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Что делать, если вы снимаете популярный сериал, и в разгар съемок один из ваших актеров умирает? Как бы кощунственно это ни прозвучало, шоу должно продолжаться. И чаще всего сегодня в таких случаях создатели сериалов уже не ищут кого-то на замену, как раньше, а выкручиваются другими способами.
1. Мистер Хупер, "Улица Сезам"
Актер Уилл Ли, игравший мистера Хупера в популярном детском сериале 70-х-80-х "Улица Сезам", умер от сердечного приступа в 1982 году. Поначалу продюсеры хотели отправить его персонажа во Флориду на пенсию, но, поразмыслив, решили, что их аудитория достаточно зрелая для того, чтобы принять смерть, и сняли целый эпизод о кончине мистера Хупера. Это был смелый шаг для детского сериала, и этот эпизод получил премию Джорджа Фостера Пибоди за выдающийся вклад в телевидение.
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2. Эрни "Тренер" Пантуссо, "Веселая компания"
Актера Николаса Коласанто трижды номинировали на "Эмми" за эту роль. Его персонаж Эрни "Тренер" Пантуссо присутствовал в сериале с самого начала, и его все очень любили. К сожалению, актер умер от сердечного приступа в возрасте 61 года перед началом съемок четвертого сезона. Было принято решение не производить замену актера в сериале, а объяснить, что Тренер умер, и ввести другого персонажа для заполнения оставленного пробела. Этого нового персонажа сыграл Вуди Харрельсон, старый "приятель Тренера по переписке".
3. Билл МакНил, "Новостная радиостанция"
Фил Хартман был популярнейшим актером американских сериалов. За свою десятилетнюю карьеру он сыграл множество ролей. Последним проектом в его жизни стала роль Билла МакНила, эгоистичного ведущего информационной программы на радио. В 1998 году актер трагически погиб - его застрелила жена (и затем покончила с собой). В сериале его персонаж умер за кадром, от сердечного приступа. Создатели шоу сумели сохранить баланс и чувство такта. И на радио просто пришел новый ведущий новостей...
4. Пол Хеннесси, "8 простых правил для друга моей дочери-подростка"
Актер Джон Риттер уже к 29 годам был сложившейся телезвездой. Позже он снимался и в кино, но настоящее возвращение в шоу-бизнес произошло в 2002 году, когда он начал сниматься в популярном сериале для подростков. Его персонаж Пол Хеннесси - отец девочки-подростка, который пытается сохранить над ней контроль и отслеживать всех ее ухажеров.
Мир был потрясен внезапной смертью Джона Риттера в 2003 году. Он умер от расслоения аорты. Актер к тому моменту уже снялся в трех эпизодах третьего сезона сериала, и после его смерти они были показаны, а потом уже сериал ушел на перерыв. Когда шоу вернулось в эфире, его название было сокращено до "8 простых правил", и место отца занял дедушка.
Мир был потрясен внезапной смертью Джона Риттера в 2003 году. Он умер от расслоения аорты. Актер к тому моменту уже снялся в трех эпизодах третьего сезона сериала, и после его смерти они были показаны, а потом уже сериал ушел на перерыв. Когда шоу вернулось в эфире, его название было сокращено до "8 простых правил", и место отца занял дедушка.
5. Лео МакГарри, "Западное крыло"
Актер Джон Спенсер в течение шести сезонов "Западного крыла" играл Лео Мак Гарри, начальника штаба, а затем советника президента. Он был очень заметным персонажем сериала, история которого развивалась от сезона к сезону - в седьмом по счету МакГарри уже баллотировался на пост вице-президента. Увы, актер скоропостижно скончался 16 декабря 2005 года от сердечного приступа, и создатели сериала были вынуждены придумать какой-то способ выкрутиться. Изначально планировалось, что МакГарри проиграет выборы, но после смерти актера для зрителей это было бы слишком тяжело. Поэтому в новом финале МакГарри умирает в ночь выборов, но его кандидат в президенты выигрывает.
