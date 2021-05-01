Пенсии в США сравнили с российскими

В США работает каждый пятый пенсионер. Подавляющее большинство – по причине необходимости: иначе не сведешь концы с концами. Но есть и такие, кто просто не может, не хочет сидеть дома, хотя бюджет позволяет. Эти берут любую работу, которая доступна и посильна, и трудятся до упора – пока их не уволят или пока вконец не одряхлеют или отправятся в мир иной. Таких немало: американцы – трудоголики, их такими воспитывают с детсада. Плюс одиночество: дети и внуки выросли, разлетелись по разным концам страны...



Пенсионный возраст в Америке составляет, в зависимости от года рождения, от 66 до 67 лет, постепенно повышаясь месяцами. (У самых старых пенсионеров, родившихся до войны, пенсионный возраст был 65 лет).



Чем ты позже родился, тем выше твой пенсионный возраст, тем позже ты сможешь вступить в славные ряды «senior citizens» со всеми причитающимися им благами. Впрочем, главную пенсионерскую льготу – государственную медицинскую страховку Medicare – дают всем, кому исполнилось 65 лет. Важность этой льготы определяется тем, что в США нет всеобщего государственного медицинского страхования, которое есть в других развитых странах. Примерно 20 млн американцев не имеют медстраховки.



А вот пенсию по старости в полном объеме можно получить только по достижении конкретной пенсионной отметки, установленной для данного года рождения, – с постепенным повышением от 66 до 67 лет. Например, тот, кто родился в 1959 году или даже 1 января 1960 года, получит полную пенсию по достижении возраста 66 лет и 10 месяцев. А тот, кто родился 2 января 1960 года или позже, будет иметь право на полную пенсию ровно в 67 лет.



По этому поводу мой знакомый Дэнни Бэртон из штата Мэн, родившийся, как он говорит, ранним утром 2 января 1960 года, пошутил: «Знала бы моя мама, что наши власти придумают такую подлянку, так постаралась бы меня родить накануне, в день Нового года, чтобы я на два месяца раньше начал доить соцстраховскую корову». Дэнни хотел бы как можно раньше удалиться на заслуженный отдых, но, как говорится, «грехи не пускают»: зарплата у него скромная (менеджер в небольшой компании), пенсия вырисовывается довольно хилая, и он собирается работать не только до 67 лет, но и позже – столько, сколько будет позволять здоровье.



Граждане и постоянные жители США, достигшие полного пенсионного возраста, могут работать с сохранением зарплаты и полного размера пенсии (которая, замечу в скобках, индексируется одинаково для всех пенсионеров – работающих и не работающих). А вот «ранним пенсионерам» позволяют зарабатывать без вычетов не больше определенной суммы в дополнение к пенсии – она ежегодно меняется и в текущем году составляет $18 960 в год.



Что это за «ранние пенсионеры»? Возможность раннего выхода на пенсию – в 62 года – существует для всякого, кто проработал минимум 10 лет. Этот стаж требуется для получения любой, ранней или поздней, пенсии по возрасту. Размер пенсии исчисляется в зависимости от заработка на протяжении всей трудовой деятельности. Ранний, 62-летний пенсионер теряет 25% заработанной пенсии, причем теряет не на время, а навсегда. К этому варианту прибегают те, кому не позволяют дальше работать здоровье, семейные обстоятельства или... нежелание иметь больший размер пенсии.