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А ну-ка, денежки!

А ну-ка, денежки! (26 фото)

Автор:
07 ноября 2020 12:35
Метки: бесэдер   журнал   карикатуры   конкурс   конкурс карикатур   рисунки   фото   юмор   
1527
26
Виртуальная жизнь, в которую нас вогнал новый враг человечества, формирует новые привычки, новые способы общения, нормы жизни. Самые главные вопросы тоже постепенно перекочевывают в виртуальную реальность. Например: куда девать деньги и где их взять?

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Метки: бесэдер   журнал   карикатуры   конкурс   конкурс карикатур   рисунки   фото   юмор   
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