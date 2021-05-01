Пенсии в США сравнили с российскими

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Работающие получают полную индексацию, а выйти на пенсию можно в 62 года
В США тоже повышают пенсионный возраст, зато работающим и не работающим индексируют пенсии однаково. А еще можно выйти на раннюю пенсию - в 62 года. При этом есть парадокс: зачастую пожилым американцам выгодно казаться бедными, чтобы побольше получать от государства. Поэтому возрастные граждане порой вкладывают накопления в недвижимость, которая не учитывается при расчете «социалки». Наш корреспондент в США рассказывает о деталях местной пенсионной системы.
Пенсионеры в Америке – уважаемые люди. Без всякой иронии. Их много – порядка 55 млн из общего населения в 332 млн. Они активно голосуют, поэтому политики пытаются расположить их к себе. Их деньги оказывают значительное влияние на экономику США, критически зависящую от потребительского спроса. В сегодняшней экономике пенсионеры оказываются востребованными также в качестве рабочей силы – если не по своей прошлой специальности, то в качестве продавцов универмагов, работников колл-центров, сборщиков статистических данных... Там, где надо искать подход к людям, «senior citizens», как их называют в Америке («граждане старшего возраста»), часто проявляют больше умения и терпения, чем молодежь.
Но надо ли американским пенсионерам стремиться к тому, чтобы работать по достижении пенсионного возраста? Вопрос неоднозначный. Сравним детали американской пенсионной системы с российской, нюансы которой знают по себе наши читатели-пенсионеры.
Пенсионеры в Америке – уважаемые люди. Без всякой иронии. Их много – порядка 55 млн из общего населения в 332 млн. Они активно голосуют, поэтому политики пытаются расположить их к себе. Их деньги оказывают значительное влияние на экономику США, критически зависящую от потребительского спроса. В сегодняшней экономике пенсионеры оказываются востребованными также в качестве рабочей силы – если не по своей прошлой специальности, то в качестве продавцов универмагов, работников колл-центров, сборщиков статистических данных... Там, где надо искать подход к людям, «senior citizens», как их называют в Америке («граждане старшего возраста»), часто проявляют больше умения и терпения, чем молодежь.
Но надо ли американским пенсионерам стремиться к тому, чтобы работать по достижении пенсионного возраста? Вопрос неоднозначный. Сравним детали американской пенсионной системы с российской, нюансы которой знают по себе наши читатели-пенсионеры.
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Когда на отдых – раньше или позже?
В США работает каждый пятый пенсионер. Подавляющее большинство – по причине необходимости: иначе не сведешь концы с концами. Но есть и такие, кто просто не может, не хочет сидеть дома, хотя бюджет позволяет. Эти берут любую работу, которая доступна и посильна, и трудятся до упора – пока их не уволят или пока вконец не одряхлеют или отправятся в мир иной. Таких немало: американцы – трудоголики, их такими воспитывают с детсада. Плюс одиночество: дети и внуки выросли, разлетелись по разным концам страны...
Пенсионный возраст в Америке составляет, в зависимости от года рождения, от 66 до 67 лет, постепенно повышаясь месяцами. (У самых старых пенсионеров, родившихся до войны, пенсионный возраст был 65 лет).
Чем ты позже родился, тем выше твой пенсионный возраст, тем позже ты сможешь вступить в славные ряды «senior citizens» со всеми причитающимися им благами. Впрочем, главную пенсионерскую льготу – государственную медицинскую страховку Medicare – дают всем, кому исполнилось 65 лет. Важность этой льготы определяется тем, что в США нет всеобщего государственного медицинского страхования, которое есть в других развитых странах. Примерно 20 млн американцев не имеют медстраховки.
А вот пенсию по старости в полном объеме можно получить только по достижении конкретной пенсионной отметки, установленной для данного года рождения, – с постепенным повышением от 66 до 67 лет. Например, тот, кто родился в 1959 году или даже 1 января 1960 года, получит полную пенсию по достижении возраста 66 лет и 10 месяцев. А тот, кто родился 2 января 1960 года или позже, будет иметь право на полную пенсию ровно в 67 лет.
