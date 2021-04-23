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45 главных достопримечательностей Великого Новгорода

45 главных достопримечательностей Великого Новгорода (1 фото)

Автор:
23 апреля 2021 09:29
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   великий новгород   города   фото   
175
1

Древний город, история которого насчитывает более 13 веков, сохранил атмосферу и дух Древней Руси. Исторический центр Великого Новгорода с архитектурными памятниками XI-XVI веков входит в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Главной достопримечательностью, куда стремятся попасть в первую очередь, является Новгородский детинец. На его территории сохранились памятники истории и культуры разных эпох и стилей.

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Метки: Россия   великий новгород   города   фото   
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13k
Corvus Corax 57 минут назад
@Dobrosvet
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31k
Alex 6 минут назад
Красивый город. Советую
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564
Сергей 47 минут назад
церкви, монастыри, часовни, храмы, скит.... в России куда не приедь 80% достопримечательностей на церковную тематику.
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