Силовики выяснили, что убийца чиновницы из Роспотребнадзора задушил её ради кражи мобильного телефона

Поначалу он говорил что-то невнятное и заявлял, что убитая его «выбесила», поэтому он на неё и напал. Ну а сейчас уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование и побои, признался - всё из-за мобильного телефона женщины. Батырбеков убил её, чтобы забрать смартфон.

В столицу он перебрался, чтобы якобы ремонтировать квартиры, жил в хостеле.

Теперь до 18 ноября будет жить в СИЗО, затем отправиться в суд. По статье «Убийство» Батырбекову грозит до 15 лет, по статье «Разбой» - от 8 до 15.