По этому поводу мой знакомый Дэнни Бэртон из штата Мэн, родившийся, как он говорит, ранним утром 2 января 1960 года, пошутил: «Знала бы моя мама, что наши власти придумают такую подлянку, так постаралась бы меня родить накануне, в день Нового года, чтобы я на два месяца раньше начал доить соцстраховскую корову». Дэнни хотел бы как можно раньше удалиться на заслуженный отдых, но, как говорится, «грехи не пускают»: зарплата у него скромная (менеджер в небольшой компании), пенсия вырисовывается довольно хилая, и он собирается работать не только до 67 лет, но и позже – столько, сколько будет позволять здоровье.
Граждане и постоянные жители США, достигшие полного пенсионного возраста, могут работать с сохранением зарплаты и полного размера пенсии (которая, замечу в скобках, индексируется одинаково для всех пенсионеров – работающих и не работающих). А вот «ранним пенсионерам» позволяют зарабатывать без вычетов не больше определенной суммы в дополнение к пенсии – она ежегодно меняется и в текущем году составляет $18 960 в год.
Что это за «ранние пенсионеры»? Возможность раннего выхода на пенсию – в 62 года – существует для всякого, кто проработал минимум 10 лет. Этот стаж требуется для получения любой, ранней или поздней, пенсии по возрасту. Размер пенсии исчисляется в зависимости от заработка на протяжении всей трудовой деятельности. Ранний, 62-летний пенсионер теряет 25% заработанной пенсии, причем теряет не на время, а навсегда. К этому варианту прибегают те, кому не позволяют дальше работать здоровье, семейные обстоятельства или... нежелание иметь больший размер пенсии.
Пенсионный возраст в Америке составляет, в зависимости от года рождения, от 66 до 67 лет, постепенно повышаясь месяцами. (У самых старых пенсионеров, родившихся до войны, пенсионный возраст был 65 лет).
Чем ты позже родился, тем выше твой пенсионный возраст, тем позже ты сможешь вступить в славные ряды «senior citizens» со всеми причитающимися им благами. Впрочем, главную пенсионерскую льготу – государственную медицинскую страховку Medicare – дают всем, кому исполнилось 65 лет. Важность этой льготы определяется тем, что в США нет всеобщего государственного медицинского страхования, которое есть в других развитых странах. Примерно 20 млн американцев не имеют медстраховки.
А вот пенсию по старости в полном объеме можно получить только по достижении конкретной пенсионной отметки, установленной для данного года рождения, – с постепенным повышением от 66 до 67 лет. Например, тот, кто родился в 1959 году или даже 1 января 1960 года, получит полную пенсию по достижении возраста 66 лет и 10 месяцев. А тот, кто родился 2 января 1960 года или позже, будет иметь право на полную пенсию ровно в 67 лет.
По этому поводу мой знакомый Дэнни Бэртон из штата Мэн, родившийся, как он говорит, ранним утром 2 января 1960 года, пошутил: «Знала бы моя мама, что наши власти придумают такую подлянку, так постаралась бы меня родить накануне, в день Нового года, чтобы я на два месяца раньше начал доить соцстраховскую корову». Дэнни хотел бы как можно раньше удалиться на заслуженный отдых, но, как говорится, «грехи не пускают»: зарплата у него скромная (менеджер в небольшой компании), пенсия вырисовывается довольно хилая, и он собирается работать не только до 67 лет, но и позже – столько, сколько будет позволять здоровье.
Граждане и постоянные жители США, достигшие полного пенсионного возраста, могут работать с сохранением зарплаты и полного размера пенсии (которая, замечу в скобках, индексируется одинаково для всех пенсионеров – работающих и не работающих). А вот «ранним пенсионерам» позволяют зарабатывать без вычетов не больше определенной суммы в дополнение к пенсии – она ежегодно меняется и в текущем году составляет $18 960 в год.
