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Эта детская задачка была опубликована в сборнике задач "Живая математика" 1958 г.
Кузнецу принесли 5 обрывков цепи, по 3 звена в каждом обрывке, и заказали соединить их в одну цепь.
Прежде чем приняться за дело, кузнец стал думать, сколько колец понадобится для этого раскрыть и вновь заковать. Он решил, что придётся раскрыть и снова заковать четыре кольца.
Нельзя ли, однако, выполнить работу, раскрыв и заковав меньше колец?
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Метки: Живая математика Задачи для школьников Математические задачи Я. И. Перельман логические задачи математика
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