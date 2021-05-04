"Берегу себя до брака": откровения девушек о своем первом разе

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В Твиттере сейчас активно репостится занимательная анкетка, нацеленная выяснить, в каком возрасте у молодежи случается их "первый раз". Результаты довольно интересные. Предлагаем вам изучить данные, а также принять участие в этом анкетировании.
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10.
Примите участие в данном флешмобе и вы, скопировав в комментарии и заполнив эту анкету.
Мой первый раз:
1) Разнополый поцелуй –
2) Однополый поцелуй –
3) Взаимная любовь –
4) Расставание –
5) Алкоголь –
6) Сигареты –
7) Селфхарм –
8) Первые наркотики –
9) Секс –
P.S.Наркотики, алкоголь, сигареты - это плохо.
Мой первый раз:
1) Разнополый поцелуй –
2) Однополый поцелуй –
3) Взаимная любовь –
4) Расставание –
5) Алкоголь –
6) Сигареты –
7) Селфхарм –
8) Первые наркотики –
9) Секс –
P.S.Наркотики, алкоголь, сигареты - это плохо.
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