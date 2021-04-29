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Смешные комментарии из соц.сетей

Смешные комментарии из соц.сетей (31 фото)

Автор:
29 апреля 2021 10:12
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
3103
31
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Смешные и не очень комментарии с просторов интернета.
ОСТОРОЖНО!!! БОяны присутствуют!!!

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Метки: Юмор   комментарии   мемы.   
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78  комментариев
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1k
bosayk 3 часа назад
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Туды?)
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16
Елена Букреева 2 минуты назад
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Нейронные связи, полученные в ходе обучения мозг продолжает использовать всю жизнь.
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3k
Мостли Хармлесс 13 минут назад
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Наоборот, антиалиасинг доп. ресурсов требует, поэтому они медленные.
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83k
Феофан 15 минут назад
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3k
Мостли Хармлесс 17 минут назад
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Лишь бы не с Бошировым...
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1k
TroyDaGood 20 минут назад
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22.02 у меня днюха и будет 40 =))))
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3k
Нечаинка 52 минуты назад
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Через ДВА года. Чтобы не портить остальные цифры.
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9k
uutb Нечаинка Полчаса назад
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Два года, да месяца и двадцать два дня
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1k
Тупняк Час назад
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Один я не пиз..бол и мне не хватает 10 см до 45 размера?
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1k
Тупняк Час назад
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Так мне за 2 недели никто и не рассказал, чем кинза отличается от петрушки.
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5k
Евгений Час назад
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Жизнь на Земле зародилась 3,8 млрд лет назад. Думаю, что 3,5 млрд лет ей хватит, чтоб эволюционировать до жизни без воды (тем более, что процесс будет проходить постепенно). Так, что торопиться некуда. Сидим на попе ровно.
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13k
Роберт Шекли Час назад
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Здесь написано "Айфон"
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34k
jonnyD Час назад
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Ох уж эти бабы ... чего только не придумают , лишь бы самой колесо не менять .
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17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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теперь понятно зачем в матрице все надевали такие темные очки
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1k
Тупняк Ego sum qui sum Час назад
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Ага)) По-любому FPS увеличивали, читеры)
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9k
uutb Ego sum qui sum 24 минуты назад
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Недавно заметил, что зрение падает, ну и пошел к врачу. Доктор "Сделал себе мнение"(с) и выписал очки... Так вот одел и..... без звезды.... моментально 4К включилось! Я сам прибалдел сколько деталей не замечал!
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9k
uutb Тупняк 23 минуты назад
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Читер-окулист)
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3k
Сергей 2 часа назад
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Как отп@@ить ротенберга или силуанова или Матвиенко?
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44k
zloykoyot Сергей Час назад
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Ты хоть до от3,14здить гопника дорос?
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3k
Сергей zloykoyot Час назад
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Кирзачом наступить на их поганые эбла ,ешшо смогу.
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32k
Nefrion 2 часа назад
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Отличное фото для альбома!
Столько экспрессии
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618
Сергей 2 часа назад
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походу у меня ступни недоразвитые.....
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615
Оксид Бетона 2 часа назад
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У левой титешки меньше, но личико симпатишнее.
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1
Андрей Осипов 2 часа назад
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Судя по месту, начинать надо с бутылки. Остальное может потом.
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44k
zloykoyot Андрей Осипов Час назад
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Хрен с ним с местом, судя по бабе нужно начинать с канистры коньяка. Дагестанского.
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924
Victor 2 часа назад
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пошли дурака за скотчем, он тебе липкую ленту и принесет.
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18k
Nik 2 часа назад
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Вижу как мужик блюёт огнём на лодку. Факир наверно
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27k
Acu900 2 часа назад
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