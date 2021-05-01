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Воскрешение на пороге: как появилась идея замораживания людей для их последующего оживления?

Воскрешение на пороге: как появилась идея замораживания людей для их последующего оживления? (4 фото)

Автор:
01 мая 2021 14:55
Сообщество : Наука
Метки: Роберт Эттингер   воскрешение   замораживание   идея   крионика   наука   оживление   труп   
1013
4

Пожалуй, идеи об оживлении людей существуют столько же, сколько и само человечество. Только на смену магии и колдовству пришла чистая наука. За которой, как известно, будущее. И один из способов воскрешения – достаточно странный и спорный, все же оставляет шансы на реализацию этой идеи.

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Метки: Роберт Эттингер   воскрешение   замораживание   идея   крионика   наука   оживление   труп   
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11  комментариев
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
А теперь подумайте кому будет нужно размораживать и лечить этот труп лет через 100? Живым бы продержаться, а тут еще и мёртвых воскрешать.
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14k
vikklu 52 минуты назад
Бред.
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10k
Дядя Саша Час назад
Идея хорошая, к тому же терять нечего после смерти, но сколько всё это стоит?
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Sandmann 2 часа назад
А можно некоторых отмороженных главнюков заморозить без очереди сейчас и сразу?
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