Современные станции Московского метро. Топ-10 самых красивых

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Сегодня, 15 мая, Московский метрополитен отмечает свое 86-летие.
Москве часто приписывают звание самого красивого метрополитена в мире. Многие исторические станции украшены мозаикой, люстрами, скульптурами и витражами различных художественных стилей.
Метро расширяется и появляются новые станции, со своим дизайном. В этом посте предлагаю ознакомиться с современными станциями. Составил своеобразный "топ-10 самых красивых".
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Авторский пост
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Вот - новая! Тоже очень красивая.