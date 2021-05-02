10 главных городов Приморского Края

Владивосток

Столица региона, основанная в 1860 году. Портовая зона Владивостока пользуется правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Сопка Орлиное Гнездо – самая высокая точка города. Остров Русский и бухта Золотой Рог – места скопления достопримечательностей, включая океанариум, Золотой мост и природные объекты. Туристам также предлагают воспользоваться фуникулёром, посетить ботанический сад и осмотреть архитектурные красоты.

Население – 606 561 человек (2020).

Уссурийск

Располагается в котловине между сопками с 1866 года. В прошлом был известен, как Никольск и Ворошилов. Самые старые достопримечательности – каменные изваяния черепах, датированные XII веком. Туристов привлекает парк «Изумрудная долина». В его черте, как рукотворные красоты и дома с воссозданным бытом прошлых веков, так и природные: озеро лотосов и сказочный лес.

Население – 172 тысячи человек.

Находка

Основан в 1864 на берегу залива Японского моря. Порт – главный источник благосостояния города. Строился заключёнными ГУЛАГа, многократно модернизировался и расширялся. Помимо памятников и мемориалов военной тематики, есть Сад камней и монумент «Два якоря», установленный к 100-летию Находки. Природные достопримечательности – остров Лисий и сопка Сестра.

×

Население – 149 тысяч человек.

Артём

Назван в честь революционера. В прошлом город, основанный в 1924 году, был центром региона по добыче угля. Здесь находится одна из четырёх игорных зон России. С 2016 года открыт горнолыжный курорт «Синяя сопка». Он располагается на одноименной возвышенности и занимает площадь в 110 га. Местный туристско-рекреационный кластер носит наименование «Приморское кольцо».

Население – 106 тысяч человек.

Арсеньев

Является городом в 1952 года. Градообразующие предприятия – «Аскольд» и «Прогресс». Округа богата на археологические памятники: городищ, стоянок, пещер насчитывается порядка 40. Туристов привлекают Ореховое и Казённое озёра. Особенно много путешественников здесь весной и летом. Их интересют тисовые рощи и цветение лотосов. В городском парке есть пляж на реке Дачная.

Население – 52 тысячи человек.

Спасск-Дальний

Статус города получен в 1917 году. Дом культуры – место проведения массовых мероприятий, здесь выступают украинский хор «Чиста криниця» и ансамбль русской песни «народные напевы». «Аврора» наравне с другими кинотеатрами края принимает ежегодный фестиваль «Пасифик меридиан». Один из примечательных памятников – Монумент «Спасск Цемент».

Население – 40 тысяч человек.

Большой Камень

Находится всего в 30 км от Владивостока. Образован в 1947 году. Уникальное предприятие – «Звезда», специализация которого работа с ядерными энергоустановками кораблей. На въезде в город установлен памятник «Рубка» – часть реальной атомной подводной лодки. Работают народный музей рыболовецкого колхоза «Новый мир», а также выставочный зал, где располагаются временные экспозиции.

Население – 38 тысяч человек.

Партизанск

В момент основания в 1896 году именовался Сучанским Рудником. Новое название присвоено в 1972 году: город в своё время прославился, как центр партизанского движения Приморья. Установлено несколько памятников в честь героев Великой Отечественной. Также примечательно оформление сопки Партизанской, где сооружён мемориал, рассказывающий о Гражданской войне. Разбит городской парк, сейчас нуждающийся в реставрации.

Население – 37 тысяч человек.

Лесозаводск

Существует с 1932 года, через несколько лет преобразован в город. Название получено из-за специализации Лесозаводска в прошлом: здесь был центр деревообрабатывающей промышленности. Перед зданием железнодорожного вокзала установлен памятник Ленину. В местном сквере находится несколько скульптур и памятных знаков, посвящённым событиям Великой отечественной войны.

Население – 35 тысяч человек.

Дальнегорск

Основан в 1897 года в статусе посёлка. До 1972 года назывался Тетюхе. Спустя 17 лет после переименования стал городом. Градообразующие предприятия: химический комбинат «Бор» и «Дальполиметалл». В округе есть интересные памятники природы, вроде пещеры Холодильник, где сохранился ископаемый ледник, или островка с двумя скальными возвышенностями, названными «Два брата».

Население – 34 тысячи человек.