Бытовые хитрости, которые упростят вашу жизнь

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Смекалистые люди делятся в соцсетях своими хитростями, помогая другим.
Лайфхак для тусовщиков, которые стали родителями
Подставка, на которой раньше висели бокалы, отлично подходит для хранения детской еды.
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Лайфхак для хозяев собак
Потрогайте нос своей собаки, чтобы проще было открыть пакет и убрать за питомцем на улице.
Идеи для хозяев питомцев, которые не любят снег
Пёсику не нравился снег, поэтому хозяин положил на землю лист фанеры, чтобы у питомца всегда был уголок с травой для туалета.
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1) Быстрей всего порезать зелень можно ножницами или обычным ножом.
2) Очень хочется посмотреть, как долго автор будет пользоваться распылителем для соуса. Он забьется при первом же использовании.
3) "Резиновые перчатки защитят шкафчики от любопытных детей". Что? Судя по тому, как намотаны перчатки, автор и сам будет долго их распутывать.
4) "Лайфхак для хозяев собак". Т.е. собственная слюна или пар изо рта так не работают, да?
5) "Чтобы проще было смешать муку и масло, натрите его на тёрке". Да у тебя всё масло на тёрке останется, а ее потом еще и отмывать от жира. Не проще ли обычной вилкой размять?
6) "Во времена коронавируса маска это отличная замена нагрудному платку". Посмотрел бы я, как автор приходит на деловую встречу или даже просто куда-нибудь с маской вместо платка - засмеют на*ер и подумают, что ты идиот.
7) "Идея для любителей арбузов". Так таким образом можно всё туда класть, а не только арбузы. И пакет в супермаркете можно не брать, а всё туда складывать.
Бл*. Идиотизм.
Тот дурик, что выложил фото соуса срирача, явно его никогда не пробовал.
Он не просто острый, он ДИКО ОСТРЫЙ.
Да и вообще, распылитель для соусов - плохая идея.