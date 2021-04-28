---Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО

На проходившем недавно заседании Совета Министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе, российский министр Сергей Шойгу, рассказал, что из западноевропейских политиков, «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений в адрес России», затем в целом обрисовал сложившуюся обстановку и сделал несколько заявлений.
«То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», — упомянул в своей речи глава Минобороны России, которого цитирует ТАСС.
Имея в виду домыслы западных политиков о том, что якобы что Россия вернула задействованные в манёврах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации, якобы после предупреждений и под внешним давлением, Шойгу заявил: "Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ".
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Далее министр отметил: "Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах".
По словам Шойгу, в ответ на эту, представляющую для страны угрозу, деятельность Россия предприняла ряд симметричных мер.
"Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ", - заявил министр.
P.S. Складывается впечатление, что какая-то часть западных управителей не успокоится, пока не сотрёт не только Россию, но даже саму память о ней. Причём неважно экономическим или военным путём это будет сделано. Конечные бенефициары, так и так, в отличие от населения планеты, останутся в выигрыше. Не вполне понятно на что они надеются и как планируют, но похоже на то, что поправку с коэффициентом 1945 года, эти боссы внести в свои планы забыли.
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Прям как передовицу газеты "Правда" за 1979 год сейчас прочитал.
Сигналом будет служить то, если все высокопоставленные чиновники, олигархи вывезут своих детей, семьи из-за границы, а также расстанутся со своей недвижимостью там. Но этого никогда не случится! Они все сами наживаются здесь, а лыжи уже смазаны на Запад или в Америку.
наш там храниться...
и дети чиновников там живут на западе
ну что... любящий родитель своих детей бомбить будет?
Откуда ты взял, что Стабилизационный фонд Российской Федерации хранится на Западе? Ты считаешь Путина и его друганов совсем дибилами? Как можно хранить активы там, где их легко могут накрыть санкции?????
Кста, стабилизационного фонда больше нет, есть Фонд национального благосостояния России, и он полностью в России, в нескольких банках
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/news/?id_57=133042-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniyahttps://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/news/?id_57=133042-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
ну он то спуску супостатам не даст! всех приструнит!!!!
Россиия ОГО ГО... как скажет так и сделает!
скажут парашу убрать п-о-п-и-з-д-и-т-п-о-п-и-з-д-и-т возьмет тряпку и пойдет убираться... но протест выразит!!!!
а что он сделат? по попе им надает?
РФ только за щеку берет, и погубам им это НАТО водит
вот что происходит последние 30 лет
а сейчас РФ это часть системы,причем даже не вторая роль
Вспомни 1939-й год, СССР нападает на крошечную Финляндию, которую по секретному приложению к пакту Молотова-Риббентропа назначили быть добычей СССР. Разве такая маленькая страна, которой сложно защититься от большой страны, не будет искать союза с другими странами? Подумай головой, тебе это может понравится. Встань на сторону Финляндии на секундочку. Да, это другое. Финляндия тогда перешла на сторону Гитлера именно и только из-за попытки Сталина совершить в ней военный переворот, точно такой-же, какой был позже произведён в Афганистане.
1622 – нападение на индейцев в Джеймстауне.
1635-1636 – война с индейцами-алгокинами в Новой Англии.
1675-1676 – война с индейцами, закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе.
1792 – война за захват Кентукки.
1796 – война за захват Теннеси.
1797-1800 – пиратские атаки на гражданские суда Франции.
1800 – восстание рабов под предводительством Габриеля Проссера в Вирджинии. Около тысячи человек было повешено, включая самого Проссера. Сами рабы не убили ни одного человека.
1803 – война за захват Огайо.
1803 – война за захват Луизианы.
1805-1815 – война в Африке за правл США распространять наркотики в мире.
1806 – попытка американского вторжения в Рио-Гранде (тогда – Испанское владение).
1810 – вторжение в испанскую Западную Флориду.
1812-1814 – война с Англией, вторжение в Канаду.
1812 – оккупация запада испанской.
1813 – захват испанского залива Мобайл, оккупация Маркизскиех островов.
