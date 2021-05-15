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Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части

Как выглядят растения, у которых мы едим только «подземные» части (20 фото)

Автор:
15 мая 2021 09:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   как растет   плоды   растения   фото   
660
20

Как выглядит куркума? А имбирь? А арахис? Да не корни, а надземная часть. Знаете?

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Метки: интересно   как растет   плоды   растения   фото   
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uutb Минуту назад
Ну, а где самое вкусное?
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Infinite

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