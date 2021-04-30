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25 примеров того, как ожидания могут быть разрушены жестокой реальностью

25 примеров того, как ожидания могут быть разрушены жестокой реальностью (26 фото)

Автор:
30 апреля 2021 15:00
Сообщество : Юмор
Метки: Ожидание Vs Реальность   Ожидания vs реальность   Юмор   жестокая правда   забавно   ожидание против реальности   реальность   
628
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Реальность часто разочаровывает. Хотел крутую татуировку - получил убогий партак, решила купить чумовое платье в интернет-магазине - прислали странную тряпку, которая выглядит совсем не так, как в рекламе. Каждый из нас в своей жизни хоть раз да обламывался. Поэтому давайте посмотрим на то, как обломались другие, и от души им посочувствуем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ожидание Vs Реальность   Ожидания vs реальность   Юмор   жестокая правда   забавно   ожидание против реальности   реальность   
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Перст Указующий 51 минуту назад
поэтому покупки надо совершать лично
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