиц, которые были приняты в середине V в. до н.э. Прямые участки дорог должны были иметь в ширину не менее 8 футов (около 2.5 м), а на поворотах предписывалась двойная ширина, чтобы в этих местах не возникали заторы. Кроме того, владельцы придорожных участков были обязаны за собственный счёт либо мостить дороги камнем, либо обозначать границу дороги какой-нибудь оградой. В противном случае как пешеходы, так и повозки имели право пересекать их землю в любом месте.Кроме законов, важнейшее влияние на строительство римских дорог оказала политика. В 312 г. до н.э. одним из двух римских цензоров стал великий деятель, которого звали Аппий Клавдий Цек. Цензоры, помимо прочих обязанностей, отвечали за общественные здания, а также то, что сейчас называют инфраструктурой, включая акведуки и дороги. Аппий отметился в строительстве и того, и другого. Именно ему римляне обязаны появлением самого древнего из известных римских акведуков. В его честь он был назван Аква Аппия. Это было грандиозное сооружение длиной 16.5 км, по которому в Рим поступало 75 тыс. кубометров воды в сутки.Но Аппию акведука показалось мало, и он затеял грандиозное дорожное строительство. Аппиева дорога протянулась на 195 км, соединив Рим с Капуей. Были проведены масштабные земляные работы, включавшие срытие целых холмов, засыпание оврагов и низин. В отличие от большинства прочих римских дорог того времени, Аппиева изначально была замощена камнем, что сделало её практически вечной — она и сейчас функционирует под названием Strada Statale 7 Via Appia.Это строительство практически исчерпало всю римскую казну. Сенаторы, разумеется, возмущались непомерными расходами и грозились лишить наглого политика, решившего пропиариться за государственный счёт, финансирования. Но они не учли, что Аппий, в качестве цензора, составлял списки сенаторов от разных сословий. И Аппий попросту включил в число сенаторов большое количество незнатных римлян, в том числе вольноотпущенников. Римский историк Тит Ливий передаёт мнение патрициев, которые сочли такой ход Аппия «бесчестным и отвратительным». Даже его коллега, второй цензор Гай Плавт, в знак протеста против действий Аппия ушёл в отставку.Аппию, благодаря поддержке введённых в сенат простолюдинов, удалось в короткий срок завершить строительство дороги. Если Аппий хотел тем самым увековечить своё имя, то его затея увенчалась полным успехом. Дорога оказалась великолепной. Не только жить возле неё, но и покоиться на обочине данной дороги после смерти стало считаться весьма престижным. Уже через 20 лет после открытия движения по этому пути, знатный род Сципионов стал строить свои фамильные склепы вдоль Аппиевой дороги. Их примеру последовали другие представители знати: вдоль тракта выросло множество монументальных гробниц и памятников, один другого пышнее и дороже.Аппий положил начало римской традиции строительства политическими деятелями великолепных дорог, называемых в честь их создателя: Фламиниева дорога (220 г. до н.э.), Кассиева (187 г. до н.э.), Постумиева (148 г. до н.э.), Эгнатиева (146 г. до н.э.) и т.д. Многие из этих сооружений намного превзошли Аппиеву дорогу — например, Августова, протянувшаяся через весь Пиренейский полуостров. Её длина, вместе со всеми ответвлениями, достигала 1500 км.После того, как римский политик принимал решение о начале строительства и намечал маршрут, по которому должна была пролечь новая дорога, за дело принимались громатики (геодезисты). Они колышками отмечали на местности, где будет проходить тракт. После них за дело принимались инженеры, мостостроители и архитекторы, определявшие объём будущих работ. Рабочую силу поставляли либо местные власти (если поблизости имелись римские поселения), либо военные. Римляне постоянно использовали легионеров на строительстве дорог.Неквалифицированный персонал занимался простыми работами. Они копали канаву для будущей гравийной «подушки» в основании дороги, ломали камни на щебень, доставляли грузы. А вот для строительства мостов и обтёсывания камней, которыми мостилась дорога, нужны были мастера.Их в Древнем Риме было много и без дела они не сидели — в любое время где-нибудь в огромной Империи строилось либо чинилось какое-то количество дорог. Результаты их труда можно видеть и сейчас, причём не только в Европе, но и в Малой Азии, Африке — в каждой из бывших римских провинций.