Что можно сказать в заключение, друзья? То что украинцы смеялись над тем же, что и русские, белорусы, грузины ... И все остальные граждане нашей прекрасной общей страны СССР. Независимо от национальности. И гордились собой и умели посмеяться над своими пороками. Помните, был такой замечательный спектакль - "Проснись и пой". И там была песня:

"Пускай, капризен успех

Он выбирает из тех,

Кто может первым посмеяться над собой.

Пой засыпая,

Пой во сне,

Проснись и пой."

Так вот мне кажется, что по настоящему страна развалилась тогда, когда мы все начали смеяться не над собой, а ... над друг другом. Когда каждый решил, что он не каждый. А успех такое не выбирает...