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Советские актрисы прошедшие войну

Советские актрисы прошедшие войну (11 фото)

Автор:
08 мая 2021 22:57
Метки: актрисы   война   история   
161
11

Настоящие героини: прекрасные советские актрисы, которые прошли Великую Отечественную войну. Дух захватывает от восхищения и гордости!

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Метки: актрисы   война   история   
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2  комментария
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bobobo Час назад
Про Гулю Королёву книгу "Четвёртая высота" все читали.
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