6. Эндрю Кэмпбелл, "Безумцы"
Актер Кристофер Оллпорт был хорошо известен на телевидении. За четыре десятилетия он сыграл почти 100 экранных ролей. В первом сезоне сериала "Безумцы" он изображал Эндрю Кэмпбелла, отца одного из главных героев Пита Кэмпбелла. В январе 2008 года Кристофер Оллпорт погиб в лавине, катаясь на лыжах в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. Сценаристы "Безумцев" во втором сезоне рассказали, что отец Пита погиб в авиакатастрофе American Flight 1, реальной авиакатастрофе 1962 года, унесшей жизни всех, кто был на борту.
7. Эдна Крабаппл, "Симпсоны"
Актриса Марсия Уоллес более 20 лет озвучивала своего персонажа в "Симпсонах". Она умерла от пневмонии в 2013 году в возрасте 70 лет. Казалось бы, речь идет об озвучке и можно легко найти другую актрису, которая могла бы изобразить голос, манеру и интонации Уоллес, но продюсеры из уважения к актрисе решили этого не делать и отказаться от персонажа совсем. Они почтили память ушедшей коллеги трогательной вступительной сценой к одному из эпизодов сериала. Смерть Эдны упомянута в 13-м эпизоде 25 сезона "Человек, который слишком вырос".
8. Оуэн Грейнджер, "Морская полиция: Лос-Анджелес"
Мигель Феррер был известным актер с долгой карьерой как на телевидении, так и на большом экране. В 2017 году актер скончался из-за рака горла. В то время уже пять лет снимался сериал, в котором он играл одну из заметных ролей. Когда стало известно о его болезни, начались размышления о том, что потом делать с персонажем. Было несколько вариантов - смерть в результате несчастного случая, срочный отъезд из страны... В итоге выбрали такой вариант: персонаж скончался мирно, сидя под деревом.
9. Финн Хадсон, "Хор"
У Кори Монтейта была короткая, но яркая актерская карьера. Он снялся в фильмах "Звездные врата", "Сверхъестественное", "Смоллвиль", а затем стал звездой сериала "Хор" (Glee). Там он играл Финна Хадсона, спортсмена, который присоединился к хоровому клубу и оказался одним из лучших.
К сожалению, у Кори Монтейта были проблемы с наркотической зависимостью, и несмотря на курсы реабилитации, он не смог ее окончательно побороть. В июле 2013 года его нашли мертвым в гостиничном номере в Ванкувере. Вскрытие показало, что 31-летний актер скончался от передозировки алкоголем и героином. Его персонаж Финн Хадсон был увековечен в эпизоде 5 сезона "Квотербэк". Ему отдали дань уважения, но при этом обстоятельства смерти описаны не были. Всё заменили песнями.
К сожалению, у Кори Монтейта были проблемы с наркотической зависимостью, и несмотря на курсы реабилитации, он не смог ее окончательно побороть. В июле 2013 года его нашли мертвым в гостиничном номере в Ванкувере. Вскрытие показало, что 31-летний актер скончался от передозировки алкоголем и героином. Его персонаж Финн Хадсон был увековечен в эпизоде 5 сезона "Квотербэк". Ему отдали дань уважения, но при этом обстоятельства смерти описаны не были. Всё заменили песнями.
10. Дебби Воловиц, "Теория большого взрыва"
Поклонники "Теории большого взрыва" не знали, как выглядит мать Воловица, но точно знали ее голос. Невидимую, но громогласную мать Говарда играла актриса Кэрол Энн Сьюзи. К сожалению, в ноябре 2014 года она скончалась после долгой борьбы с раком, в возрасте 62 лет. В сериале об ее смерти много упоминаний: она умерла во сне, состоялись ее похороны, урна была потеряна в авиабагаже, и главные герои съели один из ее огромных обедов - благодаря морозилке, полной еды. Неплохо для персонажа, лица которого никто ни разу не видел.
11. Доктор Чарльз Крогер, "Детектив Монк"
Актер Стэнли Камел играл в сериале "Детектив Монк" давнего друга, доверенное лицо и терапевта Адриана Монка. Нередко его персонаж Чарльз Крогер помогал Монку собрать воедино дело, над которым тот работал. В начале 7 сезона и Монк, и зрители были шокированы известием о том, что доктор Крогер скончался от сердечного приступа. Это произошло из-за реального сердечного приступа, от которого в апреле 2008 года умер Стэнли Камел. В сериале Крогера сменил новый терапевт, но потеря ощущалась очень глубоко.
