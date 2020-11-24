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Пост любви к советскому столу-книжке

Пост любви к советскому столу-книжке (18 фото)

Автор:
24 ноября 2020 16:49
Сообщество : Юмор
Метки: СССР   атлант   книжка   мебель   мемы   стол   тумба   юмор   
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18
Герой семейных праздников, стол, за которым проходили самые душевные посиделки и самые дикие попойки. Не стол, а целая эпоха.
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Метки: СССР   атлант   книжка   мебель   мемы   стол   тумба   юмор   
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8  комментариев
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11k
робт 42 минуты назад
их и сейчас делают
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6k
amrita 10 минут назад
Английский вариант стола такой изящный... я бы и сейчас не отказалась от такого. Наш вариант- тяжелый гроб...
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9k
Serg2001 12 минут назад
Самый сложный квест был, если нужно было его чуть-чуть подвинуть в разложенном и накрытом виде. Ну, например, чтобы немного освободить место под танцы. Тут нужна была концентрация и удача 80lvl... ))
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6k
Кенвуд 16 минут назад
Супер стол, до сих пор у родителей за ним собирается вся семья уже с внуками. А раньше на нем даже бельё гладили, я под ним ползал, в прятки играл, когда еще помещался в него в сложенном состоянии, в теннис настольный даже играл... Всех применерий и не перечислить
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13k
Егор 21 минуту назад
Пост любви к советскому столу-книжкеПосмотреть
Пост любви к советскому столу-книжке
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−30
nabaal 24 минуты назад
Эпоха, помню уроки делал на таком !
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43k
noName Полчаса назад
Появление этой штуки означало начало праздника:обязательно скатерть,начало беготни с тарелками и столовыми приборами,бокалами и рюмками.Главное что через мгновенье, можно будет наконец притронуться разным вкусностям,которые были припасены задолго до этого...Аж померещился запах мандаринов,бенгальских огней...
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1k
Афраний Полчаса назад
У нас до сих пор такой есть.Уже и не помню от кого достался,от бабушки или тётушки,но это вечный стол.
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