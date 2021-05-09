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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.
Авторский пост
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Ну образ такой у чувака был.
Наших Кирокорова, ихних Верки Сердючки шо не хватает?
Кончита уже свое отплясала и живет нормальной жизнью Томаса Нойвирта на заработанные на том самом Евровидинии 25 млн фунтов стерлингов - на секундочку, почти 1,5 лярда рублей
Ну эпатировал публику, бабла срубил.
У нас вон, Агузарова, вообще марсианка и ниче