45 главных достопримечательностей Великого Новгорода

Новгородский детинец

Впервые упоминается в летописях в 1044 году. Старинная могучая крепость является архитектурным памятником под охраной ЮНЕСКО. Площадь современного кремля составляет 12 га, длина стен – 1,5 км, высота башен – 41 метр. Подъем на крепостные стены и посещение 9 башен возможны только в хорошую погоду. Интересные объекты для осмотра – древние собор и церкви, Часозвоня, Грановитая палата, скульптура «Тысячелетие России».

Ярославово Дворище и Торг

Обширный исторический и архитектурный комплекс, основанный в X-XI веке. В этом месте сохранились дух и атмосфера древнего города. Торг являлся экономическим центром Нижнего Новгорода – по нему тянулись протяженные торговые ряды. В старинных торговых зданиях сейчас размещаются кафе и небольшие магазины. Особенно интересно Ярославово Дворище большим количеством древних церквей XII-XVIII веков.

«Витославлицы»

Музей древнего деревянного народного зодчества, расположенный в нескольких километрах от города близ озера Мячино. Название музею дано по названию села на этом месте в XII-XVIII века. В состав музея под открытым небом входят старинные постройки XIII-XIX веков – крестьянские избы, часовня, церкви, храмы, мельница. Их свозили сюда со всей Новгородской области. На территории музея проводят народные гуляния, фестивали фольклора.

Софийский собор

Основан в XI веке и является одним из символов Великого Новгорода. Величественное религиозное каменное здание имеет пять куполов, похожих на богатырские шлемы. Четыре купола имеют цвет стали, пятый – цвет золота. Украшением храма являются бронзовые Магдебургские ворота с горельефами и прекрасными скульптурами. Другая ценимая реликвия – Васильевские ворота с изображениями библейских сюжетов и древнего героя Китовраса.

Кремлёвский парк

Занимает территорию в 25 га. С трех сторон парк обрамляет стены детинца. В парке есть множество возможностей активного досуга – картодром, прокат лодок, есть поле для игры в городки и теннисный корт. С пешеходной аллеи можно насладиться прекрасными видами древней крепости или оценить красоту струй фонтана «Садко». В парке установлено несколько памятников и мемориалов, сцена для концертов и аттракционы.

Памятник «Тысячелетие России»

Установлен на Кремлевской площади в 1862 году в часть празднования 1000-летия Российской государственности. В основе композиции лежит «шапка Мономаха», которая состоит из державы в виде шара, установленного на колоколообразный постамент. Высота памятника составляет 15,7 метров, вес – более 100 тонн. На его ярусах расположено 128 фигур – великие князья, государственные деятели, художники и писатели, герои войн.

Пешеходный мост через реку Волхов

Расположен в районе Ярославова Дворища. Первый городской мост впервые упоминается в начале XII века. Он неоднократно перестраивался и функционировал до 1944 года, когда его подорвали немецкие войска. Восстановили мост только в 1987 году по уникальному проекту инженеров Ленинградского института. Пешеходный мост имеет интересную изогнутую форму с арочными очертаниями. Он соединяет два исторических городских района.

Рюриково городище

Памятник археологии IX века у озера Ильмень. Согласно старинным летописям, несколько веков назад, здесь размещалась княжеская резиденция. По легендам, именно это место было столицей государства Рюрика после призвания его варягами на царство. При раскопках на этом месте найдено большое количество предметов скандинавских времен, а также поселения времен железного века. На городище сохранились руины церкви Благовещения.

Озеро Ильмень

Крупное озеро, в которое впадает около 50 рек, а вытекает только одна – Волхов, соединяющая Ильмень с Ладожским озером. Ранее через озеро проходили торговые пути, в настоящее время оно используется как место отдыха на природе. На его берегу расположен природный памятник – Ильменский глинт. В лесах, окружающих озеро, много ягод и грибов. Построены базы отдыха, где гостям предлагают разные виды активного досуга.

Достопримечательности Кремля и его окрестностей

Самые интересные места на Софийской стороне города. Большинство из них сосредоточены на территории Кремля и рядом с его стенами.