Что это за «ранние пенсионеры»? Возможность раннего выхода на пенсию – в 62 года – существует для всякого, кто проработал минимум 10 лет. Этот стаж требуется для получения любой, ранней или поздней, пенсии по возрасту. Размер пенсии исчисляется в зависимости от заработка на протяжении всей трудовой деятельности. Ранний, 62-летний пенсионер теряет 25% заработанной пенсии, причем теряет не на время, а навсегда. К этому варианту прибегают те, кому не позволяют дальше работать здоровье, семейные обстоятельства или... нежелание иметь больший размер пенсии.
Что лучше – больше или меньше?
Парадокс? Да, но он имеет свое объяснение. Разберемся по порядку. Всё, о чем говорилось выше, относится к государственной соцстраховской пенсии Social Security. Наряду с соцстраховской пенсией в США существуют (вернее, встречаются – все реже и реже) частные пенсии, выплачиваемые компанией, где раньше трудился «гражданин старшего возраста». Особые пенсии получают работники госаппарата и военнослужащие .
Сочетается ли частная или госаппаратная пенсия с обычной, соцстраховской? В большинстве случаев – да. Если ваш работодатель – частная компания или государственное ведомство – удерживал из вашей зарплаты соцстраховский налог, то вы будете иметь и то, и другое.
Фонд Social Security формируется из двух источников: 6,2% от зарплаты работника платит сам работник и такой же процент от выплачиваемой ему зарплаты платит работодатель – итого 12,4% от фонда заработной платы. Кстати, аналогичным паритетным способом финансируется фонд медико-страховой программы Medicare: отчисления в размере 2,9% от фонда зарплаты финансируются пополам работодателем и наемным работником – каждый вносит по 1,45%.
И пенсии Social Security, и медстраховки Medicare предназначены для пенсионеров не только по возрасту, но и по инвалидности. Их также выплачивают в случае потери кормильца, получавшего пенсию, или если супруг или супруга ныне здравствующего пенсионера сами не заработали пенсию – таким супругам платят примерно половину пенсии супруга-пенсионера, в сумме получается полторы пенсии на двоих.
Вернемся, однако, к парадоксу нежелания заработать пенсию побольше. Дело в том, что соцстраховская пенсия в Америке (она появилась в 1935 году) изначально не была задумана как единственный или основной источник дохода пенсионера, и ее не хватает на жизнь даже в сочетании с пенсионными накоплениями, которыми большинство американцев занимается всю жизнь.
По данным на 2021 год, примерно половина тех, кто выходит на пенсию, не имеет достаточно денег для жизни. И когда приближается пенсионный возраст, многие, к своему огорчению, осознают (самостоятельно или с помощью финансового консультанта), что прожить на пенсию и сбережения – нереально. Единственный возможный выход (не считая отъезда из США в какую-нибудь дешевую страну типа Панамы или Коста-Рики, где на американскую пенсию можно «гулять по буфету») – получение пособий от государства, предназначенных для неимущих.
Но стать «неимущим» не так-то легко: претендующий на это звание должен показать ведомствам, занимающимся соцзащитой, абсолютно минимальный доход и отсутствие сколь-либо значительных сбережений. Поэтому нередко финансовые консультанты советуют будущим пенсионерам пойти по пути «элегантного обнищания» и до выхода на пенсию тем или иным образом избавиться почти от всех денег. Тогда можно будет показать государству пустые руки – вот он я, нуждающийся, помогите! И, соответственно, можно будет претендовать на льготное жилье, продовольственную помощь, добавку для неимущих к пенсии, бесплатные лекарства, «халявную» медицинскую страховку для бедных (Medicaid).
Сочетается ли частная или госаппаратная пенсия с обычной, соцстраховской? В большинстве случаев – да. Если ваш работодатель – частная компания или государственное ведомство – удерживал из вашей зарплаты соцстраховский налог, то вы будете иметь и то, и другое.
