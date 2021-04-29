50 знаменитых водопадов мира

Игуасу

Не один водопад, а целый комплекс. Большинство его частей имеют отдельные названия. Расположены на границе Бразилии и Аргентины. Они находятся на одноимённой реке и входят в национальные парки обеих стран. Предельная высота составляет 82 метра, ширина – 2700 метров. Между собой водопады разделены островами. Туризм в окрестностях процветает. Гостям предлагают трансфер, сувениры и непромокаемую одежду.

Кайетур

Находится в Гайане на реке Потаро. Отсюда не так далеко до границы с Венесуэлой. Высота – 226 метров, ширина варьируется от 90 до 105 метров. Принадлежность к национальному парку позволила сохранить водопад практически в первозданном виде. Также немаловажную роль в этом сыграло расположение: до него трудно добираться. Около подножья водопада постоянно пасмурно, а на воде бесконечные волны.

Виктория

Находится на границе Зимбабве и Замбии. Расположен на реке Замбези. Высота – 120 метров, ширина – около 1800 метров. Уникален по соотношению этих двух показателей. Название получено в честь английской королевы. Входит в состав двух национальных парков. Туристы приезжают как полюбоваться видами, так и сплавиться по многочисленным порогам, которые подходят и для начинающих рафтеров.

Анхель

Находится в Венесуэле. Примерная высота – 979 метров, что делает его мировым рекордсменом. Ширина – 107 метров. Расположен на территории национального парка в окружении тропических лесов. Вода падает с вершины Ауян-Тепуи в реку Кереп. Поскольку высота падения столь внушительна, вода внизу расщепляется на мелкие частицы и образует туман. Добраться сюда можно на самолёте или по реке. Есть специальные туры.

Гокта

Находится в Перу. Его высота – 771 метр. Имеет крайне небольшой бассейн, поэтому объём воды при падении колеблется в зависимости от количества выпавших осадков и сезона. Окружён влажными джунглями. Здесь обитают редкие виды птиц и животных, некоторые на грани исчезновения. Водопад можно посещать только в сопровождении местного гида, за это нужно заплатить. Рядом много плантаций сахарного тростника.

Вирджиния

Находится в Канаде на территории национального парка. Входит в территорию бассейна реки Саут-Наханни. Высота горной вершины, на которой водопад расположен – примерно 500 метров. Высота падения воды – 96 метров. Ширина колеблется в районе 260 метров. Радуга – частое явление здесь, она образуется из так называемой «водяной пыли». Рядом много смотровых площадок, есть термальные источники.

Водопад Висячего Ледника

Находится в Чили. В округе около двух тысяч ледников разных размеров. На одном из них – единственном висячем в мире – и расположился водопад. Название неофициальное. Вода падает вниз после таяния. Интенсивность зависит от сезона. Высота составляет порядка 550 метров. Относится к территории национального парка. Подойти близко практически невозможно, зато с близлежащего озера открывается прекрасный вид на водопад.

Сан-Рафаэль

Находится в Эквадоре на реке Кихос. Массивные скалы, густо покрытые зеленью, образуют нечто вроде рельефного углубления, откуда и падает вниз вода. Каскад двойной, поэтому высота делится на два сектора: 50 и 100 метров соответственно. Ширина – около 14 метров. У подножья лежит густой туман. Там же поднимает много брызг и очень шумно. Является частью национального парка, есть смотровая площадка.

Ниагарский водопад

Комплекс водопадов на территории США и Канады. Каждый из водопадов имеет собственное название. Общая высота – примерно 53 метра, а ширина – 792 метра. Используется для получения энергии. Туризм развит по максимуму. Есть всевозможные экскурсии, разнообразна сувенирная продукция. Смотровые площадки сделаны, как вблизи, так и на достаточном отдалении, чтобы предоставить гостям возможность увидеть всю панораму.

Джог

Находится на территории Индии на реке Шаравати. Имеет несколько названий, связанных, как с происхождением, так и с произношением: Герсоппа, Йог и прочие. Высота – 255 метров. Такие внушительные размеры объясняются принадлежностью к горной системе Западные Гхаты. Состоит из четырёх каскадов. Используется для получения электроэнергии, вырабатывая мощность в пределах 891 МВт.

