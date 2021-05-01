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Посольство США больше не будет выдавать визы россиянам

Посольство США больше не будет выдавать визы россиянам (1 фото + 4 видео)

Автор:
01 мая 2021 03:07
Сообщество : Политика
Метки: видео   визы   выдача   политика   посольство   прекращение   санкции   сша   
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Посольство США в России сократит перечень оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Об этом рассказали в диппредставительстве.

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Метки: видео   визы   выдача   политика   посольство   прекращение   санкции   сша   
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66k
Без маски 3 часа назад
Да Америка разная, но там живут нормальные люди.. Я позавчера разговаривал с 60 летним полицейским он ругает Байдена по черному.. Совершенно не боится последствий..
У нас такое возможно?..
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5k
Горец Ю 11 минут назад
Невосполнимая утрата. Безусловно.
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2k
Виталий Касандров 13 минут назад
Как бы в 19 веке роль "гегемона" тянула на себе бриташка. Так же в наглую угрожая РИ .Ну ничего ,как бы пороли их офицеров захваченных в приграничных территория. Так же блокировала торговлю, и поляков подзуживала но на прямой конфликт не шла ибо самой высаживать десант накладно а добровольцев таскать каштаны -нет . Ну то есть на словах Австрия,Турция и прочие вроде поддерживают, но не более. Так что ,если кто таки делает посетит САСШ то планируйте на лето 22 не ранее ну если конечно Петров и Баширов, Байдена не траванут( а они могут) .
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1k
Чучело Мяучело 17 минут назад
Ситуация тупая, да. Но если разбираться ведь не русские это начли. Западенцам нужно было превратить Россию в колонию, послушную и безропотную. И все у них для этого было, и горбачев-проститутка, и ельцин-алкаш-"благослови америку", а народ на все звездно-полосатое тогда молился. Прям должно было у них получиться. Но мое мнение, что перегнули палку они с Югославией, а потом уже трещинки только добавлялись. И вот снова тупик.
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2k
Красаучег) Полчаса назад
А если железный занавес вернуть, чтоб США как будто и не существует для нас? Ппц наверно настанет?) Что нам даёт Америка?
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410
Alexei Fil Полчаса назад
Это очень по русски - бей своих, чтобы чужие боялись. А как сейчас в России с чешским пивом?
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68
Alex 58 минут назад
Грустьпичаль как же мы теперь без виз в Америку то?) Да всем похрену эти визы!
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4k
Fishki_surfer 59 минут назад
Следующий шаг - прекращение прямых полетов между США и Россией.
Потому как сперва российские пилоты не смогут получить виз, а потом Россия ответит симметрично.
Придется лететь в Стамбул через Белоруссию, а там уже до Америки.
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74k
InfoVoin 2 часа назад
Аминь
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Raz Vas rugayut , znachit Vi vsyo pravilno delaete .
Pust amerikanci seichas lopnut ot zlosti .
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2k
RALEXXX 3 часа назад
В перестроечные времена по Москве ходило такое четверостишие:

Товарищ верь!
Пройдёт она, так называемая гласность,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена.

Стихи оказались чертовски пророческими.
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9k
Star Link 3 часа назад
Я не еду, мне пох.
Первыми взвоют "патриоты" у которых все бабки в штатах.
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