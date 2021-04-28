FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 1954 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО

Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 22:45
Сообщество : Военное
Метки: Россия   Угрозы   видео   военное   нато   ответ   политика   шойгу   
4400
3
1

На проходившем недавно заседании Совета Министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе, российский министр Сергей Шойгу, рассказал, что из западноевропейских политиков, «только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений в адрес России», затем в целом обрисовал сложившуюся обстановку и сделал несколько заявлений.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Россия   Угрозы   видео   военное   нато   ответ   политика   шойгу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
77
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
77  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
DNK 8 часов назад
Сука - до слез. Сидят генералы наты - и трясутся-прислушиваются - че там кужегетыч из ДУШАНБЕ за сигнал шлет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1
baihuntarhun 16 минут назад
На совещании "Как уничтожить Россию", победил лозунг "не мешайте Путину!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−32
baihuna Полчаса назад
сигнал. на железной дороге работает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−32
baihuna 36 минут назад
путлеровское члено-сосало ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92
SVG 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Даже на пропагандистских каналах все военные аналитики говорят о том что Россия на данном историческом этапе не в состоянии противостоять НАТО.об этом может говорить или сумасшедший или провокатор.так кто вы?господин Шойгу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
---Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО---
__________________
Прям как передовицу газеты "Правда" за 1979 год сейчас прочитал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Алексей 14 минут назад
Нет нет. Там было бы "акулы империализма замерли в страхе после слов представителя нашей страны!" и фото с аплодисментами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Четкиий сигнал!по Воронежу иоб.н.е.ш. что ли придурок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Михаил 3 часа назад
Аффтар, можно коротко, чтобы я не читал этот бред... Послал сигнал - пёрднул чтоле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
706
dranvlad 3 часа назад
Тс, а есть аналог пиндосский аналог фишек? Посмотреть их реакцию интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей dranvlad 2 часа назад
Вряд ли рядовые американцы вообще знают, кто такой Шойгу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RALEXXX Алексей Час назад
Могу тебя уверить - вообще без понятия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер RALEXXX Полчаса назад
Конечно - без понятия, у них есть президент-епанат, путающий питоров с флагами, падающий на трапе самолета от легкого ветерка, не могущий связать двух слов без бумажки и подсказок, да и нигерам вонючие кроссовки надо каждый день целовать, и на коленях у них прощения просить - тут им уже не до Шойоу, да, америкашка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
baihuntarhun Алексей 14 минут назад
я знаю ! путлеровское членососало ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 4 часа назад
Чёткий пацан - чёткий сигнал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Ольга Т 4 часа назад
Чо он там натовским генералам чётко сигнализирует? Там все уже дрожат и падают от заявлений и озабоченности Шойгу, Лаврова и Захаровой. Ага, дрожат и падают.
Сигналом будет служить то, если все высокопоставленные чиновники, олигархи вывезут своих детей, семьи из-за границы, а также расстанутся со своей недвижимостью там. Но этого никогда не случится! Они все сами наживаются здесь, а лыжи уже смазаны на Запад или в Америку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Вован 5 часов назад
Какой сигнал мы можем послать западу... если стабилизационный фонд
наш там храниться...
и дети чиновников там живут на западе

ну что... любящий родитель своих детей бомбить будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Михаил Вован 3 часа назад
Я не понимаю как взрослый человек может писать такую ниипическую чушь.
Откуда ты взял, что Стабилизационный фонд Российской Федерации хранится на Западе? Ты считаешь Путина и его друганов совсем дибилами? Как можно хранить активы там, где их легко могут накрыть санкции?????
Кста, стабилизационного фонда больше нет, есть Фонд национального благосостояния России, и он полностью в России, в нескольких банках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Михаил 2 часа назад
За границей средства ФНБ конечно не размещаются (если не считать 3 миллиарда, которые по глупости дали хохлам под их облигации). Но и на счетах Банка России хранится только небольшая их часть. Значительная же часть роздана друганам Путина. Соответственно на балансе ФНБ числятся либо акции ихних компаний, либо депозиты.

