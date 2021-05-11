Общеизвестен тот исторический факт, что колонистов возмутил закон о гербовом сборе. Что собой представляет этот нормативно-правовой акт, и почему он вызвал столь активное негодование?
Акт о гербовом сборе был принят британскими властями в 1765 году в отношении 13 британских колоний. В соответствии с ним любые сделки, реализация печатной продукции (книг, газет, журналов, брошюр, карт) облагались сбором в пользу правительства. Целью нового налога было пополнение казны короны, изрядно опустевшей после Семилетней войны, а также компенсация затрат на защиту колониальных границ от набегов индейских племен.
Результатом нововведения стали массовые протесты и волнения среди населения колоний. У колонистов не было собственных представителей в парламенте. Соответственно, воздействовать на процесс принятия законов, формирование налоговой политики, контролировать сбор налогов и методику их расходования они не могли. Единственным доступным методом выражения несогласия были протесты. На улицах регулярно вспыхивали стихийные массовые протесты, которыми люди проявляли недовольство в отношении несправедливости англичан.
Корона не смогла противиться столь активному сопротивлению и приняла условие колонистов отменить закон. Законодательный акт так и не нашел практической реализации и был отменен парламентом в 1766 году.
Источник:
- Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
- Влияние западных ветров на климат и погоду
- Жестокий закон как признак проявления государственности
- Депутаты собрались запретить приравнивать роли СССР и Германии во Второй мировой войне
- Почему периодический закон Менделеева получил такое название?
Понравилось20