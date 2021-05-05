Простая радость мойщика окон

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Во время небольшого перерыва мойщик окон заметил наблюдающего за ним кота. Рабочий не удержался и немного пошалил.
Сделал гадость - сердцу радость. Ну ничего, кот его найдет и отомстит!
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