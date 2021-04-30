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Реальность часто разочаровывает. Хотел крутую татуировку - получил убогий партак, решила купить чумовое платье в интернет-магазине - прислали странную тряпку, которая выглядит совсем не так, как в рекламе. Каждый из нас в своей жизни хоть раз да обламывался. Поэтому давайте посмотрим на то, как обломались другие, и от души им посочувствуем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ожидание Vs Реальность Ожидания vs реальность Юмор жестокая правда забавно ожидание против реальности реальность
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