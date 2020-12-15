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Как песец, спасенный на звероферме, впервые в жизни реагирует на снег

Как песец, спасенный на звероферме, впервые в жизни реагирует на снег (21 фото)

Автор:
15 декабря 2020 09:42
Сообщество : Животные
Метки: Мацека   в мире   животные   милота   песец   позитив   реакция   снег   
781
21
Мацек - песец, которого в сентябре 2019 года спасли со зверофермы активисты организации «Otwarte Klatke» (Открытые клетки, Польша), когда узнали, что он ранен.
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Метки: Мацека   в мире   животные   милота   песец   позитив   реакция   снег   
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котегRUS 50 минут назад
звери, они ведь как дети малые..))
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