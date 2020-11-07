А ну-ка, денежки!

Виртуальная жизнь, в которую нас вогнал новый враг человечества, формирует новые привычки, новые способы общения, нормы жизни. Самые главные вопросы тоже постепенно перекочевывают в виртуальную реальность. Например: куда девать деньги и где их взять?
На первый вопрос многочисленные сети присылают нам множество ответов, а вот на второй ответ знают немногие. Например, выпускники школы трейдинга Бориса Купера и других спонсоров Международного конкурса карикатуры "Деньги в современном мире", который объявил сатирический журнал "Бесэдер?". Больше сотни карикатуристов из 30 стран, принимающих в нем участие, умеют посмеяться – как над деньгами, так и над их отсутствием. Видимо, тема оказалась горячей – работы все идут. В связи с чем срок приема работ на конкурс организаторы решили продлить до 1 декабря. Не только же про вирус читать! Марк Галесник, главный редактор журнала "Бесэдер?"
Источник:
Ссылки по теме:
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
- Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
25
Понравилось25
Новости партнёров