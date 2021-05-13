Крылатые фразы известных людей, которые они не произносили

Принято считать, что Мария-Антуанетта как-то спросила придворных, почему парижские бедняки постоянно бунтуют. Ей ответили, что беднякам не хватает хлеба. «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — так якобы отреагировала королева.

На самом деле нечто подобное сочинил философ Жан-Жак Руссо. В «Исповеди» читаем: «Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: «Пусть едят бриоши»». Роман вышел в 1789 году, как раз в то время, когда Мария-Антуанетта разоряла Францию своими выходками. Ничего подобного она не говорила, но люди сочли, что это в ее стиле.