Поначалу Игорь и не собирался зарабатывать на этом. По специальности он — экономист. Но неожиданно его изделия стали покупать. Сначала друзья и знакомые, а потом уже и магазин стал брать его вещи на продажу. Ценник — почти заоблачный.



И вот так Игорь «довязался» до высокой моды. Престижные показы, фото его моделей на обложках.