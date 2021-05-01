Пожалуй, идеи об оживлении людей существуют столько же, сколько и само человечество. Только на смену магии и колдовству пришла чистая наука. За которой, как известно, будущее. И один из способов воскрешения – достаточно странный и спорный, все же оставляет шансы на реализацию этой идеи.
Крионика – это область науки, позволяющая сохранять в глубокой заморозке тела людей и других живых существ в надежде на то, что в будущем их можно будет оживить и, возможно, вылечить. Заморозка осуществляется в основном с использованием жидкого азота. Тело (или даже просто голова) помещаются на хранение в особое помещение, температура в котором в среднем составляет около -130°C. Избежать образования льда в тканях помогают химические реагенты.
Приверженцы этой технологии уверены, что при замораживании трупа либо головы сразу после смерти клетки не успевают подвергнуться необратимым изменениям и сохраняют структуру. Что, соответственно, позволит сохранить и человеческую личность, память, характер.
То есть, по идее, при появлении в будущем технологий, которые позволят вывести организм из состояния глубокой заморозки, восстановится не только физическое тело, но и личность. Правда, появятся ли такие технологии, а если появятся, то когда – вопрос открытый. В любом случае для человека, пребывающего в криостазе, понятия времени не существует.
Хотя идея напоминает произведение писателя-фантаста, а само направление рассматривается преимущественно как лженаука, тем не менее, с 50-х годов прошлого века интерес к криосохранению не ослабевает.
Отцом криостаза по праву считается видный американский ученый и исследователь, профессор математики и физики Роберт Эттингер. Еще будучи ребенком, он зачитывался фантастикой. И однажды ему пришла в голову мысль, перевернувшая всю дальнейшую жизнь.
Вдохновляющей идеей стала история «Спутник Джеймсон», в которой описывалась отправка на околоземную орбиту погибшего профессора Джеймсона с тем, чтобы сохранить его в холодном космосе. Спустя миллионы лет его тело нашли роботы и вернули к жизни. Человечество к тому моменту давно исчезло, и профессор остался единственным его представителем во всей вселенной.
Конечно, для 30-х это была чистой воды сказка. Но все же Эттингер сразу оценил возможность ее реализации, предположив, что когда-нибудь биологи научатся замораживать тела для их последующего воскрешения. Правда, чуда не случилось, и он сам решил взяться за дело.
Подготовленные им материалы и статьи, разосланные видным ученым, представителям научного и делового мира, никого не заинтересовали. Но Эттингер не сдался и написал книгу «Перспектива бессмертия». Он привлек внимание видного фантаста Айзека Азимова, и в 1964 году при его поддержке опубликовал свое творение. Которое, к слову, стало бестселлером и было переведено на 9 языков.
Благодаря книге крионика стала популярной и привлекла внимание широких кругов общественности. А сам Эттингер все же получил почетное право именоваться ее «отцом».
Выход в печать книги стал отправной точкой для создания институтов, задачей которых было исследование данного перспективного направления. И с 1965 года тела людей начали реально замораживать с надеждой на воскрешение в будущем.
Пожалуй, первым наиболее значимым клиентом стал профессор Калифорнийского университета Джеймс Хайрам Бедфорд, который увлекся идеями Эттингера после выхода «Перспективы бессмертия». В 1987 он умер по естественным причинам (осложнения после онкологии, спровоцировавшие остановку сердца). Профессор пожертвовал на исследование перспективного направления немалую сумму. И через пару часов после остановки сердца его тело подготовили к глубокой заморозке.
После завершения процедуры тело неоднократно перевозилось на хранение с одного места в другое. Пока в итоге в 1982 году не оказалось в Alcor Life Extension Foundation – некоммерческой организации, специализирующейся на хранении тел людей и животных, где и находится по сей день.
Профессор считается первым человеком, на котором данная технология была использована с целью оживления в будущем. К тому же он единственный, кто остается в таком состоянии так долго.
Естественно, существующие методики заморозки достаточно примитивные, поскольку это направление находится на заре становления. И шансы на то, что Бедфорд или кто-то еще пусть даже в далеком будущем увидит этот мир, вдохнет полной грудью воздух и отправится на своих ногах на прогулку, минимальны. Это подтверждают и сами специалисты данной отрасли. Хотя… А как вы думаете, есть ли шансы у этого направления науки продемонстрировать реальные результаты?
Источник:
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10 тыс. долларов за голову.
28 тыс за тело
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