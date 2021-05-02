Сначала представители компании сообщили, что они не собираются идти на компромисс, пока требования женщины не доказаны документами. Спустя некоторое время Tesla все же принесла извинения, но компенсировать стоимость разбитого электромобиля отказалась.



Под гнетом общественности и китайских СМИ Tesla даже решилась на беспрецедентный для себя шаг: она предоставила одному из местных изданий детализированный лог со всеми действиями водителя. Судя по файлу, педаль тормоза действительно нажималась перед столкновениями, но якобы с недостаточной силой.



В связи с происходящим владельцы американских электромобилей начали устанавливать видеокамеры, направленные на педальный узел. По их словам, если они попадут в аварию, то опубликуют видео, чтобы доказать свою невиновность, пишет InsideEVs.



Подобная деятельность является признаком того, что клиенты не доверяют Tesla как источнику информации об авариях с участием ее собственных автомобилей. Если имидж компании будет существенно подпорчен, то план по стремительному росту продаж на китайском рынке может быть сорван, а основная часть продукции нового завода Tesla в Шанхае отправится на экспорт.