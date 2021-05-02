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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (37 фото)

Автор:
02 мая 2021 08:43
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
590
37
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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28  комментариев
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5k
Евгений 45 минут назад
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И примешь ты смерть от кроля своего...
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8k
Cornho 2 минуты назад
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Один из самых больших идиотизмов человечества - это наколки на девушках. На парнях, конечно, тоже, но на милых красивых девушках все эти татухи смотрятся просто отвратительно.
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20
Елена Букреева 2 минуты назад
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Перестала читать с бумажных носителей. Покупаю, только если книга ну очень зацепила
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4k
Мистер Фикс 4 минуты назад
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Была хитом лет 10 назад...
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1k
AРТУР ITA 5 минут назад
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Животные.
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8k
Вася 12 минут назад
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Капитан Немо
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8k
Вася 13 минут назад
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Ссылка www.youtube.com
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19k
Андрей Иванов 19 минут назад
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Да её просто сильно пнули
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19k
Андрей Иванов 20 минут назад
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Масяни
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19k
Андрей Иванов 21 минуту назад
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Сверху знак "пописать"
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19k
Андрей Иванов 22 минуты назад
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Это для изготовления детей в крепкой семье. А секса не было, да
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19k
Андрей Иванов 23 минуты назад
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Русский обычай - не ходить к психологу. К психологу только под конвоем и там отыгрывать партизана.
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4k
Tatyana 23 минуты назад
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На фото справа, как я понимаю, прапрабабка, которой 60?
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