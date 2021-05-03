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Гаусс-62м (макет) Своими руками

Гаусс-62м (макет) Своими руками (26 фото)

Автор:
03 мая 2021 15:58
Метки: Гаусс-62м   своими руками   сделай сам   
409
26
Так как новомодных станков типа ЧПУ и лазерных граверов у меня нет то все свои работы я делаю руками. На ваш суд моя последняя работа.
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Метки: Гаусс-62м   своими руками   сделай сам   
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10  комментариев
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852
Сергей Час назад
ну и?
где результаты стрельбы? точность ? дистанция поражения?
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4k
Свирепый Бамбр 41 минуту назад
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2k
Дмитр Стар 41 минуту назад
Ссылка coub.com
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2k
Никита 41 минуту назад
Уважаю людей,у которых руки растут из нужного места.
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61k
Viktor 50 минут назад
Эх бля, мне бы столько времени!
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40k
Александр Час назад
Красота, молоток мужик
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15k
Maks Es 2 часа назад
Видел в сети, делали настоящий Гаусс, с энергией под 600 Дж.
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Кролик
Я не тот кого вам заказали.
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