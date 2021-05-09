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С Днем Победы!

С Днем Победы! (15 фото)

Автор:
09 мая 2021 09:01
Метки: день победы   праздник   события   
199
15
С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
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Метки: день победы   праздник   события   
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32k
Alex 5 часов назад
С праздником, товарищи!
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607
taxcop 3 часа назад
С Праздником!!! Помним, гордимся!
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10k
ss 3 часа назад
С праздником!
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14k
Alex ASK 4 часа назад
С праздником!
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2k
Наблюдатель 5 часов назад
УРРРРРА ТОВОРИЩИ!!!
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