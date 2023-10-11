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Силовики выяснили, что убийца чиновницы из Роспотребнадзора задушил её ради кражи мобильного телефона

Силовики выяснили, что убийца чиновницы из Роспотребнадзора задушил её ради кражи мобильного телефона

Автор:
11 октября 2023 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Роспотребнадзор   Телефон   разбой   смартфон   убийство   чиновница   
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До этого он говорил, что она просто «его выбесила».

Преступление случилось в середине сентября. 37-летний Рустам Батырбеков повстречался с начальником отдела кадров столичного управления Роспотребнадзора на Истринской улице в Москве. Он дважды ударил 51-летнюю Наталью Радченко по голове, а когда она потеряла сознание - задушил.

После этого забрал мобильный телефон женщины и сбежал.

Вскоре его вычислили и задержали.

Поначалу он говорил что-то невнятное и заявлял, что убитая его «выбесила», поэтому он на неё и напал. Ну а сейчас уроженец Махачкалы, ранее судимый за изнасилование и побои, признался - всё из-за мобильного телефона женщины. Батырбеков убил её, чтобы забрать смартфон.

В столицу он перебрался, чтобы якобы ремонтировать квартиры, жил в хостеле.

Теперь до 18 ноября будет жить в СИЗО, затем отправиться в суд. По статье «Убийство» Батырбекову грозит до 15 лет, по статье «Разбой» - от 8 до 15.

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Метки: Видео   Москва   Роспотребнадзор   Телефон   разбой   смартфон   убийство   чиновница   
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21  комментарий
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18k
Shtoppi 2 часа назад
все понятно. очередной "нужный и полезный" для России.
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26k
Сталкер 11 минут назад
Ударить по голове и задушить.
После того, как возместит/отработает моральную компенсацию родственникам погибшей.
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19k
Robin Hood Полчаса назад
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1k
Леший Час назад
надо возвращать смертную казнь.....за преднамеренное убийство надо казнить
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3k
SmartCat101 Час назад
никогда обезьяна не станет человеком - сколько на неё штаны не примеряй!!!
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28k
Lehoia Час назад
Зачем этой даме, судя по должности не бедной и не глупой, понадобилось встречаться с этим зверьком? Сомневаюсь, что чтобы плитку в ванной поклеить. Думайте дамы о последствиях подобных встреч.
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4k
Lexx 2 часа назад
И сколько ещё таких Мастурбековых в России, готовых убить за сраный телефон. Нафига работать, когда проще замочить и забрать всё, что понравилось. До чурбанья всё никак не дойдёт, что в Москве не в ауле, камеры на каждом углу висят.
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140
vitros666 Lexx Час назад
Сотни тысяч дармоедов, они еще и своих родственников сюда привозят, Россия еще платит им пенсии. Платит при этом унижая своих, русских, проработавших всю жизнь в России.
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
Быдло кишлачное
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Убить человека ради какой-то копеечной выгоды. За телефон? Что за зверь. Нужен какой-то остров, где подобных складировать и пусть живут по своим законам или отсутствию таковых. Как хотят, но подальше от общества.
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