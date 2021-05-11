Ли Томпсон Янг много сделал за то короткое время, которое у него было. Дети 90-х знали его как Знаменитого Джетта Джексона, и поклонники "Смоллвиля" будут помнить его как первую живую версию Киборга, оплота Лиги справедливости. Да и на большом экране у него были несколько неплохих ролей.



Однако за кадром жизнь Янга была трудной. Он страдал от депрессии и биполярного расстройства. В 2013 году, после того как он не явился на съемочную площадку, к нему домой отправили сотрудников полиции. Они обнаружили, что он покончил с собой. Ему было 29 лет. На момент смерти Янг уже четыре сезона играл Барри Фроста в сериале "Риццоли и Айлс". После трагедии сериал был приостановлен и вернулся в следующем сезоне с рассказом о гибели Барри Фроста в автокатастрофе.