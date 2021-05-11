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Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых

Простая математическая задача, которая может поставить в тупик даже взрослых (1 фото + 1 перевертыш)

Автор:
11 мая 2021 09:38
Сообщество : Математические фишки
Метки: Живая математика   Задачи для школьников   Математические задачи   Я. И. Перельман   логические задачи   математика   
925
1

Эта детская задачка была опубликована в сборнике задач "Живая математика" 1958 г.

Источник:

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Метки: Живая математика   Задачи для школьников   Математические задачи   Я. И. Перельман   логические задачи   математика   
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4  комментария
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929
Roman 24 минуты назад
Если это обрывки, значит звенья уже раскрыты. :)
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7k
Алеksей 8 минут назад
а в чём, собсна, тупик? один обрывок и используется как звенья, т.е три. Где сложность?
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895
bigkoss 18 минут назад
Три
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4k
Иван 22 минуты назад
Можно.
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