1814 – оккупация испанской Пенсаколы.
1816 – нападение на форт Никольс в Испанской Флориде.
1817-1819 – оккупация Восточной Флориды.
1824 – вторжение в пуэрториканский город Фаджардо.
1824 – высадка американского десанта на Кубе.
1833 – вторжение в Аргентину.
1835 – захват мексиканского Техаса.
1835 – вторжение в Перу.
1840 – вторжение на Фиджи.
1841 – геноцид на острове Уполу (Драммонд).
1843 – вторжение в Китай.
1846-1848 – война с Мексикой.
1846 – агрессия против Новой Гранады (Колумбия).
1849 – артобстрел Индокитая.
1852 – вторжение в Аргентину.
1853-1856 – вторжение в Китай.
1853 – вторжение в Аргентину и Никарагуа.
1854 – уничтожение никарагуанского города Сан Хуан дель Норте.
1854 – попытка захвата Гавайских островов.
1855 – вторжение и переворот в Никарагуа.
1855 – вторжение на Фиджи и в Уругвай.
1856 – вторжение в Панаму.
1858 – интервенция на Фиджи, геноцид.
1858 – вторжение в Уругвай.
1859 – нападение на японский форт Таку.
1859 – вторжение в Анголу.
1860 – вторжение в Панаму.
1863 – карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония).
1864 – военная экспедиция в Японию.
1865 – вторжение в Парагвай, геноцид, 85% населения уничтожено.
1865 – интервенция Панаму, госпереворот.
1866 – нападение на Мексику.
1866 – карательная экспедиция в Китай.
1867 – нападение на острова Мидвэй.
1868 – многократные вторжения в Японию.
1868 – вторжение в Уругвай и Колумбию.
1874 – ввод войск в Китай и на Гавайи.
1876 – вторжение в Мексику.
1878 – нападение на Самоа.
1882 – ввод войск в Египет.
1888 – нападение на Корею.
1889 – карательная экспедиция на Гавайи.
1890 – введение войск на Гаити.
1890 – введение войск в Аргентину.
1891 – интервенция в Чили.
1891 – карательная экспедиция на Гаити.
1893 – введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.
1894 – интервенция в Никарагуа.
1894-1896 – вторжение в Корею.
1894-1895 – война в Китае.
1895 – вторжение в Панаму.
1896 – вторжение в Никарагуа.
1898 – захват Филиппин, геноцид (600 000 филиппинцев).
1898 – вторжение в порт Сан Хуан дел Сур (Никарагуа).
1898 – захват Гавайских островов.
1899-1901 – война с Филиппинами.
1899 – вторжение в никарагуанский порт Блюфилдз.
1901 – ввод войск в Колумбию.
1902 – вторжение в Панаму.
1903 – ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику, Сирию.
1904 – ввод войск в Корею, Марокко.
1904-1905 – вмешательство в Русско-Японскую войну.
1905 – вмешательство в революцию в Гондурасе.
1905 – ввод войск Мексику.
1905 – ввод войск в Корею.
1906 – вторжение на Филиппины.
1906-1909 – вторжение на Кубу.
1907 – операции в Никарагуа.
1907 – вмешательство в революцию в Доминиканской Республике.
1907 – участие в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 – вторжение в Панаму.
1910 – вторжение в Блюфилдз и Коринто (Никарагуа).
1911 – интервенция в Гондурас.
1911 – геноцид на Филиппинах.
1911 – введение войск в Китай.
1912 – захват Гаваны (Куба).
1912 – интервенция в Панаму во время выборов.
1912 – вторжение в Гондурас.
1912-1933 – оккупация Никарагуа.
1914 – интервенция в Доминиканскую Республику.
1914-1918 – серия вторжений в Мексику.
1914-1934 – оккупация Гаити.
1916-1924 – оккупация Доминиканской Республики.
1917-1933 – оккупация Кубы.
1918-1922 – оккупация российского Дальнего Востока.
1918-1920 – ввод войск в Панаму.
1919 – высадка войск в Коста-Рике.
