Вдохновляющей идеей стала история «Спутник Джеймсон», в которой описывалась отправка на околоземную орбиту погибшего профессора Джеймсона с тем, чтобы сохранить его в холодном космосе. Спустя миллионы лет его тело нашли роботы и вернули к жизни. Человечество к тому моменту давно исчезло, и профессор остался единственным его представителем во всей вселенной.

Конечно, для 30-х это была чистой воды сказка. Но все же Эттингер сразу оценил возможность ее реализации, предположив, что когда-нибудь биологи научатся замораживать тела для их последующего воскрешения. Правда, чуда не случилось, и он сам решил взяться за дело.

Подготовленные им материалы и статьи, разосланные видным ученым, представителям научного и делового мира, никого не заинтересовали. Но Эттингер не сдался и написал книгу «Перспектива бессмертия». Он привлек внимание видного фантаста Айзека Азимова, и в 1964 году при его поддержке опубликовал свое творение. Которое, к слову, стало бестселлером и было переведено на 9 языков.

Благодаря книге крионика стала популярной и привлекла внимание широких кругов общественности. А сам Эттингер все же получил почетное право именоваться ее «отцом».

Выход в печать книги стал отправной точкой для создания институтов, задачей которых было исследование данного перспективного направления. И с 1965 года тела людей начали реально замораживать с надеждой на воскрешение в будущем.

Пожалуй, первым наиболее значимым клиентом стал профессор Калифорнийского университета Джеймс Хайрам Бедфорд, который увлекся идеями Эттингера после выхода «Перспективы бессмертия». В 1987 он умер по естественным причинам (осложнения после онкологии, спровоцировавшие остановку сердца). Профессор пожертвовал на исследование перспективного направления немалую сумму. И через пару часов после остановки сердца его тело подготовили к глубокой заморозке.

После завершения процедуры тело неоднократно перевозилось на хранение с одного места в другое. Пока в итоге в 1982 году не оказалось в Alcor Life Extension Foundation – некоммерческой организации, специализирующейся на хранении тел людей и животных, где и находится по сей день.

Профессор считается первым человеком, на котором данная технология была использована с целью оживления в будущем. К тому же он единственный, кто остается в таком состоянии так долго.

Естественно, существующие методики заморозки достаточно примитивные, поскольку это направление находится на заре становления. И шансы на то, что Бедфорд или кто-то еще пусть даже в далеком будущем увидит этот мир, вдохнет полной грудью воздух и отправится на своих ногах на прогулку, минимальны. Это подтверждают и сами специалисты данной отрасли. Хотя… А как вы думаете, есть ли шансы у этого направления науки продемонстрировать реальные результаты?