Невероятно реалистичные куклы

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Анастасия, талантливая художница из Украины, создает кукол, которые выглядят настолько реалистично, что их можно принять за настоящих живых девушек.
Художница, которую в инстаграме зовут Эльсин, тратит очень много времени на то, чтобы каждая мелочь на куклах была идеальной.
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Метки: красота куклы реализм своими руками сделай сам талант фото
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