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Современные станции Московского метро. Топ-10 самых красивых

Современные станции Московского метро. Топ-10 самых красивых (11 фото)

Автор:
15 мая 2021 11:44
Метки: Москва   метро   станции   топ   
505
11

Сегодня, 15 мая, Московский метрополитен отмечает свое 86-летие.

Москве часто приписывают звание самого красивого метрополитена в мире. Многие исторические станции украшены мозаикой, люстрами, скульптурами и витражами различных художественных стилей.

Метро расширяется и появляются новые станции, со своим дизайном. В этом посте предлагаю ознакомиться с современными станциями. Составил своеобразный "топ-10 самых красивых".

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Метки: Москва   метро   станции   топ   
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9  комментариев
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5k
Tatyana Час назад
Они все красивые, но все дальние. Чтобы до Филатова Луга доехать, нужно ого-го времени. А ветка 8А - это почти как в другой стране. Так что лучше родные линии, пусть и старенькие, но ближние.
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14k
Мария Коненкова 6 часов назад
Автор, "Электрозаводская" -то у вас не новая, а старая, Арбатско-Покровской линии.
Вот - новая! Тоже очень красивая.
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18k
Will2006 6 часов назад
Что в этом ряду делает Электрозаводская?
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13k
Александр 6 часов назад
"Электрозаводская" каким боком к "новым"?
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521
Вано 7 часов назад
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