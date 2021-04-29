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Над чем в СССР смеялись украинцы. Советские карикатуры из украинских журналов

Над чем в СССР смеялись украинцы. Советские карикатуры из украинских журналов (24 фото)

Автор:
29 апреля 2021 22:37
Метки: СССР   Юмор   карикатуры   
1586
24

Перець - именно так назывался украинский юмористический журнал . Что-то типа Крокодила. Сатира, юмор, карикатура...

Давайте посмотрим над чем смеялась Советская Украина. Какие пороки своего общества старались высветить в сатирическом журнале.

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Метки: СССР   Юмор   карикатуры   
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4  комментария
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3k
lexa 10 часов назад
им из европы виднее , как надо жить
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babuby lexa 10 часов назад
А из Москвы, виднее как на самом деле живём.
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21k
Ваня Час назад
ничто не вечно под луной - вечны только человеческие страсти...
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