Победы-Софийская площадь

Исконное имя площади ­– Софийская получено в XIX веке, а в площадь Победы ее переименовали в 1946 году. В 1990-ых годах площади присвоили двойное название – в дань уважения событиям войны и ее истории. Она вплотную примыкает к стенам кремля и Кремлёвскому парку. Летом главным украшением площади становится большая и яркая цветущая клумба в центре, а зимой здесь устанавливают главную городскую елку.

Монумент Победы

Установлен в 1974 году в честь 30-летия освобождения города от фашистских захватчиков. По замыслу авторов памятника монумент символизирует мощь СССР и подвиг народа. В центре композиции – вставший на дыбы конь с сидящим на нем всадником. Под копытами коня – поверженная свастика. Позади скульптуры расположена башня, высотой 23,5 метра, на вершину которой помещена ладья с древними военными атрибутами.

Софийская набережная

Проложена вдоль реки Волхов с исторической части города. С набережной хорошо просматриваются старинные знаковые постройки города. Несколько лет назад на ней прошла масштабная реконструкция, при которой историческую составляющую объединили с современными дизайнерскими решениями. На пляжной зоне есть волейбольная площадка, киоски с напитками и мороженым, пункт проката лодок, детская площадка.

«Часозвоня»

Башня с часами в новгородском детинце. Построена в 1673 году. Это самое высокое сооружение в детинце, и оно является одним из самых узнаваемых в городе. Башня немного наклонена в сторону северо-запада. Четыре циферблата башни связаны одним механизмом. Ранее каждые полчаса отбивались ударами 60-пудового колокола, изготовленным в 1647 году. Через проездную арку в башне можно попасть к Митрополичей и Федоровской башне.

Владычная (Грановитая) палата

Архитектурный памятник XV века, построенный в стиле кирпичной готики. Входит в список ЮНЕСКО. В создании палаты принимали участие немецкие мастера, которые оформили парадный зал стрельчатыми окнами, звездчатыми сводами. Этот зал предназначался для торжественных церемоний, принятия важных гостей и государственных заседаний. В настоящее время здание реконструируется, ему придают исторический облик.

Здание присутственных мест

Построено на территории Новгородского кремля в XVIII веке. Архитектура здания несколько раз менялась из-за частичных разрушений. В настоящее время это сооружение строгой прямоугольной формы в стиле позднего классицизма. Часть фасадов немного выступают вперед за основную линию. Окна оформлены крупными замковым камнями. В здании размешается областная библиотека и несколько музейных отделов.

Фонтан «Садко и царевна Волхова»

Считается главным городским фонтаном. Построен в 1978 году по проекту Курылева – новгородского архитектора. В центре фонтана расположены фигуры героев русских былинных сказаний. Они стоят на большой чаше, украшенной мозаичными узорами. Ранее вместо фигур в фонтане находился бюст Сталина. Во время реконструкции 2009 года к фонтану добавили красивую подсветку и обновили системы циркуляции воды.

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Кремлевский пляж

Находится у стен Новгородского кремля на берегу реки Волхов– отсюда и получил свое название. Уютный и чистый пляж любим жителями города. В теплое время здесь собирается много людей, чтобы искупаться в реке или позагорать. Песчаный пляж хорошо оборудован ­– есть кабинки для переодевания, биотуалеты, зонтики от солнца. Семьи с детьми оценят наличие детских игровых и спортивных площадок, пологий вход в воду.

Алексеевская башня

Также известна под названием «Белая башня». Единственная уцелевшая каменная башня из оборонительного сооружения Окольный город. Она возведена в XVI веке. Диаметр Алексеевской башни составляет 17 метров. Первый ярус стен построен из булыжника и облицован кирпичом. Толщина стен в этом месте составляет 4,5 метра. Через три яруса стен башни проложены лестницы. Внутри башни размещена выставка древнерусского оружия.

Академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского

Первый стационарный театр Великого Новгорода. Он открыт в 1825 году в здании бывшего купеческого особняка. А сам театр драмы известен с XVI века. Творчество новгородских скоморохов-лицедеев было популярно во всей Руси. С 1987 года театр находится в специально построенном по проекту архитектора Сомова здании. Оно имеет оригинальный вид, выделяются формой окна, в проектировании которых принимал участие музыкант А. Макаревич.

Музей изобразительных искусств

Расположен в залах здания Дворянского собрания. В этом прекрасном здании устраивают зимние балы и проводят церемонии бракосочетания. Экспозиция музея посвящена русскому искусству XVII-XX веков – живопись, скульптура, графика, портретная миниатюра. Выставлены картины Брюллова, Репина, Айвазовского, скульптуры Врубеля, Трубецкого и Антокольского. Всего в 9 залах музея расположено около 650 произведений искусства.

Церковь Петра и Павла в Кожевниках

Старинная церковь построена в 1406 году и является памятником культурного наследия. Представляет собой четырёхстолпный одноглавый храм. Стены церкви сложены из кирпича и блоков известняка, они не оштукатурены. Единственным украшением является кирпичный орнамент на фасадах. В настоящее время в помещениях церкви размещается музей. Церковные иконы можно осмотреть в Новгородском Историческом музее.

Памятник Сергею Рахманинову

Расположен на территории Кремлевского парка. Открыт в 2009 году. Деньги на создание памятника собирали жители и предприятия города. Проект памятника известному композитору выполнил скульптор Рукавишников. Фигура Рахманинова, высотой 3,6 метра, выполнена из бронзы. Вес памятника составляет 3 тонны. Из динамиков, расположенных на фонарных столбах у памятника, негромко играет музыка Рахманинова.

Достопримечательности на Торговой стороне

Это правый берег реки Волхов. Как правило, сюда идут уже после знакомства с главными достопримечательностями в Новгородском детинце.

Аркада Гостиного двора

Историческое сооружение, возведенное в XVIII веке. Единственный сохранившийся фрагмент Гостиного двора после разрушения во время Великой Отечественной Войны. Аркада выполнена в стиле строгого классицизма. В 1956 году, при сносе остатков сооружений Гостиного двора, аркаду реконструировали и продлили на несколько звеньев для сохранения симметрии. Уцелевшая аркада является одним из символов Ярославова дворища и Торга.

Набережная Александра Невского

Расположена на правом берегу реки Волхов. Проходит от аркады Гостиного двора к церкви Бориса и Глеба. Протяженность набережной – 1,5 км. Общий облик набережной Невского создан в XVIII веке. С тех пор ее неоднократно благоустраивали и реконструировали – высаживали кустарники и деревья, устанавливали памятники и арт-объекты. Особую живописность набережной придают расположенные рядом исторические здания.

Воротная башня Гостиного двора

Возведена в XVII веке. Трёхэтажное здание имеет две проездные арки. Восьмиугольная башня, увенчанная шатром, возвышается над средней частью здания. По бакам от нее в нижней части расположены проездные арки в Гостиный двор. В помещениях башни расположена выставка Христианских древностей XI-XIX веков, где выставлено около 300 произведений из цветных металлов. Из смотровой башни открывается отличный вид на город.

Ганзейский фонтан

Находится на территории Ярославова дворища. Имеет непривычный вид – в нем нет бьющих струй воды. Вместо привычной чаши – гранитный бассейн в черном цвете. В середине чаши находится небольшой ключ, вода из которого растекается по бассейну и окружающим его камням. По периметру чаши бассейна изображены гербы стран, входящих в современный Ганзейский союз. Сама форма круга бассейна символизирует стол переговоров.

Николо-Дворищенский собор

Один из самых древних соборов в городе. Он основан в 1113 году. Расположен в Ярославовом дворище и считается главным архитектурным сооружением среди ансамбля Торга. Собор построен по традициям киевской религиозной архитектуры. Это грандиозное шестистолпное сооружение с пятью главами со сдержанным и строгим оформлением фасада. От фресок, которыми были расписаны стены, сохранилось несколько фрагментов.

