Посольство США больше не будет выдавать визы россиянам

Недавно Москва ввела в отношении Вашингтона ответные санкции. Они предусматривали высылку 10 американских дипломатов, запрет сотрудникам дипмиссии выезжать за пределы мест базирования и нанимать на работу граждан России и третьих стран. Кроме того, МИД опубликовал чёрный список американских чиновников, которым запретили въезд на российскую территорию.





P.S. А что по поводу всех этих телодвижений думает наш уважаемый читатель: это ещё конец начала, или уже начало конца?