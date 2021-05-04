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"Берегу себя до брака": откровения девушек о своем первом разе

"Берегу себя до брака": откровения девушек о своем первом разе (11 фото)

Автор:
04 мая 2021 12:10
Метки: twitter   анкета   девушки   молодежь   отношения   подростки   поцелуй   твиттер   
2354
11
В Твиттере сейчас активно репостится занимательная анкетка, нацеленная выяснить, в каком возрасте у молодежи случается их "первый раз". Результаты довольно интересные. Предлагаем вам изучить данные, а также принять участие в этом анкетировании.
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Метки: twitter   анкета   девушки   молодежь   отношения   подростки   поцелуй   твиттер   
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13  комментариев
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3k
Мангуст 53 минуты назад
Пришлось гуглить, что такое селфхарм. Нельзя было по-русски написать "самоповреждение"? У меня этот самый селфхарм в первый раз случился, когда дед начал пускать в свою столярную мастерскую, лет в 5-6. А потом случалось не часто, но регулярно: то стамеска сорвется, то отвертка, то еще что-то из инструмента.
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10k
Михалыч 21 минуту назад
Стасян, ты себя тоже там бережешь, в Канаде? Всю энергию сюда изливаешь?
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4k
Дмитрий Григорьев 23 минуты назад
В 2015 году Преподобныи Стасян упал с канадского клёна. Это был его первый селфхарм. Пока он был без сознания его изнасиловал канадский медведь гризли. Это был его первый однополый поцелуй. С тех пор Стасян бережет себя до брака и постит идиотские посты.
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1k
Sergei Полчаса назад
Ссылка coub.com
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789
GoInDown 36 минут назад
Это сайт по торговле варениками?
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6k
Сгусток позитива 36 минут назад
дебилизм какой то
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9k
Kostick 47 минут назад
ага, берегут они себя) так берегут, что гогно в кишке не держится, да сосут, аки пылесос буран) причем судя по сайтам знакомств, от 18 до 25 никакой романтики в абсолютном большинстве не требуют, не скрывают натурального обмена своих тушек на бабло.
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40k
Александр 51 минуту назад
что такое селфхарм?
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64k
Максим 57 минут назад
Стан.. провел бы ты эту куйню у себя в Канадчине)) Ну или там где ты выпал из писты головой об пол)
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6k
Фельдъегерь 57 минут назад
пост пропагандирует лгбт и наркотики
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3k
Core Час назад
Удобная вещь соцсети
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Преподобный Стасян

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