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/news/?id_57=133042-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniyahttps://minfin.gov.ru/ru/perfomance/nationalwealthfund/news/?id_57=133042-informatsionnoe_soobshchenie_o_rezultatakh_razmeshcheniya_sredstv_fonda_natsionalnogo_blagosostoyaniya
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−19
Вован 6 часов назад
Путин старый! Шойгу наш будущий президент!!!
ну он то спуску супостатам не даст! всех приструнит!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Чингачгук 6 часов назад
Шойгу испугал натовцев труднопроизносимым словом "душанбе".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Вован 6 часов назад
Пост призван.. поднять патриотическое настроение

Россиия ОГО ГО... как скажет так и сделает!

скажут парашу убрать п-о-п-и-з-д-и-т-п-о-п-и-з-д-и-т возьмет тряпку и пойдет убираться... но протест выразит!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Вован 6 часов назад
>>Шойгу послал чёткий сигнал распоясавшимся чиновникам НАТО
а что он сделат? по попе им надает?

РФ только за щеку берет, и погубам им это НАТО водит
вот что происходит последние 30 лет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Вован 6 часов назад
это ранее СССР мог что-то сказать (по делу) и мир бы прислушался
а сейчас РФ это часть системы,причем даже не вторая роль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
706
dranvlad 7 часов назад
То, что, Албания, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония вступили в НАТО с развалом СССР ну ниразу не говорит об агрессивной политике НАТО. Это другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
706
dranvlad 6 часов назад
Не понимаю оправданий, за чужие "грехи", в том смысле, что они нарываются и при этом выставляют тебя же виноватым... Напрашивается аналогия Германии образца 38 года и Англии времен Чемберлена? Опасная аналогия, очень опасная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Михаил dranvlad 3 часа назад
dranvlad, вступление в ООН - это не агрессивный шаг, а нормальное желание маленьких стран не оказаться в составе больших и агрессивных.
Вспомни 1939-й год, СССР нападает на крошечную Финляндию, которую по секретному приложению к пакту Молотова-Риббентропа назначили быть добычей СССР. Разве такая маленькая страна, которой сложно защититься от большой страны, не будет искать союза с другими странами? Подумай головой, тебе это может понравится. Встань на сторону Финляндии на секундочку. Да, это другое. Финляндия тогда перешла на сторону Гитлера именно и только из-за попытки Сталина совершить в ней военный переворот, точно такой-же, какой был позже произведён в Афганистане.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Белов Михаил Полминуты назад
Мишанька, для вас отсталого полный список войн развязанных США.