Церковь Параскевы-Пятницы на Торгу

Впервые упоминается в старинных летописях в 1207 году. Церковь неоднократно перестраивали, однако ее современный вид позволяет представить ее первоначальный облик. Во время реставрации от слоев штукатурки освободили старинную кладку XIII-XVI веков. Без изменения сохранена главка XVIII века. В церкви размещается музейная экспозиция, рассказывающая про новгородскую древнюю архитектуру.

Храм Жён-Мироносиц

Построен в 1510 веке на месте, где ранее на протяжении нескольких веков строили церкви. Являлась «фамильной» церковью семьи купца Сыркова, который и финансировал постройку. Храм одноглавый. С западной его стороны расположена звонница. Один из трех этажей храма расположен ниже уровня земли. В основной верхний этаж ведут две лестницы с деревянными крыльцами. Помещения церкви занимает культурный центр для детей.

Памятник девушке-туристке

Один из необычных современных памятников в Великом Новгороде. Он установлен у пешеходного моста через реку Волхов. Памятник изображает девушку-туристку, уставшую от длительной прогулки и присевшую отдохнуть на парапет. У девушки скинуты туфли, а голова откинута назад, что придает скульптуре романтичный вид. На открытии памятника в 2009 году присутствовал Дмитрий Медведев, который даже сделал фото рядом с памятником.

Церковь Бориса и Глеба на Плотниках

Является объектом культурного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО. Построена в 1536 году за рекордно короткий срок – 5 месяцев. Предположительно церковь построена на фундаменте ранее стоявшей здесь деревянной церкви, что частично определило план постройки. Пятиглавая церковь из кирпича возведена по традициям новгородского зодчества. Часть старинного иконостаса в настоящее время хранится в Новгородском музее.

Памятник Александру Невскому

Установлен в 1985 году около набережной и моста, носящих имя великого полководца. Проект памятника создал архитектор Исакович, выполнил скульптор Юрий Чернов. Невский идет вперед, подняв голову к небу, а за его плечами развивается плащ. Меч его вложен в ножны. При определенном ракурсе и освещении кажется, что у великого князя за спиной есть крылья. Его лицо выражает открытость и уверенность.

Центр музыкальных древностей В. И. Поветкина

Необычный и уникальный музей. Основатель музея Владимир Поветкин на основе археологических обломков создал коллекцию музыкальных инструментов X-XV века, а также озвучил ее. Владимир Иванович сам разработал интересную методику реконструкции гудков, сопелей, гуслей, варганов. Работу Поветкина по восстановлению звучания старинных инструментов продолжают специалисты по музыкальной археологии.

Церковь Феодора Стратилата на Ручью

Православный храм построен в 1360-ых годах. В настоящее время в его стенах располагается филиал Новгородского музея. Здание церкви выполнено в традиционном стиле новгородского зодчества и является архитектурным памятником средневековья. В церкви сохранились фрагменты фресок XIV века, которые выполнены в коричнево-красных тонах. На внешней стороне церкви ученые прочитали несколько средневековых шутливых граффити.

Знаменский собор

Основан в 1682 году на месте церкви XIV века. Храм несколько раз горел, во время Великой Отечественной Войны в нем одно время располагались немецкие казармы. В XX веке проведены масштабные работы по реконструкции собора, в том числе восстановлением настенных фресок занималась московские художники. В чертах собора хороши видны традиции среднерусской архитектуры, сохранившиеся несмотря на многочисленные перестройки.

Церковь Спаса Преображения на Ильине улице

Построена в 1374 году. Уникальность церкви в том, что в ней сохранились фрески мастера иконописи Феофана Грека, сделанные в 1378 году. Внешне церковь выглядит монументальной и изысканной, при этой в ней явно прослеживаются архитектурные черты, традиционные для того времени. Фасады храма богато украшены арками, узкими стрельчатыми окнами, кирпичным орнаментом, рельефными и резными крестами.

Монастыри Великого Новгорода

Главные культовые места города – древние монастыри с историческими храмами и церквями. Это важнейшая часть культурного наследия Великого Новгорода.