Хелмкен (Helmcken Falls)

Находится в канадском провинциальном парке. Высота – 42 метра. Стена за водопадом частично замерзает на зимний период. Здесь появляются сосульки разных размеров и некоторое подобие ледника. Альпинисты в особо холодные периоды выбираются сюда для подъёмов. Поблизости есть несколько смотровых площадок, оборудованы зоны для пикника и других типов отдыха на природе.

Такаккау

Находится в Канаде на территории национального парка. Название получено от языка аборигенов и переводится, как выражение восторга. Высота от вершины до подножья – больше 380 метров. Интенсивность падения воды разная и варьируется в зависимости от сезона. Водопад питает озеро, расположенное на леднике, и впадает в реку Йохо. У основания в погожие дни можно часто увидеть радугу.

Деттифосс

Находится на территории Исландии на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Входит в состав национального парка. Высота – около 44 метров, ширина – порядка 100 метров. Его мощность превышает аналогичные показатели других европейских показателей. Не является типичным туристическим местом, однако привлекает путешественников, знакомых с темой. В радиусе пары километров есть и другие водопады.

Одегард (Odegaard Falls )

Находится на территории Канады. Плавно протекает со скалистой местности в долину. Высота при этом остаётся внушительной от вершины до подножья. Водопад имеет множество ступеней и порогов. Местность вокруг прекрасно подходит для походов, есть подготовленные «островки» для туристических стоянок. Добираться на машине придётся долго. Транспорт пройдёт не везде – придётся в итоге идти пешком.

Каландула

Расположен в Анголе на реке Лукала. Высота – более 105 метров, ширина – 400 метров. Неоднороден: есть много водоразделов в виде валунов, скал и прочего. Поездка к водопаду долгая, хотя дороги хорошие. Это объясняет не слишком большую популярность достопримечательности. В округе произрастают густые леса смешанного типа. Внизу происходят обвалы из-за осадка, размывающего большие камни.

Гюдльфосс

Находится в Исландии на реке Хвитау. Название переводится, как «золотой водопад». Высота – 32 метра. Объём воды меняется в зависимости от сезона, повышаясь в летний период. Имеются две ступени, причём они расположены под углом в девяносто градусов друг к другу. Гюдльфосс был на грани разрушения из-за попыток построить здесь электростанцию. Теперь здесь пролегает популярный туристический маршрут.

Сазерленд

Находится в Новой Зеландии, самый высокий в Океании – 580 метров от вершины до подножья. Водопад неширокий, особенно если смотреть издали и соотносить с высотой. Имеет несколько ступеней, самая большая располагается почти по центру. Место очень живописное: с высоты виден водоём, из которого и образован водопад, внизу поднимаются брызги. Скалы неоднородна покрыты зеленью.

Лангфоссен

Расположен в Норвегии на реке Вауле. Высота – 612 метров, ширина – 76 метров. Его основание подходит непосредственно к современной трассе. По этой причине посещают водопад часто: кто-то специально, так как легко добраться, кто-то проездом, даже изначально не зная об этой достопримечательности. Лангфоссен состоит из плавных каскадов, что отличает его большинства водопадов. Мощь потока неизменна.

×

Гаганачукки (Gaganachukki Falls)

Находится в Индии. На самом деле с этим водопадом связано много путаницы. Иногда его упоминают, как отдельный природный сегмент, а иногда, как часть комплекса. Расположен в непосредственной близости от водопада Барачукки и, по некоторым данным, является составляющей Шиванасамудры. Имеет многочисленные пороги. Общая высота – в пределах 90 метров. Здесь построена электростанция.

Мардалсфоссен

Находится в Норвегии. Название получено в честь долины, где он и расположен. Высота – в пределах от 645 до 705 метров (разные методики измерения из-за неоднородности водопада). Ширина – 24 метра. Имеется несколько уступов, причём два больших, видных невооружённым глазом даже издали, они разбивают водопад на части. Рядом построена электростанция. Споры о целесообразности её работы ведутся до сих пор.

