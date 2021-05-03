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Когда доверил приготовить шашлык девушке, или ароматный майский пост на Фишках

Когда доверил приготовить шашлык девушке, или ароматный майский пост на Фишках (16 фото)

Автор:
03 мая 2021 13:29
Метки: девушки   женщины   майские   майские праздники   мясо   природа   шашлык   
1306
16
Героини данного поста попытались доказать всему миру, что женщины тоже умеют жарить мясо. Что у них из этого получилось? Смотрите подробный фотооотчет! Уж, и жесткая заруба была!
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Метки: девушки   женщины   майские   майские праздники   мясо   природа   шашлык   
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5k
ваня панкин Полчаса назад
постанова за исключением парочки кадров...
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772
Олег Шишкин 22 минуты назад
Где там девушки? То жирные коровы, то размалёваные шалавы. Фотографии немножко лучше, чем на фоне сортира. Шашлык мужчины и без приготовят. А эти дырки нужны только для секса.
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0
Konstantin 23 минуты назад
Главное мужиков за гладилкой не выставляйте
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30k
Aleksandr Полчаса назад
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19k
Добрый Алабай Полчаса назад
Сфоткай, типа я жарю.
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26k
MatveiVainrub 38 минут назад
Жарево и парево очень даже здарево !!!
Жорево и порево очень даже здорево !!!
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43
Елена 49 минут назад
Никогда шашлыков не жарила. Куда проще похвалить мужчину, типа у него получается лучше и балдеть пока он сам возится с мангалом, дровами и жаркой.
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