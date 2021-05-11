Акт о гербовом сборе был принят британскими властями в 1765 году в отношении 13 британских колоний. В соответствии с ним любые сделки, реализация печатной продукции (книг, газет, журналов, брошюр, карт) облагались сбором в пользу правительства. Целью нового налога было пополнение казны короны, изрядно опустевшей после Семилетней войны, а также компенсация затрат на защиту колониальных границ от набегов индейских племен.

Результатом нововведения стали массовые протесты и волнения среди населения колоний. У колонистов не было собственных представителей в парламенте. Соответственно, воздействовать на процесс принятия законов, формирование налоговой политики, контролировать сбор налогов и методику их расходования они не могли. Единственным доступным методом выражения несогласия были протесты. На улицах регулярно вспыхивали стихийные массовые протесты, которыми люди проявляли недовольство в отношении несправедливости англичан.

Корона не смогла противиться столь активному сопротивлению и приняла условие колонистов отменить закон. Законодательный акт так и не нашел практической реализации и был отменен парламентом в 1766 году.