Фонд Social Security формируется из двух источников: 6,2% от зарплаты работника платит сам работник и такой же процент от выплачиваемой ему зарплаты платит работодатель – итого 12,4% от фонда заработной платы. Кстати, аналогичным паритетным способом финансируется фонд медико-страховой программы Medicare: отчисления в размере 2,9% от фонда зарплаты финансируются пополам работодателем и наемным работником – каждый вносит по 1,45%.
И пенсии Social Security, и медстраховки Medicare предназначены для пенсионеров не только по возрасту, но и по инвалидности. Их также выплачивают в случае потери кормильца, получавшего пенсию, или если супруг или супруга ныне здравствующего пенсионера сами не заработали пенсию – таким супругам платят примерно половину пенсии супруга-пенсионера, в сумме получается полторы пенсии на двоих.
Вернемся, однако, к парадоксу нежелания заработать пенсию побольше. Дело в том, что соцстраховская пенсия в Америке (она появилась в 1935 году) изначально не была задумана как единственный или основной источник дохода пенсионера, и ее не хватает на жизнь даже в сочетании с пенсионными накоплениями, которыми большинство американцев занимается всю жизнь.
По данным на 2021 год, примерно половина тех, кто выходит на пенсию, не имеет достаточно денег для жизни. И когда приближается пенсионный возраст, многие, к своему огорчению, осознают (самостоятельно или с помощью финансового консультанта), что прожить на пенсию и сбережения – нереально. Единственный возможный выход (не считая отъезда из США в какую-нибудь дешевую страну типа Панамы или Коста-Рики, где на американскую пенсию можно «гулять по буфету») – получение пособий от государства, предназначенных для неимущих.
Но стать «неимущим» не так-то легко: претендующий на это звание должен показать ведомствам, занимающимся соцзащитой, абсолютно минимальный доход и отсутствие сколь-либо значительных сбережений. Поэтому нередко финансовые консультанты советуют будущим пенсионерам пойти по пути «элегантного обнищания» и до выхода на пенсию тем или иным образом избавиться почти от всех денег. Тогда можно будет показать государству пустые руки – вот он я, нуждающийся, помогите! И, соответственно, можно будет претендовать на льготное жилье, продовольственную помощь, добавку для неимущих к пенсии, бесплатные лекарства, «халявную» медицинскую страховку для бедных (Medicaid).
Русскоязычный соотечественник Давид из Филадельфии так образно описывает происшедшую с ним метаморфозу: «Когда мне подкатило под 62, я понял, что меня вот-вот поставят в позу, в которой будет очень некомфортно. И я решил, что лучше я поставлю их, то бишь государство, в эту позу. Поэтому я вышел на раннюю пенсию – чтобы она была поменьше. Все деньжата, которые накопились, потратил, вложил, рассовал туда-сюда – и ручонки вот они, пустые! Теперь живу на пенсии более-менее как человек, на жизнь хватает».
Выбор – между страхом и голодом
Сразу оговорюсь: здесь речь идет совсем не обязательно о каких-то незаконных махинациях – есть немало вполне легальных способов «элегантно обнищать». Например, для уменьшения сбережений можно полностью выплатить все долги по ипотеке, автомобильному кредиту, кредитным карточкам и т.д.
Можно заранее оплатить похоронные расходы, купить место на кладбище. Можно оплатить пожизненную ренту для своего супруга или супруги. Можно оплатить авансом услуги по уходу на дому за престарелым человеком. И, самое главное – можно, если есть на это деньги, купить дом или квартиру.
При оценке активов претендующего на «бедняцкую социалку» не учитывается основное жилье – будь то собственный дом или что-то меньшее. Дом может быть даже не дешевым – имеете право! Америка – страна домовладельцев, большая часть населения живет в собственном жилье. Однако если у вас уже есть собственное жилье и вы захотите вложить деньги во второй дом или квартиру – вот это уже не «проканает», это вам засчитают в активы и не дадут вам бедняцких пособий.
