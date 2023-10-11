Силовики выяснили, что убийца чиновницы из Роспотребнадзора задушил её ради кражи мобильного телефона

До этого он говорил, что она просто «его выбесила».
Преступление случилось в середине сентября. 37-летний Рустам Батырбеков повстречался с начальником отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора на Истринской улице в Москве. Он дважды ударил 51-летнюю Наталью Радченко по голове, а когда она потеряла сознание - задушил.
После этого забрал мобильный телефон женщины и сбежал.
Вскоре его вычислили и задержали.
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Поначалу он говорил что-то невнятное и заявлял, что убитая его «выбесила», поэтому он на неё и напал. Ну а сейчас уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование и побои, признался - всё из-за мобильного телефона женщины. Батырбеков убил её, чтобы забрать смартфон.
В столицу он перебрался, чтобы якобы ремонтировать квартиры, жил в хостеле.
Теперь до 18 ноября будет жить в СИЗО, затем отправиться в суд. По статье «Убийство» Батырбекову грозит до 15 лет, по статье «Разбой» - от 8 до 15.
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После того, как возместит/отработает моральную компенсацию родственникам погибшей.