1622 – нападение на индейцев в Джеймстауне.
1635-1636 – война с индейцами-алгокинами в Новой Англии.
1675-1676 – война с индейцами, закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе.
1792 – война за захват Кентукки.
1796 – война за захват Теннеси.
1797-1800 – пиратские атаки на гражданские суда Франции.
1800 – восстание рабов под предводительством Габриеля Проссера в Вирджинии. Около тысячи человек было повешено, включая самого Проссера. Сами рабы не убили ни одного человека.
1803 – война за захват Огайо.
1803 – война за захват Луизианы.
1805-1815 – война в Африке за правл США распространять наркотики в мире.
1806 – попытка американского вторжения в Рио-Гранде (тогда – Испанское владение).
1810 – вторжение в испанскую Западную Флориду.
1812-1814 – война с Англией, вторжение в Канаду.
1812 – оккупация запада испанской.
1813 – захват испанского залива Мобайл, оккупация Маркизскиех островов.
1814 – оккупация испанской Пенсаколы.
1816 – нападение на форт Никольс в Испанской Флориде.
1817-1819 – оккупация Восточной Флориды.
1824 – вторжение в пуэрториканский город Фаджардо.
1824 – высадка американского десанта на Кубе.
1833 – вторжение в Аргентину.
1835 – захват мексиканского Техаса.
1835 – вторжение в Перу.
1840 – вторжение на Фиджи.
1841 – геноцид на острове Уполу (Драммонд).
1843 – вторжение в Китай.
1846-1848 – война с Мексикой.
1846 – агрессия против Новой Гранады (Колумбия).
1849 – артобстрел Индокитая.
1852 – вторжение в Аргентину.
1853-1856 – вторжение в Китай.
1853 – вторжение в Аргентину и Никарагуа.
1854 – уничтожение никарагуанского города Сан Хуан дель Норте.
1854 – попытка захвата Гавайских островов.
1855 – вторжение и переворот в Никарагуа.
1855 – вторжение на Фиджи и в Уругвай.
1856 – вторжение в Панаму.
1858 – интервенция на Фиджи, геноцид.
1858 – вторжение в Уругвай.
1859 – нападение на японский форт Таку.
1859 – вторжение в Анголу.
1860 – вторжение в Панаму.
1863 – карательная экспедиция в Шимоносеки (Япония).
1864 – военная экспедиция в Японию.
1865 – вторжение в Парагвай, геноцид, 85% населения уничтожено.
1865 – интервенция Панаму, госпереворот.
1866 – нападение на Мексику.
1866 – карательная экспедиция в Китай.
1867 – нападение на острова Мидвэй.
1868 – многократные вторжения в Японию.
1868 – вторжение в Уругвай и Колумбию.
1874 – ввод войск в Китай и на Гавайи.
1876 – вторжение в Мексику.
1878 – нападение на Самоа.
1882 – ввод войск в Египет.
1888 – нападение на Корею.
1889 – карательная экспедиция на Гавайи.
1890 – введение войск на Гаити.
1890 – введение войск в Аргентину.
1891 – интервенция в Чили.
1891 – карательная экспедиция на Гаити.
1893 – введение войск на Гавайи, вторжение в Китай.
1894 – интервенция в Никарагуа.
1894-1896 – вторжение в Корею.
1894-1895 – война в Китае.
1895 – вторжение в Панаму.
1896 – вторжение в Никарагуа.
1898 – захват Филиппин, геноцид (600 000 филиппинцев).
1898 – вторжение в порт Сан Хуан дел Сур (Никарагуа).
1898 – захват Гавайских островов.
1899-1901 – война с Филиппинами.
1899 – вторжение в никарагуанский порт Блюфилдз.
1901 – ввод войск в Колумбию.
1902 – вторжение в Панаму.
1903 – ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику, Сирию.
1904 – ввод войск в Корею, Марокко.
1904-1905 – вмешательство в Русско-Японскую войну.
1905 – вмешательство в революцию в Гондурасе.
1905 – ввод войск Мексику.
1905 – ввод войск в Корею.
1906 – вторжение на Филиппины.
1906-1909 – вторжение на Кубу.
1907 – операции в Никарагуа.
1907 – вмешательство в революцию в Доминиканской Республике.
1907 – участие в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 – вторжение в Панаму.
1910 – вторжение в Блюфилдз и Коринто (Никарагуа).
1911 – интервенция в Гондурас.
1911 – геноцид на Филиппинах.
1911 – введение войск в Китай.
1912 – захват Гаваны (Куба).
1912 – интервенция в Панаму во время выборов.
1912 – вторжение в Гондурас.
1912-1933 – оккупация Никарагуа.
1914 – интервенция в Доминиканскую Республику.
1914-1918 – серия вторжений в Мексику.
1914-1934 – оккупация Гаити.
1916-1924 – оккупация Доминиканской Республики.
1917-1933 – оккупация Кубы.
1918-1922 – оккупация российского Дальнего Востока.
1918-1920 – ввод войск в Панаму.
1919 – высадка войск в Коста-Рике.
1919 – война против сербов в Долматии на стороне Италии.
1919 – интервенция в Гондурас во время выборов.
1920 – интервенция в Гватемалу.
1922 – интервенция в Турцию.
1922-1927 – интервенция в Китай.
1924-1925 – вторжение в Гондурас.
1925 – военные действия в Панаме.
1926 – вторжение в Никарагуа.
1927-1934 – оккупация Китая.
1932 – вторжение в Сальвадор.
1936 – интервенция в Испанию.
1937 – война с Японией.
1937 – интервенция в Никарагуа, госпереворот.
1939 – введение войск в Китай.
1941-1945 – геноцид мирного населения Германии (Дрезден, Гамбург).
1945 – ядерная атака на Японию.
1945-1991 – диверсионная деятельность против СССР. (Вторжение в воздушные владения – более 5000, парашютных десантов – более 140, прямые диверсии. Общий бюджет – 13 триллионов долларов).
