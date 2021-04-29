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Молодой дизайнер из подмосковной деревни покорил подиум своими вязанными вещами

Молодой дизайнер из подмосковной деревни покорил подиум своими вязанными вещами (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 11:36
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   вязание   дизайнер   интересно   мода   
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Молодой дизайнер из подмосковной деревни Устье Игорь Андреев принял участие в показе Mercedes-Benz Fashion Week с коллекцией вязаных вещей. Он увлекся вязанием в детстве, а сейчас один его свитерок стоит около 30 тысяч рублей.

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Метки: 360подмосковье   видео   вязание   дизайнер   интересно   мода   
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3  комментария
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1k
Иван 55 минут назад
Интересно, когда он стал "таким"?, до начала вязания или когда попал в высокую моду?
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5k
ваня панкин 10 минут назад
а точно он из деревни?..
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8k
Вася 40 минут назад
себе костюм адидас чтоли связать времени нет ?
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Alonso

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