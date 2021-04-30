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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (34 фото)

Автор:
30 апреля 2021 11:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3618
34
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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77  комментариев
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7k
Алеksей 4 часа назад
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Хочу удивить владельца этого кота ещё немного: мои поздравления, у вас не кот, а кошка
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4k
Артем Кощеев 54 секунды назад
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Если ума наберётся к 30 годам, то появится коренной муж. Чтоб не мотаться по съёмным квартирам...
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7k
Кенвуд 13 минут назад
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Новатор
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4k
a6m5 15 минут назад
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А в километре 1024 метра.
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7k
Кенвуд 15 минут назад
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У нас некоторые, не воруя лифт, туалет в нем устраивают.
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7k
Кенвуд 18 минут назад
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А дальше протез? Или съёмный?
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72
Виктор 43 минуты назад
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Вилы в помощь!
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203
Kasper007 49 минут назад
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Бери Белый телефон, он реально работает.
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562
МаксимЪ 50 минут назад
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Да и батарейка в таких телефонах слабая, быстро сядет)
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20k
hebpat 52 минуты назад
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это ты комплиментов ей не отвешивал, сказал бы что у неё замечательные усы - обижалась бы всю жизнь
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1k
Дмитрий 2 часа назад
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Питер?
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934
Ярослав Трегубов 2 часа назад
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Так и плавать еще учили. Выкидывали подальше от берега и выживай как хочешь.)))))
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191
Дедуля 2 часа назад
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Позволь я угадаю! Муж со ста долларами остался? Хорошо,если только на 2 дня..
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17k
nobody® 2 часа назад
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Зарплату тоже последнюю
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17k
nobody® 2 часа назад
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Да какая разница, как учат, если не получается научить НАдевать.
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Кто же от бесплатной рабсилы откажется....
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1k
вася васильев 2 часа назад
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Раньше говорили, умиляясь: "хозяшка растёт!"А теперь? С таким же умилением: " б@ядь растёт??"(((
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13k
Serg2001 2 часа назад
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А то, что это скорее всего похититель в голову не пришло?