Перець - именно так назывался украинский юмористический журнал . Что-то типа Крокодила. Сатира, юмор, карикатура...
Давайте посмотрим над чем смеялась Советская Украина. Какие пороки своего общества старались высветить в сатирическом журнале.
Одна из таких проблем - пьянство. Было, что уж греха таить. И мы такое высмеивали в Крокодиле, и они в своем Перце:
Кроме пьянства, были в СССР и другие проблемы. Впрочем как в любом другом обществе. Например, была проблема взяток. Или как сейчас модно выражаться - коррупции на всех уровнях:
Ну и конечно же было и кумовство, красиво называемое протекцией. Высмеивали-высмеивали, да так и не высмеяли. Что на Украине, что у нас, без протекции никуда... Помните в СССР был анекдот про то как маленький сын спрашивает у папы сможет ли он стать генералом. Сможешь, поддерживает отец-генерал. А вот Маршалом не сможешь, потому что у Маршала свой сын подрастает...
Бюрократия и бумажная волокита. Ну тоже было, чего уж там.
Преклонение перед начальством, выслуживание. Помните в школе мы читали рассказ Чехова "Хамелеон", где урядник то ненавидел собаку и грозился уничтожить её, то узнав что она (возможно) принадлежит начальству умилялся ею же и бранил укушенного собакой Хрюкина. И так несколько раз. Рассказ был опубликован в 1884 году. Классика вечна!
Тунеядство и лень очень высмеивались в СССР. Во всех республиках. Да что там высмеивались - статья была уголовная. Посадить могли. Что не мешало высмеивать эти явления. Для профилактики.
Очень много внимания украинские художники уделяли проблеме подрастающего поколения. Оно и понятно, советский лозунг - "Дети наше будущее" это не просто лозунг. Это художественная правда. Вот какие дети выросли - такое и будущее мы и имеем.
Есть в этих журналах и откровенно пророческие рисунки. Например про суровый и беспощадный мир капитализма.
Могли ли предполагать советские художники, что все мы окажемся между этими двумя товарищами? И времена когда инфляция была лишь заграничным словом, а цены отливали прямо на заводе, будем только вспоминать...
Или вот такой сюжет ничего не напоминает? Это же совершенно современное явление с красивым названием - оптимизация.
Бытовые сюжеты тоже весьма актуальны до сих пор. Как в России, так и на Украине. Но в СССР (мне кажется?) все же было реже. И с алиментами строже.
А вот этот сюжет в наши дни пришлось бы дополнить. У дамочки должен быть смартфон. И все зеваки должны снимать спасение на свои гаджеты. Вот добавить по смартфону всем без исключения и будет супер-современная картинка!
Что можно сказать в заключение, друзья? То что украинцы смеялись над тем же, что и русские, белорусы, грузины ... И все остальные граждане нашей прекрасной общей страны СССР. Независимо от национальности. И гордились собой и умели посмеяться над своими пороками. Помните, был такой замечательный спектакль - "Проснись и пой". И там была песня:
"Пускай, капризен успех
Он выбирает из тех,
Кто может первым посмеяться над собой.
Пой засыпая,
Пой во сне,
Проснись и пой."
Так вот мне кажется, что по настоящему страна развалилась тогда, когда мы все начали смеяться не над собой, а ... над друг другом. Когда каждый решил, что он не каждый. А успех такое не выбирает...
И знаете, прошло больше 30 лет. А мне эти картинки представляются совершенно современными и актуальными. Я бы даже употребил здесь популярный советский термин - злободневными. А как вы думаете, друзья?
В статье использованы рисунки художников:
Источник:
- Новый год с "Крокодилом", или Путешествие в новогоднее прошлое
- Пост любви к советскому столу-книжке
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
- А ну-ка, денежки!
- Карикатурный Новый год, или Путешествие в новогоднее прошлое 2
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