1919 – война против сербов в Долматии на стороне Италии.
1919 – интервенция в Гондурас во время выборов.
1920 – интервенция в Гватемалу.
1922 – интервенция в Турцию.
1922-1927 – интервенция в Китай.
1924-1925 – вторжение в Гондурас.
1925 – военные действия в Панаме.
1926 – вторжение в Никарагуа.
1927-1934 – оккупация Китая.
1932 – вторжение в Сальвадор.
1936 – интервенция в Испанию.
1937 – война с Японией.
1937 – интервенция в Никарагуа, госпереворот.
1939 – введение войск в Китай.
1941-1945 – геноцид мирного населения Германии (Дрезден, Гамбург).
1945 – ядерная атака на Японию.
1945-1991 – диверсионная деятельность против СССР. (Вторжение в воздушные владения – более 5000, парашютных десантов – более 140, прямые диверсии. Общий бюджет – 13 триллионов долларов).
1946 – карательная операции в Югославии.
1946-1949 – бомбежки Китая.
1947-1948 – реколонизация Вьетнама, геноцид.
1947-1949 – военные действия в Греции.
1948-1953 – военные действия на Филиппинах.
1948 – военный переворот в Перу.
1948 – военный переворот в Никарагуа.
1948 – военный переворот в Коста-Рике.
1949-1953 – попытки свержения правительства в Албании.
1950 – карательные операции в Пуэрто-Рико.
1950-1953 – интервенция в Корею.
1951 – военная помощь китайским повстанцам.
1953-1964 – силовые спецоперации в Британской Гайане.
1953 – свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.
1953 – насильственная депортация иннуитов (Гренландия).
1954 – Свержение правительства в Гватемале: Вторжение под кодовым названием Операция PBSUCCESS и государственный переворот со стороны наёмников ЦРУ против президента Хакобо Арбенса, собиравшегося провести глубокую земельную реформу и национализировать земли компании United Fruit Company. После свержения Арбенса наступают четыре десятилетия военного террора и гражданской войны, в которой погибают около 140 тысяч человек. Перемирие в гражданской войне подписывается лишь в 1996 году
1954 Иран: ЦРУ и британская разведка в ходе операции Аякс организовывают свержение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. Впоследствии, Иран во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви становится важнейшим союзником США на Среднем Востоке.
1956 – начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.
1957-1958 – попытка свержения правительства в Индонезии.
1958 – оккупация Ливана: США интервенируют в Ливанском кризисе
1958 – бомбежки Индонезии.
1958 Китай: В конфронтации между КНР и Тайванем за острова Цзиньмэнь и Мацзу, США высылают в поддержку Тайваню военные корабли и морскую пехоту
1959 – ввод войск в Лаос.
1959 – карательные операции на Гаити.
1960 – военные операции в Эквадоре.
1960 – вторжение в Гватемалу.
1960 – поддержка военного переворота в Сальвадоре.
1960-1965 – вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.
1961-1964 – военный переворот в Бразилии.
1961 – террористическая война против Кубы с применением бактериологического оружия. Группа поддерживаемых США кубинских боевиков проводит неудачную операцию в заливе Свиней.
1962 Куба: Во время Карибского кризиса остров подвергается тотальной блокаде.
1962 – карательные операции в Гватемале.
1963-1966 – госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.
1964 – карательная операция в Панаме.
1964 – поддержка переворота в Бразилии.
1964-1974 – вмешательство во внутренние дела Греции.
1964 Лаос: Американская авиация и наземные войска проводят военную операцию в северо-восточном Лаосе. После многолетних боёв военное решение признаётся бесперспективным и американские интервенционные войска покидают страну в 1973 году.
1964-1975 – агрессия против Вьетнама: США массивным образом вмешиваются в войну во Вьетнаме. В ходе военных действий в стране находятся до 550 тысяч солдат США. Вывод войск осуществляется лишь в 1975 году.
1965 – госпереворот в Индонезии, геноцид.
