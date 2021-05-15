Так я выгляжу, когда иду из магазина

"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети

В аду есть отдельный котел для фотографирующих монитор: улетные комменты и диалоги от юмористов Сети

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На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!

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