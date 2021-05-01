Посольство США больше не будет выдавать визы россиянам

Посольство США в России сократит перечень оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Об этом рассказали в диппредставительстве.
В заявлении опубликованном на сайте посольства Соединённых штатов в России отмечается, что с 12 мая посольство начнёт работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут: россиянам также прекратят выдавать визы не иммиграционного и не дипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.
Новости на Первом Канале о прекращении выдачи виз
Источник:
Посольство в Москве в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Указывается, что оказание экстренной помощи американцам может быть отложено из-за ограничений на свободное перемещение сотрудников за пределами города.
Примерно тоже, но уже от Euronews
Источник:
Такие изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов», — сообщается в документе.
Спикер Дмитрий Песков объясняет суть происходящего
Источник:
Недавно Москва ввела в отношении Вашингтона ответные санкции. Они предусматривали высылку 10 американских дипломатов, запрет сотрудникам дипмиссии выезжать за пределы мест базирования и нанимать на работу граждан России и третьих стран. Кроме того, МИД опубликовал чёрный список американских чиновников, которым запретили въезд на российскую территорию.
P.S. А что по поводу всех этих телодвижений думает наш уважаемый читатель: это ещё конец начала, или уже начало конца?
50-летняя, подсветившая закат СССР песня, сакральный смысл которой, становится понятен только сейчас, в том числе и автору...
Источник:
Согласитесь, дамы и господа, или если вам будет угодно: товарищи пролетарии и пролетарки, в связи с вышеописанным, строки "Марионеток": " ...Но вот хозяин гасит свечи, кончен бал и кончен вечер...", - теперь звучат в устах Андрея Макаревича особенно трогательно и душевно...
Источник:
- Речь Байдена была настолько благозвучна, что сенатор чуть не свалился в объятия Морфея
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
- Немецкий банк решил простить Трампу смешные $ 300 млн, чтобы не портить себе репутацию
- Вашингтон признался в «проблеме с русскими»
- Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом
Понравилось14
У нас такое возможно?..
Потому как сперва российские пилоты не смогут получить виз, а потом Россия ответит симметрично.
Придется лететь в Стамбул через Белоруссию, а там уже до Америки.
Pust amerikanci seichas lopnut ot zlosti .
Товарищ верь!
Пройдёт она, так называемая гласность,
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена.
Стихи оказались чертовски пророческими.
Первыми взвоют "патриоты" у которых все бабки в штатах.