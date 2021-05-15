Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части

Многие думают, что в природе он в таком виде и существует, как мы привыкли лицезреть – пальчатый коричневатый корень с пряным ароматом и вкусом. И тут сразу два заблуждения. Во-первых, употребляем в пищу мы не корень, а корневище. Ибо корни имбиря – это мочковатая система, которая как раз из корневища и торчит. А во-вторых, имбирь - это многолетнее травянистое растение с прямым стеблем, узкими листьями и весьма причудливыми цветками коричневого, оранжево-желтого или красного цвета. Мало того, на месте цветка со временем появляется плод - трёхстворчатая коробочка. Имбирь вполне можно вырастить дома в горшке, обеспечив ему тепло и высокую влажность. В этом случае растение может вырасти до двух метров высотой, но зацветет не раньше третьего года жизни.