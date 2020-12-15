Как песец, спасенный на звероферме, впервые в жизни реагирует на снег

Мацек - песец, которого в сентябре 2019 года спасли со зверофермы активисты организации «Otwarte Klatke» (Открытые клетки, Польша), когда узнали, что он ранен.
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Несмотря на то, что из-за халатности прежних хозяев, Мацек потерял ногу, он наслаждается жизнью! В этом году он впервые увидел снег и его реакция была просто трогательной. С ним его подруга - собака Клара.
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