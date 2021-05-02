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Китайские владельцы Tesla начали устанавливать видеорегистраторы для педали тормоза

Китайские владельцы Tesla начали устанавливать видеорегистраторы для педали тормоза (2 фото)

Автор:
02 мая 2021 21:58
Метки: tesla   Автомобиль   Илон Маск   китай   
438
2
Владельцы электромобилей Tesla в Китае начали устанавливать видеорегистраторы, направленные на педаль тормоза. Это мера перестраховки — в последнее время участились случаи ДТП с Теслами, в которых водители обвиняют систему автопилотирования, а производитель открещивается и переводит стрелки на автомобилистов

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Метки: tesla   Автомобиль   Илон Маск   китай   
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7  комментариев
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4k
Sanar 2 часа назад
"а основная часть продукции нового завода Tesla в Шанхае отправится на экспорт."
Красота момента)) на те боже что нам не гоже
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432
Лучший Друг Час назад
Долбо%бы ведутся на хайп
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27k
winergy2012 Час назад
Ху.ё.вый менеджер из Маска.Ракеты взрываются,про гиперлуп уже и не слышно,машины говно.
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56
itogo 2 часа назад
С декабря 2019 езжу на Тесле М3 в Англии и впечатления только самые позитивные. Проблем с тормозами не было и проехал около 30к км за полтора года.
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