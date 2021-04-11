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Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь

Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь (15 фото)

Автор:
11 апреля 2021 10:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Народная смекалка   идеи   идея для дома   интересно   лайфхаки   полезно   смекалка   хитрости   
733
15
Смекалистые люди делятся в соцсетях своими хитростями, помогая другим.
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Метки: Народная смекалка   идеи   идея для дома   интересно   лайфхаки   полезно   смекалка   хитрости   
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
хренатень какая то...
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278
liveevil 37 минут назад
Очередной набор лайфхаков для безруких извращенцев.

1) Быстрей всего порезать зелень можно ножницами или обычным ножом.
2) Очень хочется посмотреть, как долго автор будет пользоваться распылителем для соуса. Он забьется при первом же использовании.
3) "Резиновые перчатки защитят шкафчики от любопытных детей". Что? Судя по тому, как намотаны перчатки, автор и сам будет долго их распутывать.
4) "Лайфхак для хозяев собак". Т.е. собственная слюна или пар изо рта так не работают, да?
5) "Чтобы проще было смешать муку и масло, натрите его на тёрке". Да у тебя всё масло на тёрке останется, а ее потом еще и отмывать от жира. Не проще ли обычной вилкой размять?
6) "Во времена коронавируса маска это отличная замена нагрудному платку". Посмотрел бы я, как автор приходит на деловую встречу или даже просто куда-нибудь с маской вместо платка - засмеют на*ер и подумают, что ты идиот.
7) "Идея для любителей арбузов". Так таким образом можно всё туда класть, а не только арбузы. И пакет в супермаркете можно не брать, а всё туда складывать.

Бл*. Идиотизм.
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3k
newegg 2 часа назад
«Как сделать так, чтобы острый соус распределялся равномернее»

Тот дурик, что выложил фото соуса срирача, явно его никогда не пробовал.
Он не просто острый, он ДИКО ОСТРЫЙ.
Да и вообще, распылитель для соусов - плохая идея.
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14k
Alex ASK newegg 41 минуту назад
Мне кажется, по морде врага он будет распределяться очень равномерно
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278
liveevil newegg Полчаса назад
Автор походу специально этот соус выбрал - "SRIRACHA", "HUY FONG".
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