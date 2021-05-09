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С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.
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Метки: день победы праздник события
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