12. Барри Фрост, "Риццоли и Айлс"
Ли Томпсон Янг много сделал за то короткое время, которое у него было. Дети 90-х знали его как Знаменитого Джетта Джексона, и поклонники "Смоллвиля" будут помнить его как первую живую версию Киборга, оплота Лиги справедливости. Да и на большом экране у него были несколько неплохих ролей.
Однако за кадром жизнь Янга была трудной. Он страдал от депрессии и биполярного расстройства. В 2013 году, после того как он не явился на съемочную площадку, к нему домой отправили сотрудников полиции. Они обнаружили, что он покончил с собой. Ему было 29 лет. На момент смерти Янг уже четыре сезона играл Барри Фроста в сериале "Риццоли и Айлс". После трагедии сериал был приостановлен и вернулся в следующем сезоне с рассказом о гибели Барри Фроста в автокатастрофе.
Однако за кадром жизнь Янга была трудной. Он страдал от депрессии и биполярного расстройства. В 2013 году, после того как он не явился на съемочную площадку, к нему домой отправили сотрудников полиции. Они обнаружили, что он покончил с собой. Ему было 29 лет. На момент смерти Янг уже четыре сезона играл Барри Фроста в сериале "Риццоли и Айлс". После трагедии сериал был приостановлен и вернулся в следующем сезоне с рассказом о гибели Барри Фроста в автокатастрофе.
13. Первый Мастер, "Доктор Кто"
Актер Роджер Дельгадо в восьмом сезоне "Доктора Кто" произвел фурор как злодейский Мастер. Он был зловещим и лукавым. У него была совершенно адская бородка. Короче говоря, он был чертовски хорош как злодей. Этот персонаж появлялся в десятках эпизодов, замышляя положить конец миру с помощью всего подряд, от нервно-паралитического газа до надувных стульев-убийц. К сожалению, в 1973 году актер во время съемок в Турции попал в автокатастрофу и погиб. Ему было 55 лет.
Персонаж в сериале умер и возродился в новом теле. Для "Доктора Кто" это в порядке вещей. Однако не все пережили смерть Дельгадо так легко. Актер Джон Пертви, игравший Доктора, вскоре покинул шоу. Позже в интервью он признавался, что отчасти это произошло потому, что он скучал по своему другу и коллеге по площадке Роджеру Дельгадо.
Персонаж в сериале умер и возродился в новом теле. Для "Доктора Кто" это в порядке вещей. Однако не все пережили смерть Дельгадо так легко. Актер Джон Пертви, игравший Доктора, вскоре покинул шоу. Позже в интервью он признавался, что отчасти это произошло потому, что он скучал по своему другу и коллеге по площадке Роджеру Дельгадо.
14. Ричард Гилмор, "Девочки Гилмор: Времена года"
В течение семи лет и более 150 эпизодов актер Эдвард Херрманн играл главу семьи Гилмор Ричарда Гилмора. Когда в 2016 году начались съемки продолжения этой истории под названием "Девочки Гилмор: Времена года", поклонники шоу остро почувствовали отсутствие любимого персонажа. К сожалению, к тому моменту актера уже два года как не было в живых - он скончался в 2014-м от рака мозга, в возрасте 71 года. Создатели сериала-продолжения вставили в сюжет рассказ о том, что Ричард Гилмор скончался от сердечного приступа, и кончина этого персонажа стала ключевым моментом первого эпизода сиквела.
15. Фред Эндрюс, "Ривердейл"
Актер Люк Перри был знаменитостью в 90-е, после роли в популярнейшем сериале "Беверли-Хиллз 90210". Дальнейшая его карьера также была связана с телевидением. Он был постоянным участником актерского состава сериала "Ривердейл", начиная с пилотного эпизода шоу. К сожалению, в феврале 2019 года 52-летний актер перенес обширный инсульт и через несколько дней, 4 марта, скончался.
Создатели сериала объяснили отсутствие его персонажа Фреда в конце третьего сезона командировкой, а затем, когда начался четвертый сезон, посвятили весь первый эпизод рассказу о гибели Фреда в автомобильной аварии и последствиях этого события.
Создатели сериала объяснили отсутствие его персонажа Фреда в конце третьего сезона командировкой, а затем, когда начался четвертый сезон, посвятили весь первый эпизод рассказу о гибели Фреда в автомобильной аварии и последствиях этого события.
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