Конечно, далеко не всегда удается «элегантно обнищать», не нарушая закон. Вписаться в прокрустово ложе государственных критериев бедности крайне тяжело, а не вписавшись, огромное количество людей проваливается между двумя стульями – они недостаточно богаты, чтобы прожить на свои деньги, и недостаточно бедны, чтобы получать помощь от государства. Поэтому очень многие, оказавшись перед дилеммой «законопослушание или выживание», выбирают последнее.
Вот пример, о котором рассказала моя знакомая Мария: она живет в Нью-Йорке и, чтобы свести концы с концами, получает в полном объеме и американскую, и российскую пенсию. «Чтобы не было вычета ни там, ни там, приходится использовать фигуру умолчания, – говорит она. – И насчет моей квартиры в Нижнем Новгороде тоже приходится держать язык за зубами – иначе могут быть сложности, они тут любые зарубежные активы засчитывают и хотят брать с них налоги в американскую казну».
К слову, драть со своих граждан две налоговые шкуры – это стремятся делать только две страны: США и Эритрея. Другие исходят из того, что если, скажем, финн, живущий в Америке, заработал там деньги и заплатил с них налог в США, то в Финляндии брать с этого заработка еще один налог неправомерно.
В общем, вот так: хочешь – стучи зубами от страха, хочешь – от голода.
Можно заранее оплатить похоронные расходы, купить место на кладбище. Можно оплатить пожизненную ренту для своего супруга или супруги. Можно оплатить авансом услуги по уходу на дому за престарелым человеком. И, самое главное – можно, если есть на это деньги, купить дом или квартиру.
При оценке активов претендующего на «бедняцкую социалку» не учитывается основное жилье – будь то собственный дом или что-то меньшее. Дом может быть даже не дешевым – имеете право! Америка – страна домовладельцев, большая часть населения живет в собственном жилье. Однако если у вас уже есть собственное жилье и вы захотите вложить деньги во второй дом или квартиру – вот это уже не «проканает», это вам засчитают в активы и не дадут вам бедняцких пособий.
Конечно, далеко не всегда удается «элегантно обнищать», не нарушая закон. Вписаться в прокрустово ложе государственных критериев бедности крайне тяжело, а не вписавшись, огромное количество людей проваливается между двумя стульями – они недостаточно богаты, чтобы прожить на свои деньги, и недостаточно бедны, чтобы получать помощь от государства. Поэтому очень многие, оказавшись перед дилеммой «законопослушание или выживание», выбирают последнее.
Вот пример, о котором рассказала моя знакомая Мария: она живет в Нью-Йорке и, чтобы свести концы с концами, получает в полном объеме и американскую, и российскую пенсию. «Чтобы не было вычета ни там, ни там, приходится использовать фигуру умолчания, – говорит она. – И насчет моей квартиры в Нижнем Новгороде тоже приходится держать язык за зубами – иначе могут быть сложности, они тут любые зарубежные активы засчитывают и хотят брать с них налоги в американскую казну».
К слову, драть со своих граждан две налоговые шкуры – это стремятся делать только две страны: США и Эритрея. Другие исходят из того, что если, скажем, финн, живущий в Америке, заработал там деньги и заплатил с них налог в США, то в Финляндии брать с этого заработка еще один налог неправомерно.
В общем, вот так: хочешь – стучи зубами от страха, хочешь – от голода.
Старость в цифрах и фактах
Но не будем сгущать краски: в целом американские пенсионеры не просто выживают, а живут, и неплохо. Но это – в основном благодаря фонду Social Security, который если и не может полностью прокормить всех пенсионеров, все равно является самым существенным подспорьем. Этот фонд сейчас находится под угрозой истощения: согласно экспертным оценкам, его средства закончатся где-то в 2032 - 2035 годах – аккурат к столетию Social Security. Если, конечно, законодатели не примут в стенах вашингтонского Капитолия нечто такое, что быстро наполнит пенсионные сундуки.
