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10 главных городов Приморского Края

10 главных городов Приморского Края (1 фото)

Автор:
02 мая 2021 09:51
Метки: Приморский край   красота   отдых   природа   фото   
106
1

Приморский край – одна из крайних российских территорий. Он граничит с КНР и КНДР, а также омывается водами Японского моря. Отдаление от центра сказалось на неспешном развитии этих территорий. Первоначально здесь укреплялись исключительно военные форпосты, а после – таможенные зоны. Однако экономическое влияние края на формирование бюджета страны и его стратегическое положение всё же привели к необходимости заниматься инфраструктурой.

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Метки: Приморский край   красота   отдых   природа   фото   
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5  комментариев
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4k
Sanar 2 часа назад
Жил в Арсеньеве, Артёме и Владивостоке, 15 годиков службы в приморье, облетал весь край вдоль и поперёк, на машине тоже много где бывал.
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2k
PLT LDR 2 часа назад
10 Главных городов Приморского края... блин, да их всего то 12. Тупо выкинули Дальнереченск и Фокино.

Правда если так дела у Дальнереченска и дальше будут идти, то он потеряет статус Города. В 1996 году население было почти 40тыс человек, то сейчас 25тыс.

Фокино, он же Шкотово-17, он же Тихоокеанский, он же Техас. Был одним из не просто закрытых городов, но и циферкой. Типа, сразу ясно, чем там они занимаются.
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А Славянка?
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