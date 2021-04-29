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Молодой дизайнер из подмосковной деревни Устье Игорь Андреев принял участие в показе Mercedes-Benz Fashion Week с коллекцией вязаных вещей. Он увлекся вязанием в детстве, а сейчас один его свитерок стоит около 30 тысяч рублей.
Поначалу Игорь и не собирался зарабатывать на этом. По специальности он — экономист. Но неожиданно его изделия стали покупать. Сначала друзья и знакомые, а потом уже и магазин стал брать его вещи на продажу. Ценник — почти заоблачный.
И вот так Игорь «довязался» до высокой моды. Престижные показы, фото его моделей на обложках.
И вот так Игорь «довязался» до высокой моды. Престижные показы, фото его моделей на обложках.
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