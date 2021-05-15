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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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Новости партнёров
1. Он придерживает дверь, чтобы она не жахнула дверью об бордюр.
2. Т.к. двигатель работает. то можно предположить, что он высаживает хозяйку из машины, чтобы на ней уехать. Почему через пассажирскую дверь? Так теперь это не её машина, то она теперь пассажирка, а их (по правилам) надо высаживать со стороны тротуара...