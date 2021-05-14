"Мы русские, с нами бог" пели марширующие подмосковные школьники<

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В одной из Подмосковных школ прошел очень скрепный смотр строя и песни.
В Электростали ученики младших классов, наряженные в белый верх, черный низ и пилотки маршировали с макетами автоматов в руках, исполняя песню "Мы русские, с нами бог".
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Вот так теперь проходят смотры строя и песни среди учеников общеобразовательных школ. Записи не постеснялись выложить в официальный Инстаграм-аккаунт учебного заведения.
Ролик сняли на территории МБОУ "Всеволодовская средняя общеобразовательная школа № 42".
Ролик сняли на территории МБОУ "Всеволодовская средняя общеобразовательная школа № 42".
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1."God save the Queen!
...
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all."
2. "God bless America,
Land that I love.
...
God bless America, My home sweet home"
---
Непатриотично, а скрепно, показушно и вообще днище:
"Мы русские, с нами бог"
***
Главное, не перепутать.
Был Союз нерушимый, а сейчас - ракеты попы освящают, в надежде, что раз уж инженеров не осталось, чтобы они летали, - так может бог поможет...
Поясню. И при СССР и сейчас есть пропаганда. Это штука нужная. Но раньше - пропаганда была построена на добре и позитиве, несмотря на все перекосы. "Смотрите , как у нас круто, давайте ВМЕСТЕ".
А сейчас - все построено на ненависти. "Мы крутые, а вы все говно. И еще с нами бог".
И вот эта трактовка - бесит.
Но ведь и строй другой был? Мы же сами выбрали существующее дерьмо. Зато теперь у вас есть жевачка, "свобода", можете свободно обсирать СССР. Вам этого мало? Когда дебилам в конце 80-х, начале 90-х, я говорил, что вы разрушаете свою страну, меня обзывали коммунистом, теперь обзывают запутинцем. Хотя никогда не был сторонником КПСС и Путина.
Надо найти баланс, между идеологией правильной, наличием материальных благ и под главенством закона. У нас сейчас качели уехали в строну "жвачки". Может дети наши смогут выровнять эти "качели"?
А эту дрянь - я ему петь и участвовать запрещаю.
Он растет на советских фильмах, когда никто никого не делил на грузин, русских и украинцев. Он горд, что он русский, но горд молча.
И бога сюда нехрен приплетать...
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как ни странно, но это уже было в Симсонах
серия где Лиза была Жанной ДАрк
Готлер в 30х тоже готовил свой Гитлерюгенд, для будущей ВМВ. Они очень здорово воевали, эти молодые нацисты, но все легли в землю в первую половину войны.
Нет такого предлога *при" в данном контексте! Заепли в шишки! Хоть снова включай программу *ликбез*. Есть *В*.
Хочешь использовать ПРИ - говори правильно - при правлении Союза и тп.
Используется с предложным падежом.
Доходчиво?
Заметь, этому меня научили в советской школе.
правда были всякие Тяп-Ляпы
В невежестве и оскорблениях языка русского, ибо правил не знает. Расстрелять!