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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
15 мая 2021 09:03
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1628
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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33  комментария
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8k
MakDag 2 часа назад
Комментарий к фото
Только "Крепкому орешку" мы не верим, потому что такое может быть только в кино, а ситуации в "Операции Ы", можно прочитать во многих обвинительных заключениях.))
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3k
mtonaka Полминуты назад
Комментарий к фото
Ну, смотря какой секс...
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3k
mtonaka 2 минуты назад
Комментарий к фото
Наш ответ "Чемберлену"!
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3k
mtonaka 4 минуты назад
Комментарий к фото
Ей не надо приседать, у неё и так всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
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17k
Anna 5 минут назад
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тут 2 причины: новые машина или баба.
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4k
Мистер Фикс 5 минут назад
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А я не знаю...
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8k
Cornho 7 минут назад
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Весь мир?? Я не знаю.
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3k
mtonaka 14 минут назад
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Раз уж Ной, то должно быть каждой "твари" по паре!
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8k
Cornho 19 минут назад
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Присела 10 раз на край раковины?
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26
Руслан 24 минуты назад
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Ну разгильдяйство-то не было, а вот предательство...Рузвельт знал, что японцы атаковать собираются. И донесения шли о том, что эскадра направляется на американскую базу. И есть мнение, что подставили американцы свою базу для того, чтобы повод был объявить войну. Но называется это не предательство, а высшая политическая целесообразность. Это другое, короче говоря
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5k
Dictator Полчаса назад
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А про то, что можно чувствовать вкус картинки, еще не написали?
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3k
Едондер пуп 37 минут назад
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Кузнечик в майке с изображением леопарда-метросексуала на рок-концерте своего кумира))
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8k
kaboza 54 минуты назад
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Директор с наборным штемпелем не разобрался, секретарша не разобралась, там в зеркальном порядке все..к админу, т.е. ко мне...набрал, там 4 строки, юр адрес инн огрн и всякое..отдал, шеф в восторге, через час со вторым пришел, набери говорит, "все ...ня ПЕРЕДЕЛЫВАЙ"
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3k
Ваник 55 минут назад
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Сисек нет , свети жёпу.
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12k
banzai7 56 минут назад
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В моем организме есть.
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8k
kaboza 59 минут назад
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у меня один в один такое "украшение" причем в пт 13 родилось..
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42
Елена Букреева Час назад
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Так японцы и заплатили, и гораздо сильнее, чем провинились.
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42
Елена Букреева Час назад
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Наверное, хозяева наклеек "можем повторить".
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1k
Konradini Час назад
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... и еще - странная шапка в виде головы кузнечика...
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42
Елена Букреева Час назад
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Мог остановиться подальше, выпустить, потом запарковаться вплотную к бровке
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1k
Konradini Час назад
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Не сразу понял, при чём тут "джентльмен". Сразу бросилось в глаза как дверка "идёт" на бордюр.
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