Веттисфоссен

Находится в Норвегии в долине реки Утла. Высота свободного падения воды – около 275 метров, ширина – порядка 23 метров. Внизу мощность струи снижается из-за рассеивания воды, что делает водопад довольно тихим. Не замерзает на зиму, скорость и сила потока тоже не претерпевают особых изменений. В отличие от других крупных водопадов страны, Веттисфоссен не используется для получения энергии.

Руакана

Находится на территории Намибии на реке Кунене. Располагается практически на границе с Анголой. Высота – 124 метра, ширина – 695 метров. Поскольку сезон дождей сменяется в этой местности сезоном засухи, уровень и мощность воды в водопаде очень изменчивы. Здесь же находится ГЭС, которая не только обеспечивает регион энергией, но и сохраняет часть воды для орошения и санитарных нужд.

Ауграбис

Находится в ЮАР на реке Оранжевая. Высота – порядка 146 метров. Располагается в ущелье. Входит в состав национального парка, причём он образован именно для сохранения водопада и его окрестностей. Здесь обитают несколько видов редких животных, в том числе чёрные носороги, которых сюда заново поселили искусственно. Есть несколько смотровых площадок и удобные подъёмы.

Хафрагильсфосс (Hafragilsfoss)

Находится в Исландии на реке Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм. Является «соседом» Деттифосса. Входит в состав национального парка. Высота – около 27 метров, ширина – колеблется в пределах 91 метра. По мощности уступает другим водопадам округи, однако имеет лучший панорамный вид. Благодаря построенной смотровой площадке, туристы могут хорошо рассмотреть не только Хафрагильсфосс, но и окрестности.

Сотефоссен (Søtefossen)

Располагается в Норвегии на реке Кинсо. Вверху – голые скалы с наледью, внизу – густые леса с покрытой мхом землёй. Максимальная высота – в пределах 246 метров. Водопад многоступенчатый, имеет ярко выраженное разделение на сегменты. Природа вокруг входит в особо охраняемую зону. Добираться туристам непросто, но вид того стоит. Вмешательство человека минимально.

Ханлен (Hunlen Falls)

Находится на территории Канады. Максимальная высота до подножья – 365 метров. Непрерывное падение воды меньше – 260 метров. Добраться до этой природной достопримечательности можно на самолёте – около 20 минут от ближайшего населённого пункта. Пешком – порядка получаса от дороги до обзорной площадки. Поблизости есть много живописных мест, включая Одинокое озеро.

Гокак

Находится на территории Индии. Высота падения воды – 50 метров, ширина – порядка 177 метров. Уровень воды меняется в зависимости от сезона. Гокак питает гидроэлектростанцию и снабжает энергией всю округу. У подножья постоянно лежит густой туман, образующийся из-за капель влаги, разбивающихся на фракции. За водопадом можно наблюдать в нескольких оборудованных точек. Там всегда очень шумно.

Твин (Twin Falls)

Находится на территории Канады. Высота – порядка 180 метров, но высота непрерывного падения воды меньше. Ширина варьируется от 18 до 30 метров. Недалеко от подножья проходит железнодорожное полотно. Удобных точек для панорамного обзора Твина не так много, поэтому туристам не удаётся полностью насладиться здешними красотами. Входит в состав национального парка.

Басасеачи

Находится в Мексике на одноименной реке. Второй по величине водопад в стране. Высота – примерно 246 метров. Входит в состав национального парка. Падение воды абсолютно вертикальное: с горы в долину. Поток узок, но расширяется у земли, образуя пену и многочисленные брызги. Скалы каньона покрыты растительностью только на вершине и у подножья.

Тьёрндальсфоссен (Tjørnadalsfossen)

Находится на территории Норвегии недалеко от озера Сандвинватнет. Общая высота – порядка 500 метров, ширина – около 60 метров. По большей части вода стекает не резко, много порогов и ступеней разных размеров. Склоны частично покрыты растительностью, но она неоднородна. Подойти можно к самому основанию Тьёрндальсфоссена, так как рядом проходит дорога и многочисленные пешеходные тропы.

