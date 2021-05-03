Гаусс-62м (макет) Своими руками

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Так как новомодных станков типа ЧПУ и лазерных граверов у меня нет то все свои работы я делаю руками. На ваш суд моя последняя работа.
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5.
Делал по шаблонам Дреда, с канала Крафт стейшн.
Но в шаблонах было много неточностей и пришлось включать свою голову.
Авторский пост
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Метки: Гаусс-62м своими руками сделай сам
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