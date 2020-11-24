Пост любви к советскому столу-книжке

Совсем скоро наступит звёздный час этого легендарного стола. Стол-книжка такой же верный спутник новогодних праздников, как и ёлка, мандарины и шампанское. Сколько пальцев он передавил и сколько коленок посшибал, но и сколько радости он принёс нам. Неубиваемые советские столы стоят в квартирах и на дачах по всему СНГ не один десяток лет, и ещё много где во время больших праздников старый "атлант" расправляет свои плечи/крылья.