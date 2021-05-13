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Крылатые фразы известных людей, которые они не произносили

Крылатые фразы известных людей, которые они не произносили (6 фото)

Автор:
13 мая 2021 06:00
Метки: известные люди   интересное   фразы   
564
6
Гуляя по свету, афоризмы порой меняют не только первоначальный смысл, но и авторство. Часто бывает так, что политик употребляет какую-нибудь броскую фразу в запоминающейся речи, после чего его считают автором этих слов, хотя это не так. Иногда и вовсе доходит до абсурда: человеку приписывают фразу, которую он отродясь не произносил.
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Метки: известные люди   интересное   фразы   
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1k
sedoisever 3 часа назад
"Денег нет, но вы держитесь".
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24k
Е-Лена 2 часа назад
Так ото ж бо! )))
А нынче - и вообще:
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