Невада

Находится на территории США и входит в состав национального парка Йосемити – одного из самых популярных в стране. Вода падает с высоты 181 метр. Проложен туристический маршрут, позволяющий подробно познакомиться с водопадом. Его длина чуть меньше четырёх с половиной километров. Оборудованы также места для стоянок и несколько смотровых площадок.

Нижний Йеллоустонский водопад

Находится на территории самого популярного одноименного национального парка США. Здесь много водопадов, но этот выделяется на общем фоне. Вода падает вниз мощным потоком прямо из каньона с высоты 94 метров. У подножья лежит туман. Ширина скромная, особенно, если сравнивать с Ниагарой. С разных сторон оборудованы смотровые площадки, некоторые близко, другие дают возможность полюбоваться панорамными видами.

Шошони

Находится в США на реке Снейк. Высота – 65 метров, ширина неоднородна – примерно 300 метров. Здесь многочисленные пороги и ступени делят водопад на отдельные фракции. Это делает картину ещё более живописной, но снижает её целостность. Время года влияет на интенсивность потока и уровень воды. Радуга постоянно появляется у подножья в солнечные дни.

Баррон (Barron Falls)

Расположен в Австралии на одноименной реке. Высота – 256 метров. Поток неоднороден, по ущелью вода стекает отдельными ручьями. Особенно много воды в сезон дождей. Если смотреть со специально оборудованной площадки, то выглядит картина почти устрашающе. Вниз несутся пенистые, немного окрашенные в бежево-коричневый цвет потоки, а туман обволакивает зелёные скалы по бокам.

Сноквалми

Находится на территории США на одноименной реке, между двумя горами. Высота – 82 метра. Природная достопримечательность популярна у туристов, в год её посещают порядка полутора миллиона человек. Даже работающая электростанция – историческая ценность штата. Добираться удобно, имеется автостоянка, тропы, есть несколько равноудаленных смотровых площадок.

Вёрингсфоссен

Находится в Норвегии на реке Бьорейу. Высота – 182 метра, но вода падает свободно с 145 метровой высоты. Поток не слишком интенсивный, на него среди прочего влияют сезонность и работающая поблизости электростанция. При этом есть ограничения по выработке энергии и использовании воды, чтобы не допустить негативного влияния на окружающую среду и не повредить местный микроклимат.

Александра (Alexandra Falls)

Находится на территории Канады на реке Хей. Поблизости много других природных красот, проложены туристические тропы, оборудовано две смотровые площадки с разных сторон. Поток мощный и широкий. Высота – примерно 32 метра. В пределах нескольких километрах построено шоссе. В низовье много хорошо проходимых порогов, привлекающих байдарочников: от начинающих до профи.

Криммлер

Находится в Австрии. Также именуются – Кримль. По сути, это – не один водопад, а каскад. Они расположены на реке со схожим названием – Кримлер-Ахе. Общая высота – в пределах 380 метров. Течение меняется в зависимости от времени года, причём существенно. Тоже самое происходит и с уровнем воды. В некоторых местах поток бурный и падает почти вертикально, в других слабее и стекает вниз по порогам и уступам плавно.

Йосемитский водопад

Находится в США на территории одноименного национального парка – самого популярного и посещаемого в стране. Высота – 739 метров. Примечательно, что прекрасный вид открывается, как из низины, прямо с дороги, так и с обзорных площадок наверху. Скала, с которой и падает вода, практически полностью отвесная. Шум от водопада разносится на всю долину: это не только из-за его мощи, но и по причине особой акустики.

Скоугафосс

Находится в Исландии на реке Скоугау. Высота – 60 метров, ширина – 25 метров. Раньше подходил непосредственно к береговой линии, теперь море отступило, сделав водопад очень удобным для осмотра. Популярен у туристов, в округе есть и смотровые площадки, и сувенирная продукция, и удобные подходы, а также стоянки для транспорта. У подножья можно наблюдать радугу, иногда двойную.