Юрьев монастырь

Мужской монастырь, расположенный на окраине города у берега реки Волхов. Основан в 1030 году и является объектом, охраняемым ЮНЕСКО. Инициатором создания монастыря выступил великий князь Ярослав Мудрый. В состав монастыря входят три собора – Георгиевский, Крестовоздвиженский и Спасский, церкви Михаила Архангела и иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», четырехъярусная колокольня высотой 52 метра.

Хутынский монастырь

Расположен в 7 км от города на окраине деревни Хутынь. Основан в 1190 году монахом Варлаамом, по преданию изгнавшим из этих мест нечистую силу. Самой известной постройкой монастыря являлась церковь Григория Армянского, сейчас от нее остались только руины. В стенах Спасо-Преображенского собора находится могила поэта Державина. В настоящее время монастырь активно восстанавливают после разрушений во время советской власти.

Николо-Вяжищский монастырь

Основан в 1411 году и имеет высокий статус ставропигиального – подчиняющегося напрямую патриарху. Высокий статус у монастыря был еще в XVII веке – ему покровительствовали цари из династии Романовых. К настоящему времени сохранилось несколько старинных многовековых сооружений – Никольский собор, церковь Евангелиста Иоанна Богослова и церковь Св. Апостола, украшенные цветными изразцами с внешних сторон зданий.

Клопский Свято-Троицкий монастырь

Мужской монастырь, расположенный в 20 км от Великого Новгорода у места впадения Веряжи в Ильмень. Основан в 1408 году. Центральное сооружение монастыря – Троицкий собор, построенный в 1560-ые годы и сохранившийся до настоящего времени. С 1934 по 2005 года монастырь не функционировал, во время Великой Отечественный Войны его сооружения сильно пострадали. В настоящее время в обители ведутся восстановительные работы.

Перынский скит

Датой основания считается 995 год. Предположительно скит основан на месте языческого капища. В документах скит впервые упоминается в 1386 году, как один из сожжённых новгородцами монастырей перед приходом войск Дмитрия Донского. Сейчас скит относится к Свято-Юрьеву монастырю. На его территории находится один из памятников архитектуры XIII века – церковь Рождества Богородицы, размером всего 7,5*9*12 метров.

Антониев монастырь

Монастырь основан в 1106 году и упразднен в 1920 году. До настоящего времени из монастырских построек сохранился Собор Рождества Богородицы, построенный в начале XII века, вскоре после основания монастыря. С 1125 года на стенах собора сохранились фрески, которые в XX веке обнаружили под росписями XIX века, их очистили и отреставрировали. В помещениях монастыря сейчас располагаются факультеты университета имени Ярослава Мудрого.

Зверин-Покровский монастырь

Находится недалеко от места впадения реки Гзень в реку Волхов. Точная дата постройки не установлена, в документах впервые упоминается в 1148 году, как сгоревший от удара молнии. Расцвет монастыря пришелся на XIX век. Главная монастырская церковь Покрова Богородицы известна с XII века. Сохранилась с 1467 года церковь Симона Богоприимца с фресками XV века. С 1899 года действует Покровский собор.

Деревяницкий монастырь

Впервые упоминается в летописях в 1335 году. Главный Воскресенский собор сооружен в 1700 году. Он имеет необычную конструкцию – все сложные своды собора держаться всего на двух столбах. Его фасады декорированы фигурным камнем. В 1725 году возведена церковь Успения Богородицы с пятиярусной колокольней. Фигурное завершение колокольни придает выразительность всему монастырскому ансамблю.

Десятинный монастырь

Ныне упраздненный монастырь, которые впервые в новгородских летописях упоминается в 1327 году. До наших дней из всего монастырского ансамбля дошли руины построенного в 1327 году храма Рождества Богородицы, несколько корпусов и колокольня, построенная в 1809 году и перестроенная в 1903 году. В одном из уцелевших и отреставрированных сестринских корпусов сейчас располагает Музей художественной культуры Великого Новгорода.