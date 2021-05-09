В верхнем ряду - Борис Сичкин (Буба Касторский), рядом с ним Ефим Березин (Штепсель), который положил руку на плечо своего товарища, Юрия Тимошенко (Тарапунька). В первом ряду слева и справа – два будущих легендарных хореографа: с морковью в руках - Александр Сегал, а крайний справа Борис Каменькович. 1942 год.
Орден Отечественной войны I степени Орден Отечественной войны 2 степени
Медаль Ушакова
Медаль Жукова
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
медаль «За взятие Будапешта»
медаль «За взятие Вены»
медаль «За отвагу»
орден Красной Звезды
медаль «За боевые заслуги»
орден Славы III степени
орден Славы II степени
Орден Красной Звезды Орден Отечественной войны I степени
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Орден Красной Звезды (1945)
Медаль «За боевые заслуги» (1943)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Орден Отечественной войны I степени
Орден Отечественной войны II степени
Три ордена Трудового Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «За взятие Вены»
Медаль Жукова
Орден Партизанской звезды (Югославия)
Орден Отечественной войны I степени
Орден Красной Звезды
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Медаль «За отвагу»
Медаль «За взятие Кёнигсберга»
орден Отечественной войны 1-й степени Орден Красной звезды
Орден Славы II степени
Орден Славы III степени
медаль За отвагу
медаль За боевые заслуги
медаль «За взятие Кёнигсберга»
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
орден Красного Знамени
орден Отечественной войны I степени
медаль «За отвагу»
Орден Отечественной Войны I степени, Орденом Отечественной Войны II степени,
Орден Красной Звезды,
Медаль "За взятие Будапешта",
Медаль "За взятие Берлина",
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
орден Отечественной войны II ст.
медаль «За оборону Москвы»
Личный состав батареи после вручения медалей "За оборону Ленинграда". На втором плане второй слева – командир отделения разведки батареи, старший сержант Юрий Никулин. Август 1943 года.
орден Отечественной войны II степени
медаль «За отвагу»
медаль «За оборону Ленинграда»
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Источник:
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Спасибо, дедушка!