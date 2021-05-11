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Персонажи, которым пришлось умереть на экране из-за смерти актера в жизни

Персонажи, которым пришлось умереть на экране из-за смерти актера в жизни (16 фото)

Автор:
11 мая 2021 11:29
Сообщество : Кино
Метки: кино   сериалы   смена   смерть актера   смерть актёра   сюжет   шоу бизнес   
1406
16
Что делать, если вы снимаете популярный сериал, и в разгар съемок один из ваших актеров умирает? Как бы кощунственно это ни прозвучало, шоу должно продолжаться. И чаще всего сегодня в таких случаях создатели сериалов уже не ищут кого-то на замену, как раньше, а выкручиваются другими способами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: кино   сериалы   смена   смерть актера   смерть актёра   сюжет   шоу бизнес   
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7k
Андрей А Час назад
Ни одного фильма не смотрел))
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1k
bosayk 2 часа назад
кто все эти люди)
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