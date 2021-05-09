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Редкие фронтовые фото советских актёров, участников Великой Отечественной войны

Редкие фронтовые фото советских актёров, участников Великой Отечественной войны (19 фото)

Автор:
09 мая 2021 00:03
Метки: актеры   война   история   
226
19

В верхнем ряду - Борис Сичкин (Буба Касторский), рядом с ним Ефим Березин (Штепсель), который положил руку на плечо своего товарища, Юрия Тимошенко (Тарапунька). В первом ряду слева и справа – два будущих легендарных хореографа: с морковью в руках - Александр Сегал, а крайний справа Борис Каменькович. 1942 год.

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Метки: актеры   война   история   
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Макарыч 2 часа назад
Низкий поклон всем павшим и живым советским солдатам. Всем тем, кто спас мир от коричневой чумы в той страшной войне. Всем, кто вернулся домой или пропал без вести. Известным и безымянным. Спасибо Вам!

Спасибо, дедушка!
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