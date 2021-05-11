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Причины возмущения принятием закона о гербовом сборе

Причины возмущения принятием закона о гербовом сборе (1 фото)

Автор:
11 мая 2021 12:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: великобритания   газета   гербовый сбор   закон   колония   налог   почемучка   принятие   
1824
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Общеизвестен тот исторический факт, что колонистов возмутил закон о гербовом сборе. Что собой представляет этот нормативно-правовой акт, и почему он вызвал столь активное негодование?

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Метки: великобритания   газета   гербовый сбор   закон   колония   налог   почемучка   принятие   
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Руслан Новак 2 часа назад
Познавательно. Но я всю статью искал привязку к нынешним реалиям)).
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824
Гарик Час назад
С утра встал, целый день как не в себе. Чувствую - смутные возмущения во мне растут. Оказывается ничего страшного - всего лишь гербовый сбор. Спасибо, сейчас чувствую себя намного лучше.
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