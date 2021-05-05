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Невероятно реалистичные куклы

Невероятно реалистичные куклы (1 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:33
Сообщество : Искусство
Метки: красота   куклы   реализм   своими руками   сделай сам   талант   фото   
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Анастасия, талантливая художница из Украины, создает кукол, которые выглядят настолько реалистично, что их можно принять за настоящих живых девушек.

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Метки: красота   куклы   реализм   своими руками   сделай сам   талант   фото   
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14  комментариев
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10k
Denissg 2 часа назад
"Зловещая долина". Сделано, безусловно, очень мастерски, но как-то... отталкивает.
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 18 минут назад
" Что это у Вас , о , несравненная Солоха ? "
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202
manul74 20 минут назад
Так красиво что аж страшно. Представляю фильм ужасов где они медленно поворачивают голову и говорят. привет... ты нас не любил... мы пришли за тобой....
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18k
Ватаку Накомоде 22 минуты назад
Как по мне коллекционные девушки-солдатки симпатичнее, и по крайней мере не выглядят так крипово)
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10k
Roy Batty Полчаса назад
мало фоток, думал больше будет
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7k
vit Полчаса назад
Очень мало фотографий, ничего не понятно
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4k
Arts Sitnikov Полчаса назад
Думал ни когда не дочитаю до конца, что комменты почитать, а их на данный момент сего 5((
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4k
Vasiliy Час назад
Учитывая на сколько сегодня многие девушки стремятся быть похожими на кукол, то да, куклы эти очень реалистичные
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893
Viktor Час назад
Не одна тема не раскрыта .
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14
Sw@p Час назад
Аааа... так они маленькие... а я то..
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61k
Viktor 2 часа назад
Не, работа канешн классная, но уж больно лица кукольно-сказочные, надо немного реализму добавить. Шутка.

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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Работа шикарная, но блин чет жутковато как-то)))
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Infinite

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