Проблема истощения соцстраховских финансов, вызванная старением населения и ростом удельного веса пенсионеров требует решения посредством подъема налогов. Но в США антиналоговые настроения среди населения и политиков чрезвычайно сильны, и протащить какой-либо новый налог через Конгресс крайне трудно. Правоконсервативные деятели говорят о необходимости приватизировать пенсионную систему, но эти идеи не находят поддержки у избирателей. Social Security стала в Америке неприкасаемой «священной коровой», поэтому все президенты, демократы и республиканцы, обещают сохранить ее. Но мало сказать – надо что-то делать...
А пока пенсионная ситуация в долларовом выражении выглядит примерно так. Средний годовой доход американской семьи пенсионеров в возрасте старше 75 лет в прошлом году составил $58 644 на двоих. Для возрастной группы 70–74 года эта цифра была выше: $79 344. Для 65-69-летних – $88 291.
У одиноких пенсионеров годовой доход был значительно ниже – соответственно $36 491, $45 478 и $49 265. Быть может, вы скажете: «Тоже не кисло!» Номинально – да. Но если учесть подоходный налог, который надо платить с некоторой части этих доходов, а также квартплату (от $1000 в месяц за самое дешевое жилье в глубокой провинции и выше, много выше в столицах), грабительские налоги на недвижимость в случае домовладения, отнюдь недешевые страховки, то получится довольно «кисло». И станет понятно, почему многие выбирают путь «элегантного обнищания» или, как минимум, резко снижают после выхода на пенсию свой жизненный стандарт, переезжая, к примеру, из собственного дома в съемную недорогую квартиру, понижая класс машины и т.д.
Но многие не сдаются – всю жизнь копят деньги через пенсионные планы, которые есть во многих компаниях (в такие планы вносят деньги и сами работники, и их работодатели), а также путем покупки пенсионных срочных вкладов и других банковских инструментов. Все деньги, вложенные в пенсионные сбережения, вычитаются из налогооблагаемого дохода. Пенсионные накопления нельзя трогать до того, как исполнится 59 с половиной лет, – в противном случае с вас возьмут пеню.
И все же... Финансовые консультанты в Америке говорят: для нормальной жизни на пенсии надо в среднем накопить миллион-полтора долларов. А стать долларовым миллионером, удается, мягко говоря, очень немногим.
Автор: ИЛЬЯ БАРАНИКАС
А пока пенсионная ситуация в долларовом выражении выглядит примерно так. Средний годовой доход американской семьи пенсионеров в возрасте старше 75 лет в прошлом году составил $58 644 на двоих. Для возрастной группы 70–74 года эта цифра была выше: $79 344. Для 65-69-летних – $88 291.
У одиноких пенсионеров годовой доход был значительно ниже – соответственно $36 491, $45 478 и $49 265. Быть может, вы скажете: «Тоже не кисло!» Номинально – да. Но если учесть подоходный налог, который надо платить с некоторой части этих доходов, а также квартплату (от $1000 в месяц за самое дешевое жилье в глубокой провинции и выше, много выше в столицах), грабительские налоги на недвижимость в случае домовладения, отнюдь недешевые страховки, то получится довольно «кисло». И станет понятно, почему многие выбирают путь «элегантного обнищания» или, как минимум, резко снижают после выхода на пенсию свой жизненный стандарт, переезжая, к примеру, из собственного дома в съемную недорогую квартиру, понижая класс машины и т.д.
Но многие не сдаются – всю жизнь копят деньги через пенсионные планы, которые есть во многих компаниях (в такие планы вносят деньги и сами работники, и их работодатели), а также путем покупки пенсионных срочных вкладов и других банковских инструментов. Все деньги, вложенные в пенсионные сбережения, вычитаются из налогооблагаемого дохода. Пенсионные накопления нельзя трогать до того, как исполнится 59 с половиной лет, – в противном случае с вас возьмут пеню.
И все же... Финансовые консультанты в Америке говорят: для нормальной жизни на пенсии надо в среднем накопить миллион-полтора долларов. А стать долларовым миллионером, удается, мягко говоря, очень немногим.