Водопады Плитвитских озер

Находятся в Хорватии на территории национального парка. Общее число водопадов – около тридцати. Цифры неточные из-за разницы подходов к оценке: некоторые исследователи объединяют водопады в каскады, другие же именуют их по-отдельности. Среди водопадов можно выделить: Батиновачки, Галовачки, Велике каскаде, а также Саставци – наиболее красивый, высота которого 72 метра.

Хуангошу

Находится в Китае в гористой провинции Гуйчжоу. Поскольку здесь много гор и водоёмов, водопады – тоже не редкость. Хуангошу выделяется среди соседей. Его высота – 78 метров, ширина – примерно 101 метр. Сила потока неоднородна, есть несколько отдельных протоков, разделённых небольшими скалистыми выступами. Водопад можно рассмотреть под несколькими углами, в том числе и из пещеры, спрятанной за водной стеной.

Водопады Голубого Нила (Тис-Ысат)

Находятся в Эфиопии на одноименной реке. У них сложно измеримые высота и ширина. Верхняя точка – примерно в 45 метрах от подножья, а отдельные потоки складываются в линию в пределах 400 метров. Поблизости находится каменный мост, который был построен в XVII веке португальцами. Каскад водопадов окружён живописными горами и зелёной долиной.

Детиан

Находится на территории Китая и Вьетнама. Во время половодья водопад выглядит, как единое целое, в остальной период – отчётливо видна линия водораздела. В низовье располагается озеро, привлекающее туристов не меньше, чем Детиан. Рядом также можно осмотреть пещеры, лес водных камней и прочие природные достопримечательности. Экскурсии сюда – популярные маршруты для приезжих.

Даннс-Ривер

Находится на Ямайке на территории природного парка. Общая высота – 180 метров. Причём, течение здесь не бурное, есть много порогов и ступеней. Вода стекает прямо в Карибское море. Туристы совершают пешие подъёмы прямо по водопаду. Удобные маршруты помогают проложить сотрудники парка и нанятые гиды. У подножья можно купаться или провести время в тени обильной растительности.

Рейнский водопад

Находится в Швейцарии на одноименной реке. Высота – 23 метра, ширина – 150 метров. Относится к типу равнинных водопадов. Сила потока зимой и летом существенно различается. На смотровые площадки можно попасть за плату, она разная, в зависимости от удобства и угла обзора. Рядом есть исторические и архитектурные достопримечательности, что дополняет поездку впечатлениями.

Узуд

Находится в Марокко в горах Высокого Атласа. Высота – примерно 110 метров. Поток воды неоднороден и растянут, причём часть каскада располагается под углом девяноста градусов к основному стоку. На закате к водопаду приходят обезьяны. На вершине построены водяные мельницы, которые функционируют до сих пор. Добраться к Узуду можно через плантации оливковых деревьев.

Малтнома

Находится в США в каньоне реки Колумбия. Разделён на два участка. Поскольку ширина порога позволяет, через него построен мост. Общая высота – 189 метров. Подпитывается водопад из нескольких источников, в том числе подземных и подтаявшим снегом. Поэтому уровень воды практически неизменен от сезона к сезону. Однако Малтома может частично замерзать.

Монморанси

Находится в Канаде. Для Квебека и всей страны – популярный туристический маршрут. По этой причине инфраструктура здесь прекрасно развита до мелочей. Разработаны подробные маршруты подъёма, только он довольно сложен. Есть специальные мосты и выложенные плиткой переходы. Общая высота – 84 метра. Поток воды стремителен, пенится от скорости течения и падения, внизу образуется радуга и туман.

Марморе (Мраморный)

Находится в Италии. Общая высота трёх ярусов – 165 метров. Название произошло из-за скал, которые местами очень похожи на мрамор. Вода стекает каскадами. Поскольку часть года склоны покрыты густой растительностью, причём разнообразный, как по форме, так и по цветовой гамме, картина получает живописной. Добраться сюда легко, смотровых площадок, как естественных, так и построенных, довольно много.