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"Мы русские, с нами бог" пели марширующие подмосковные школьники

"Мы русские, с нами бог" пели марширующие подмосковные школьники (1 фото)

Автор:
14 мая 2021 17:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бред   новости   образование   скрепы   школа   школьники   
1431
1
В одной из Подмосковных школ прошел очень скрепный смотр строя и песни.

Источник:

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Метки: Россия   бред   новости   образование   скрепы   школа   школьники   
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70  комментариев
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14k
vikklu 2 часа назад
История учит нас лишь только одному -- она нас ничему не учит.
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27k
lem02 2 минуты назад
Скоро в стране останутся одни солдатики с оловянными глазами. Некому будет писать книги, картины, музыку. Не будет ученых, учителей, врачей. Одни серые шинели... Грустно.
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1k
Chris Taylor 9 минут назад
т.е. проблема толлько в упоминании бога?
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271
manul74 Полчаса назад
Один бог уже отстрелялся
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11k
geminisf Полчаса назад
>"Мы русские, с нами бог" пели марширующие подмосковные школьники<

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8k
Ден 38 минут назад
Подождите, а когда это в России стало зазорно говорить что ты русский.Что за стадо у.ебк.ов коментаторов тут набежало
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12k
gavrosh 43 минуты назад
Опять патриотизм с идиотизмом перепутали.
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4k
Свирепый Бамбр 45 минут назад
Сомневаюсь, что там хоть половина русские. Уже кругом расплодились "россияне".
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12k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Патриотично:
1."God save the Queen!
...
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all."
2. "God bless America,
Land that I love.
...
God bless America, My home sweet home"
---
Непатриотично, а скрепно, показушно и вообще днище:
"Мы русские, с нами бог"
***
Главное, не перепутать.
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418
Константин ****** Алекс 48 минут назад
Может лучше "Мы крутые, а вы все говно" чем всяким бармалеям помогать, стоит им заикнуться про социалистический путь развития?
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9k
harlamov Час назад
Особенно пилотки со звездой умиляют.
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1k
Чучело Мяучело Час назад
Бляяяя... 21 век. Овечка Долли, квантовые компьютеры, вакины за месяц от чего угодно. И бог... Как это уживается в одном объеме, уму недостижимо... Цивилизация и каменновековая дичь
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
Родители, которые дали на это согласие, пусть своих детей первыми отправят во владения Иисуса Иосифовича.
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3k
Алекс Час назад
У нас в ЮЗАО пытались такую же идею протолкнуть в первом классе. Я написал письмо директору комплекса, где сказал, что мой сын знает и с удовольствием споет Смуглянку, Вставай страна огромная, День Победы или Десантный батальон.

А эту дрянь - я ему петь и участвовать запрещаю.
Он растет на советских фильмах, когда никто никого не делил на грузин, русских и украинцев. Он горд, что он русский, но горд молча.
И бога сюда нехрен приплетать...
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5k
SR 2 часа назад
Я думал, что уже дно. Но тут снизу постучали...
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
еврейский бог Яхве - с евреями. какого бога они имеют ввиду?
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
Нормально! Так еще Суворов говорил, как ниже заметили. И нехер сюда гитлеровский член приписывать. Мы в СССР тоже маршировали с песней на смотрах в школе и мудаков с пистолетами и ружьями никто не встречал и охраны в школах не было.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Путинюгенд подрастает. Типа, патриотическое воспитание, вокруг враги, поэтому родине нужны будущие солдаты.
Готлер в 30х тоже готовил свой Гитлерюгенд, для будущей ВМВ. Они очень здорово воевали, эти молодые нацисты, но все легли в землю в первую половину войны.
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1k
satra 2 часа назад
https://music.youtube.com/watch?v=roab3EFPg-0&feature=share
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4k
Шилов 2 часа назад
Хочу заметить, что при Союзе вообще все дети примерно так ходили, в широком смысле. И именно поэтому, мудаков, которые в школах массовые расстрелы устраивают вообще не было.
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4k
RomaXz 2 часа назад
Надо ещё было " дядя Путин, мы с тобой" спеть для полной коллекции маразма :)
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203
Дедуля 2 часа назад
Дай бог каждому? Или не дай бог никому?
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