Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части

Как выглядит куркума? А имбирь? А арахис? Да не корни, а надземная часть. Знаете?
Имбирь
Многие думают, что в природе он в таком виде и существует, как мы привыкли лицезреть – пальчатый коричневатый корень с пряным ароматом и вкусом. И тут сразу два заблуждения. Во-первых, употребляем в пищу мы не корень, а корневище. Ибо корни имбиря – это мочковатая система, которая как раз из корневища и торчит. А во-вторых, имбирь - это многолетнее травянистое растение с прямым стеблем, узкими листьями и весьма причудливыми цветками коричневого, оранжево-желтого или красного цвета. Мало того, на месте цветка со временем появляется плод - трёхстворчатая коробочка. Имбирь вполне можно вырастить дома в горшке, обеспечив ему тепло и высокую влажность. В этом случае растение может вырасти до двух метров высотой, но зацветет не раньше третьего года жизни.
Арахис
Его еще называют «земляной орех», но это однолетняя бобовая трава. Разрастается арахис в виде куста не более метра высотой. Интересно, что он может развиваться в двух направлениях: стелиться по земле и вытягиваться вверх. Листочки арахиса округлой формы и слегка опушенные. Цветет он всего один день желтыми, желто-оранжевыми или беловатыми цветами. Именно на их месте и появляются потом бобы. Как же они оказываются под землей? Дело в том, что после опыления цветка основание завязи удлиняется, и она врастает в почву. Если этого не произойдет, то завязь погибнет. А «заземленные» завязи развиваются в бобовые коробочки с «орешками» внутри.
Женьшень
О том, насколько чудодейственными свойствами обладает его корень, наслышаны, кажется, все.
А вот знаете ли вы женьшень, так сказать, в лицо? Это многолетнее травянистое растение с одним стеблем и пальчато-сложными листьями, располагаются на стебле розетками. Невысокое – до полуметра высотой. Цветет невзрачными беленькими «зонтиками», которые сменяют ярко красные ягодки-костянки.
Лакрица
Кто лечил кашель, знает, что во многих популярных средствах содержится экстракт корня солодки. Именно он придает лекарствам своеобразный вкус. Лакрица – как раз и есть та самая солодка. И применяется она не только в медицине, но и в кулинарии, и в виноделии. Многолетнее травянистое растение, относящееся - представьте себе! - к семейству бобовых. Имеет несколько расходящихся стеблей, на которых зеленеют продолговатой формы листочки. Цветет лакрица скромно-скромно: кисточками мелких бело-фиолетовых цветов. На их месте потом появляются маленькие бобики с двумя-шестью семечками внутри. В общем, внешний вид растения на первый взгляд никак не вяжется с его бешеной популярностью.
Батат
Почему-то принято считать, что батат – родственник картофеля. Их клубни и правда похожи по форме и немного по вкусу. Правда, утверждают, что батат намного полезнее. Да и храниться он может год-два, а не полгода, как картошка. Но не это главное. Ведь многие считают, что и растет батат примерно так же, как картофель. Тогда как растение батат – это… вьющаяся плетистая лиана. И она может вырастать до пяти метров в длину. Листья у батата сердцевидной формы. Цветет растение – не поверите! – практически, как вьюнок-березка. И даже таких же оттенков – розовых, белых, сиреневых.
Куркума
В качестве сырья для изготовления специи используется корневище этого многолетнего травянистого растения. Известны и его лечебные свойства, как противовоспалительного и иммуномодулирующего средства, особенно при проблемах с ЖКТ. Корневище куркумы по виду напоминает имбирь – такое же мясистое, разветвленное. Но плюс ко всему куркума – это растение, соцветия которого поражают экзотической красотой и удивительной расцветкой. Период цветения невероятно продолжительный – до трех месяцев! Листья у куркумы большие, вырастет она до 90 см в высоту.
Васаби
Корнеплод растения, по-научному называемый эвтрема японская, растет в Японии. И в мире он больше известен под именем васаби. По понятным причинам у нас его сравнивают то с горчицей, то с хреном – уж очень ядреный этот корень. Но горчицу и хрен растение васаби напоминает мало. Схожесть можно рассмотреть, разве что, уж очень пристрастно приглядевшись. Эвтрема японская – многолетняя трава с сердцевидными листьями, соцветиями-кистями мелких белых цветочков (вот когда немного похоже на цветение хрена). Интересно, что японцы называют привычный нам хрен «западным васаби».
Источник:
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