Автор: ИЛЬЯ БАРАНИКАС
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Но вообще-то помимо социальной, есть еще и накопительная. про нее тут ни слова. Она образуется например в нашем университете так: ты платишь каждый месяц 5% от зарплаты в фонд, университет доплачивает еще 15% туда же из своих средств. Фонд вкладывает эти деньги в акции, в предприятия, ну биржа короче. В какие именно фонды вкладывать, решаешь ты сам. Вот и сидят пенсионеры, читают биржевые сводки. Можно вложить деньги в государство. Там надежно, но процент маленький. Где большой, там рисково. Можно вообще все деньги снять и купить дом. Но тогда пенсия йок.
Те которые накопительной пенсии не имеют, не знаю где работали. На нормальных легальных работах она везде есть. Люди наверно всю жизнь проработали за кэш, или неполный рабочий день, или не знаю как.
Грит, что в юсе на эти деньги ножно лишь серенько жить, а в Беларуси реально на широкую ногу.
- Челябинск лучше чем Нью-Йорк!
- Чем, чем лучше то?!
- Чем Нью-Йорк!
Как ты начал - сравнение России и штатов.
Спасибо.
А если её нет, то что вы собственно хотели? У нас СОЛИДАРНАЯ система пенсий (изучите на досуге, плюсы минусы заодно), или вы хотите полностью за счет своей накопительной жить на пенсии? Можете себе позволить - флаг вам в руки. Но солидарная система считается более социально справедливой, не всем дано быть директорами заводов, даже гипотетическая взятая группа выпускников школ одного года с АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМИ параметрами (от коэффициента интеллекта до материального положения семьи) НА ТОТ МОМЕНТ через какое то время РАССЛОИТСЯ от "тюрьмы и до сумы". Хотя о чем это я... Это уже философия, развития общества...
Вы про наши НПФ?
И "молчунов", как их называло государство?
Возьмем Абрамовича (который с яхтой), и возьмем... ну пусть очень хорошего хирурга, ну... или великого авиаконструктора. Еще возьмем... возьмем... а возьмем Киркорова!
По доходам, уровню жизни, возможности обеспечить себе старость... они отличаются, да, сильно... У Киркорова их в сотни или тысячи раз больше, чем у хирурга, а У Абрамовича в сотни или тысячи раз больше, чем у Киркорова. Но ведь "на старте" все были равны. Все были новорожденными младенцами, чистыми, никому ничем не обязанными.
А почему так? Что? Киркоро в сотни раз ТАЛАНТЛИВЕЕ хирурга? Или он в сотни раз больше пользы приносит обществу? А у Абрамовиче в свою очередь талантов больше уже в сотни сотен раз чем у хирурга?
Нет. Я прав? А в чем дело? А дело в том, что кто то в какой то момент оказался в нужном месте, кто то родился вылез из "нужной" пи... ой, т.е. "нужного" чрева.
Что касается первого... не может быть каждый второй олигарх, а каждый первый директор завода или владелец собственного бизнеса, если по законам социума олигархов должно быть один на сто тысяч, то их и будет столько, хотя не менее "подходящих" кандидатов может быть и была сотня, но лоторея выбрала одного.
Что касается второго (из "нужного чрева"), про потомственных царей не буду вспоминать, но вот прошли 90-е с разделом пирога, где повезло тем, кто оказался в нужном месте в нужное время, теперь они владельцы "заводов, газет, пароходов". Процдет еще не так уж и много времени, поколение 90-х уйдет (кто то совсем, кто то на покой), кто встанет "у рулей" "заводов, газет, пароходов"? Лучший рабочий от станка? От сохи? Инженер даже с кучей научных работ?
Нет. Станет "тот парниша", который вылез "из нужного чрева", т.е. прямой потомок.
Вот это и есть моя социальная философия развития общества... Хотя там больше вопросов и разочарований в несовершенстве вида Homo Sapiens вообще и общественного сознания в частности...
Расслабся ты...Не поедем мы к америкосам жить!
Визы то все равно не дадут.
чо это за бред ты тут набросил?