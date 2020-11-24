Пост любви к советскому столу-книжке

Герой семейных праздников, стол, за которым проходили самые душевные посиделки и самые дикие попойки. Не стол, а целая эпоха.
Совсем скоро наступит звёздный час этого легендарного стола. Стол-книжка такой же верный спутник новогодних праздников, как и ёлка, мандарины и шампанское. Сколько пальцев он передавил и сколько коленок посшибал, но и сколько радости он принёс нам. Неубиваемые советские столы стоят в квартирах и на дачах по всему СНГ не один десяток лет, и ещё много где во время больших праздников старый "атлант" расправляет свои плечи/крылья.
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Некоторые пользователи обратили внимание, что называют героя нашего поста стол-книжка, но при этом книжки за ним обычно не читают. Понятно, что назван он так потому, что раскрывается подобно книге. Его также называют стол-трансформер. На самом деле эта вершина мебелестроительной мысли называется стол-тумба.
Вот стол-тумба времён Георга III (конец XVIII - начало XIX века). Придумали такие столы в Англии в XVI веке, называют их на родине gateleg table или drop-leaf table. Если открывающиеся части поддерживаются складными ножками, то это gateleg tables, если как на фото (там "крылья" стола удерживаются специальными петлями или подпорками), то это drop-leaf table. Столы-тумбы было принято делать из дуба. Большую популярность раскладывающиеся столы приобрели в североамериканских колониях Британской империи. Чаще всего столы-тумбы использовали для игры в покер и другие карточные игры.
Вот, кстати, стол-гармошка - родственник стола-тумбы. Раздвижной механизм работал по принципу ножниц. Раскладных столов разных конструкций великое множество, все их здесь приводить не будем.
В СССР и в соцстранах деревянные трансформеры начали изготавливать в 1960-х. Были столы из ДСП, а были лакированные из фанеры и досок. Стоил стол примерно 100-200 рублей. Стол с двумя расправленными крыльями помогал устроить пир и в комнате в общежитии, и в хрущёвке. С одним крылом "книжка" превращалась в письменный стол. А со сложенными крыльями была тумбой, покрытой кружевной салфеткой, на которую ставилась хрустальная ваза и фотографии в рамках. С задачей экономии пространства стол справлялся блестяще.
Тем, кто хоть раз организовывал застолье за столом-тумбой, запомнилась транспортировка стола с балкона или из одной комнаты в другую и последующая его установка. Так как стол не имеет колёсиков или удобных выступов, при переноске он может сильно прищемить или отдавить палец, а его болтающиеся крылья могли долбануть по коленке. Но куда хуже было внезапное опускание крыльев во время застолья.
Чувствую себя как стол-книжка, о котором вспоминают только на Новый год и день рождения. И со временем его раскладывают на секцию меньше и меньше. pic.twitter.com/g4oQlU3AXy— Your bunny wrote (@Meow_wow_meow) January 1, 2020
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