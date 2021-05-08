Советские актрисы прошедшие войну

Настоящие героини: прекрасные советские актрисы, которые прошли Великую Отечественную войну. Дух захватывает от восхищения и гордости!
НАДЕЖДА КАРАТАЕВА.
Едва окончив среднюю школу в 1941 году, отправилась добровольцем на фронт. Окончила курсы сандружинниц, работала в госпитале, а затем в санитарном поезде №74 Москва-Чита-Москва. В 1943 году вернулась в ГИТИС для дальнейшего продолжения учебы, где познакомилась с будущим своим мужем Анатолием Папановым. Орден Отечественной войны II ст. (06.11.1985). Избранная фильмография: "Совесть" - 1 серия (1974); "Маленькие комедии большого дома" (1974); "Ревизор" - фильм-спектакль (1982); "Время собирать камни" (2005) .
ЕВГЕНИЯ КОЗЫРЕВА.
Ушла на фронт добровольцем, где служила в авиационных частях в звании сержанта. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Медаль "За боевые заслуги" (22.08.1944).
Орден Отечественной войны II ст. (06.04.1985)
После демобилизации решила стать актрисой. Снялась в фильмах: "Обыкновенный человек" и "Убийство на улице Данте" (1956); "Неповторимая весна" (1957); "В степной тиши" (1959) и др.
ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ.
Оперная певица и актриса пережила блокаду Ленинграда. В шестнадцатилетнем возрасте служила в частях ПВО. Одновременно выступала перед солдатами в госпиталях, на кораблях и в землянках. Медаль «За оборону Ленинграда» (1942). Фильмография: "Звезда в ночи" (1972); "Провинциальный бенефис" (199); "Александра" (2007).
ТАМАРА МАКАРОВА.
С 1941 по 1943 год участвовала в обороне Ленинграда. Работала инструктором в политуправлении фронта, сандружинницей в одном из госпиталей и медсестрой в нейрохирургическом отделении. Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «За оборону Ленинграда»
Фильмография очень обширная: "Новый Вавилон" (1929); "Семеро смелых" (1936); "Учитель" (1939); "Большая земля" (1944); "Каменный цветок" (1946); "Повесть о настоящем человеке (1948) и др.
АНТОНИНА МАКСИМОВА.
С 1941 по 1943 года была радисткой на передовой, потом стала актрисой фронтового театра. Орден Отечественной войны II ст. (1985). Фильмография: "Моряки" (1939); "Суд чести" (1948); "Тайна двух океанов" (1958); "Баллада о солдате" (1959) и др.
ОЛЬГА МАРКИНА.
Участница Великой Отечественной войны. В 1941-1943 годах — медсестра эвакогоспиталя №1602.
Орден Отечественной войны II ст. (01.08.1986).
Фильмография: "Тихий Дон" (1957-1958); "Половодье" (1962); "Свет далёкой звезды" (1964); "Расплата" (1970) и др.
ГУЛЯ КОРОЛЁВА.
Эта молодая девушка не имела актерского образования, но к своему 20-летию успела сняться в 5 фильмах. В 1942 году ушла на фронт. Воевала в звании рядового и санинструктора 780-го стрелкового полка." 23 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление, скончалась в тот же день". Ей было всего 20 лет. 9 января 1943 года командованием Донского фронта была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).
Фильмография: "Каштанка" (1926); "Бабы рязанские" (1927); "Дочь партизана" (1934); "Я люблю" и "Солнечный маскарад" (1936).
ТАМАРА КУЗИНА.
Участница ВОВ. Колесила в составе концертной бригады по фронту. Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
"Работала в Московском Театре Революции, в театре Маяковского, а ещё принимала участие в радиопередачах детского всесоюзного радио и передачах отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио: “Вы нам писали”, ”С добрым утром!”, ”В субботу вечером”, ”С улыбкой”, ”Опять двадцать пять” и др."
ЗОЯ ВАСИЛЬКОВА.
На фронт ушла добровольцем в 1943 году. Служила старшим метеорологом метеослужбы. Получила ранение, контужена.
Медаль «За боевые заслуги» (1944).
Орден Отечественной войны II степени (1985).
Фильмография: "Сёстры" (1957); "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961); "Гранатовый браслет" (1964); "Руслан и Людмила" (1972) и др.
ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ.
Будучи 13-летней девочкой работала санитаркой и лаборанткой во фронтовом передвижном эвакогоспитале № 3261. Орден Отечественной войны 2-й степени (1985) — за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (16.10.2018)
Избранная фильмография: "«Богатырь» идёт в Марто" (1954); "Тихий1 Дон" (1958); "Русский сувенир" (1960); "Николай Бауман" (1967) и др.
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