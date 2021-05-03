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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (35 фото)

Автор:
03 мая 2021 12:44
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
1252
35
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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29  комментариев
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2k
LekS Час назад
Комментарий к фото
Сволочи. Три раза ткнул, чтоб прочитать еще 7 комментариев
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61k
Доктор Джонс 19 минут назад
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1k
Умница-красавица 38 минут назад
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Фантазии фантазии. Скорее, он молча дал ей в глаз
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1k
Умница-красавица 39 минут назад
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А малазийский боинг за ниточку на шве запутался?
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1k
Умница-красавица 41 минуту назад
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Гордо прохрюкала она
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40k
Александр 41 минуту назад
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Просто дырка она тогда уж.
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1k
Умница-красавица 42 минуты назад
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Что, сосед тоже новую бабку раньше времени приволок?
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1k
friday2009 48 минут назад
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У меня было гражданство СССР, потом Украины, затем ЛНР, а теперь России. И я тоже никуда не переезжал
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33k
Лесли 🥰 48 минут назад
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Почему она не исправила слово совецский??)))
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33k
Лесли 🥰 50 минут назад
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Ну и че, что рука женская)) тетка не может, что ли дрель купить в подарок или для дома)))
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4k
Бу 54 минуты назад
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Ты ТП
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61k
Доктор Джонс Час назад
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Грязнуля...
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2k
LekS Час назад
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А еда орёт...
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7k
Majul Час назад
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Она свинья, а не женщина
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Юрий Злой Час назад
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боюсь что если исламистам подарить радикальных девственниц феминисток, то они наверное христианство примут
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3k
Юрий Злой Час назад
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а еще на фишка была статья о том что в природе комсомолка после спаривания откусывает голову комсомольцу
поэтому щас нет комсомола, вымерли все...
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30k
KiploksAKS Час назад
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