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Героини данного поста попытались доказать всему миру, что женщины тоже умеют жарить мясо. Что у них из этого получилось? Смотрите подробный фотооотчет! Уж, и жесткая заруба была!
1. Признаем сразу, что получилось у них все на высшем уровне - ничуть не хуже, чем у мужиков
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