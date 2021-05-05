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Сообщество Без кота и жизнь не та 878 постов • 380 подписчиков подписаться
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Простая радость мойщика окон

Простая радость мойщика окон (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 13:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   мойщик   мойщик окон   прикол   
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Во время небольшого перерыва мойщик окон заметил наблюдающего за ним кота. Рабочий не удержался и немного пошалил.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   мойщик   мойщик окон   прикол   
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7  комментариев
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25k
Jackson-Motor 58 минут назад
Они все такие.
Они все такие.Посмотреть
Они все такие.
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32k
Nefrion Минуту назад
Вот как надо:
Ссылка coub.com
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662
metrolog 4 минуты назад
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Михалыч 36 минут назад
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2k
Евгений Час назад
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6k
Игорь Час назад
Я бы на его месте уже начал оглядываться, про проверку веревок - и не говорю
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