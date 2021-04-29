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50 знаменитых водопадов мира

50 знаменитых водопадов мира (1 фото)

Автор:
29 апреля 2021 10:22
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   водопад   водопады мира   красота   природа   фото   
341
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Эко-туризм и всё с ним связанное переживает невероятный подъём. Это обусловлено развитием инфраструктуры и сменой приоритетов у людей. Теперь добраться практически в любую точку мира не так сложно, а привычные развлечения уже не кажутся путешественникам столь интересными. Среди природных достопримечательностей водопады стоят на одном из первых мест по популярности.

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Метки: в мире   водопад   водопады мира   красота   природа   фото   
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4  комментария
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3k
Денис Колосов 5 часов назад
ну как бы есть водопады, что существенно больше и полноводнее, но не попали в выборку..
водопад на Белом Ниле, весь Нил рушится в узкую щель с высоты 100метров
Учур, на Алтае

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9k
uutb 5 часов назад
Я еще один знаменитый водопад знаю)
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15k
Теуш Алексей 5 часов назад
Рейхенбахский водопад.
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17k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Туризм(любой) переживает подъем??? А почти 8 милиардов людей в масках и не знали...
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