1965 Кажбоджа: США осуществляют бомбардировку приграничных территорий вдоль вьетнамской границы. Таким образом, Камбоджа втянута в войну во Вьетнаме.
1966 – интервенция в Гватемалу.
1967 – поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.
1968 – охота на Че Гевару в Боливии.
1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
1972 – ввод войск в Никарагуа.
1973 – переворот в Чили.
1973 – террор в Уругвае.
1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
1974 – подготовка агрессии в Португалию.
1974 – попытка переворота на Кипре.
1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
1975 – атака на Камбоджу.
1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
1979 – поддержка людоеда Бокасы.
1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
1980 – карательная операция в Южной Корее.
1980 Иран: Операция «Орлиный коготь» по освобождению американских заложников в американском посольстве в Тегеране проваливается
1981 – попытка переворота в Замбии.
1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
1982-1983 – атака на Ливан.
1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
1983 Иран/Ирак: США оказывают военную поддержку Ирану в ирано-иракской войне в обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Одновременно, США снабжают оружием и иракскую сторону.
1983 Ливан: В составе возглавляемой ими международной коалиции США интервенирует в Гражданской войне в Ливане. В результате ряда террористических актов международная коалиция покидает Ливан.
1983 – интервенция в Гренаду: В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз. Это приводит к вторжению США на Гренаду
1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
1984 – сбиты два иранских самолёта.
1984 – минирование заливов Никарагуа.
1985 – финансирование геноцида в Чаде.
1986 – нападение на Ливию.
1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
1986 Ливия: В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят объекты в Триполи и Бенгази (Операция «Каньон Эльдорадо»)
1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003. Ракетный крейсер США USS Vincennes (CG-49) сбивает над Ормузским проливом пассажирский самолёт авиакомпании Iran Air, в результате чего погибают 290 человек. По данным американской стороны их военным было невозможно различить иранский пассажирский самолёт от военного и установить контакт с пилотами. При этом американский крейсер в рамках операции «Earnest Will» находился в территориальных водах Ирана. Капитан USS Vincennes был удостоен награды.
1988 – вторжение в Гондурас.
1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
1989 – интервенция в Панаму.
1989 – сбиты два ливийских самолёта.
1989 – бомбардировки на Филиппинах.
1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
1990 – геноцид в Гватемале.
1990 – морская блокада Ирака.
1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
1991 – агрессия против Ирака.
1991 – бомбардировки Кувейта.
1992-1994 – оккупация Сомали.
1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
1993-1995 – бомбардировки Боснии.
1994-1996 – террор против Ирака.
1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
1995 – бомбардировки Хорватии.
1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
1998 – бомбежки Ирака.
1999 – агрессия против Югославии.
2001 – вторжение в Афганистан.
2002 – ввод войск на Филиппины.
2003 – действия в Либерии.
2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
2003 Ирак: Иракская война, в которой участвует также ряд американских союзников. После свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризованная высоким уровнем насилия в стране, которое стоило жизни, по разным данным, до 655 тысячам иракцев
2004 Сомали: Воздушные удары США по исламистам, активная поддержка правительственных сил Сомали в гражданской войне
2004 ввод войск на Гаити.
2004 Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
2008 вторжение в Пакистан.
2008 Война в Южной Осетии
2011 Война в Ливии: Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках интервенции в Ливии. Итогом явилось свержение и убийство главы государства Муаммара Каддафи
2013 2017 Война в Сирии: США и их союзники начали бомбить позиции Исламского Государства на территории Сирии и Ирака
2014 Война на Украине
2015 Йемен: Ракетные удары США по позициям йеменских повстанцев хуситов и активная поддержка интервенции Саудовской Аравии и её союзников в Йемене
То что США спонсируют террористов - это сказки для маленьких глупеньких телезомби. США называет террористами движения, которые убивают мирных жителей. Россия называет террористами движения, которые воюют против интересов России. Например, Сирия и Асад - интерес России. Он диктатор, у него руки в крови, но он друг Путина. Против него воюет и народ, и террористы. Россия всех их называет террористами, а США не называет террористами народные движения освобождения Сирии.