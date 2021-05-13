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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (38 фото)

Автор:
13 мая 2021 07:38
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3506
38
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
Осторожно!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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78  комментариев
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5k
Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Ох, уж эти сказочки. Ох, уж эти сказочники... Во-первых: Никто не будет пропиливать калитку в центре двери. Во-вторых: Дверь, как правило, двухслойная, и снаружи не видно, как заваривают внутренний слой. И в-третьих: Режут петли, и изнутри их заваривать не получится.
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10k
BWSHARK Полминуты назад
Комментарий к фото
Садоводческий магаз "Е*ать-копать"
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14k
KOSTELLO 55 секунд назад
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А потом мы удивляемся произошедшему в Казани.
В стране полно долбое.б.ов с оружием, считающих себя истиной в последней инстанции
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0
Сергей 17 минут назад
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Смахивает на сценарий " Омерзительной восьмёрки "
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61
gloomy old fart Полчаса назад
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А в нижнем ряду кто такие?
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12k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
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Млять, я это пропел)))
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