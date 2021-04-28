---Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО

P.S. Складывается впечатление, что какая-то часть западных управителей не успокоится, пока не сотрёт не только Россию, но даже саму память о ней. Причём неважно экономическим или военным путём это будет сделано. Конечные бенефициары, так и так, в отличие от населения планеты, останутся в выигрыше. Не вполне понятно на что они надеются и как планируют, но похоже на то, что поправку с коэффициентом 1945 года, эти боссы внести в свои планы забыли.