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Пенсии в США сравнили с российскими

Пенсии в США сравнили с российскими (4 фото)

Автор:
01 мая 2021 14:35
Метки: Россия   пенсии   сша   
2460
4
Работающие получают полную индексацию, а выйти на пенсию можно в 62 года
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Метки: Россия   пенсии   сша   
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45  комментариев
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6k
vitenok 12 часов назад
Быть старым в любой стране х.у.е.во.
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2k
Vic Twin Минуту назад
Вообще-то это про социальную пенсию пост. Она примерно как и в России система. Она маленькая. На нее действительно не проживешь в штатах.
Но вообще-то помимо социальной, есть еще и накопительная. про нее тут ни слова. Она образуется например в нашем университете так: ты платишь каждый месяц 5% от зарплаты в фонд, университет доплачивает еще 15% туда же из своих средств. Фонд вкладывает эти деньги в акции, в предприятия, ну биржа короче. В какие именно фонды вкладывать, решаешь ты сам. Вот и сидят пенсионеры, читают биржевые сводки. Можно вложить деньги в государство. Там надежно, но процент маленький. Где большой, там рисково. Можно вообще все деньги снять и купить дом. Но тогда пенсия йок.
Те которые накопительной пенсии не имеют, не знаю где работали. На нормальных легальных работах она везде есть. Люди наверно всю жизнь проработали за кэш, или неполный рабочий день, или не знаю как.
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5k
Miraton Час назад
хз у кого какая пенсия, предлагаю сравнить количество путешествующих по миру пенсионеров из америки и рф....
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9k
Star Link 6 часов назад
Знаю одного нашего, который уехал в юсу в конце 70х, получил пенсию и.. приехал обратно в Минск.
Грит, что в юсе на эти деньги ножно лишь серенько жить, а в Беларуси реально на широкую ногу.
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2k
Mellivora 6 часов назад
Вот только с цзена, там пишут пенсия у них без надбавок 500-800 зеленых....
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11k
info-kozirev 6 часов назад
ПФ в любой стране это наипалово,которое берет с людей деньги,но взамен отдает крохи (паразитируя на тех,кто работает и платит в ПФ)
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4k
Михаил 7 часов назад
высер. на пенсию в штатах выходят нищими и государство до смерти будет высчитывать с пенсии долги про кредитам. медицина пенсам в сша почти недоступна, умирают в домах престарелых.
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4k
Fishki_surfer 8 часов назад
Единственная гарантия обеспеченной спокойной старости - много детей, воспитанных в любви и согласии.
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364
Алексей Попов 10 часов назад
Мне вот как то монопенисуально какие пенсии в usa, gb и иже с ними...
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777
GoInDown 10 часов назад
Везде хорошо, где нас нет.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Вадим Игнатьев 11 часов назад
Понятно , что там лучше живут.

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3k
Вадим Игнатьев 11 часов назад
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13k
Алексей 11 часов назад
Автор, напомни плиз, куда деваются пенсионные накопления, в случае смерти пенсионера?
Как ты начал - сравнение России и штатов.
Спасибо.
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138
阿鋒 12 часов назад
Странно, почему не П.И.Д.ОР. с Канады пост запилил:) или это опять ты, Сисян Блаженный, или как там тебя ?:)
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233
Роман Свиридов 12 часов назад
Автор, ты бы еще президентов сравнил. Один наш пересидент = 6 американским президентам.
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49k
Нанук Паналык 13 часов назад
Клоп опять завонял!
Расслабся ты...Не поедем мы к америкосам жить!
Визы то все равно не дадут.
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4k
schmubu 13 часов назад
автор, скажи честно - ты 2,718банатик?
чо это за бред ты тут набросил?
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