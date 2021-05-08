Советские актрисы прошедшие войну

ГУЛЯ КОРОЛЁВА.

Эта молодая девушка не имела актерского образования, но к своему 20-летию успела сняться в 5 фильмах. В 1942 году ушла на фронт. Воевала в звании рядового и санинструктора 780-го стрелкового полка." 23 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление, скончалась в тот же день". Ей было всего 20 лет. 9 января 1943 года командованием Донского фронта была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).

Фильмография: "Каштанка" (1926); "Бабы рязанские" (1927); "Дочь партизана" (1934); "Я люблю" и "Солнечный маскарад" (1936).