1946 – карательная операции в Югославии.
1946-1949 – бомбежки Китая.
1947-1948 – реколонизация Вьетнама, геноцид.
1947-1949 – военные действия в Греции.
1948-1953 – военные действия на Филиппинах.
1948 – военный переворот в Перу.
1948 – военный переворот в Никарагуа.
1948 – военный переворот в Коста-Рике.
1949-1953 – попытки свержения правительства в Албании.
1950 – карательные операции в Пуэрто-Рико.
1950-1953 – интервенция в Корею.
1951 – военная помощь китайским повстанцам.
1953-1964 – силовые спецоперации в Британской Гайане.
1953 – свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.
1953 – насильственная депортация иннуитов (Гренландия).
1954 – Свержение правительства в Гватемале: Вторжение под кодовым названием Операция PBSUCCESS и государственный переворот со стороны наёмников ЦРУ против президента Хакобо Арбенса, собиравшегося провести глубокую земельную реформу и национализировать земли компании United Fruit Company. После свержения Арбенса наступают четыре десятилетия военного террора и гражданской войны, в которой погибают около 140 тысяч человек. Перемирие в гражданской войне подписывается лишь в 1996 году
1954 Иран: ЦРУ и британская разведка в ходе операции Аякс организовывают свержение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка. Впоследствии, Иран во время правления Мохаммеда Реза Пехлеви становится важнейшим союзником США на Среднем Востоке.
1956 – начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.
1957-1958 – попытка свержения правительства в Индонезии.
1958 – оккупация Ливана: США интервенируют в Ливанском кризисе
1958 – бомбежки Индонезии.
1958 Китай: В конфронтации между КНР и Тайванем за острова Цзиньмэнь и Мацзу, США высылают в поддержку Тайваню военные корабли и морскую пехоту
1959 – ввод войск в Лаос.
1959 – карательные операции на Гаити.
1960 – военные операции в Эквадоре.
1960 – вторжение в Гватемалу.
1960 – поддержка военного переворота в Сальвадоре.
1960-1965 – вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.
1961-1964 – военный переворот в Бразилии.
1961 – террористическая война против Кубы с применением бактериологического оружия. Группа поддерживаемых США кубинских боевиков проводит неудачную операцию в заливе Свиней.
1962 Куба: Во время Карибского кризиса остров подвергается тотальной блокаде.
1962 – карательные операции в Гватемале.
1963-1966 – госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.
1964 – карательная операция в Панаме.
1964 – поддержка переворота в Бразилии.
1964-1974 – вмешательство во внутренние дела Греции.
1964 Лаос: Американская авиация и наземные войска проводят военную операцию в северо-восточном Лаосе. После многолетних боёв военное решение признаётся бесперспективным и американские интервенционные войска покидают страну в 1973 году.
1964-1975 – агрессия против Вьетнама: США массивным образом вмешиваются в войну во Вьетнаме. В ходе военных действий в стране находятся до 550 тысяч солдат США. Вывод войск осуществляется лишь в 1975 году.
1965 – госпереворот в Индонезии, геноцид.
1965 Кажбоджа: США осуществляют бомбардировку приграничных территорий вдоль вьетнамской границы. Таким образом, Камбоджа втянута в войну во Вьетнаме.
1966 – интервенция в Гватемалу.
1967 – поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.
1968 – охота на Че Гевару в Боливии.
1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
1972 – ввод войск в Никарагуа.
1973 – переворот в Чили.
1973 – террор в Уругвае.
1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
1974 – подготовка агрессии в Португалию.
1974 – попытка переворота на Кипре.
1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
1975 – атака на Камбоджу.
1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
1979 – поддержка людоеда Бокасы.
1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
1980 – карательная операция в Южной Корее.
1980 Иран: Операция «Орлиный коготь» по освобождению американских заложников в американском посольстве в Тегеране проваливается
1981 – попытка переворота в Замбии.
1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
1982-1983 – атака на Ливан.
1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
1983 Иран/Ирак: США оказывают военную поддержку Ирану в ирано-иракской войне в обмен на освобождение американских заложников в Тегеране. Одновременно, США снабжают оружием и иракскую сторону.
1983 Ливан: В составе возглавляемой ими международной коалиции США интервенирует в Гражданской войне в Ливане. В результате ряда террористических актов международная коалиция покидает Ливан.
1983 – интервенция в Гренаду: В результате госпереворота к власти приходит новое правительство, ориентирующееся на Советский Союз. Это приводит к вторжению США на Гренаду
1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
1984 – сбиты два иранских самолёта.
1984 – минирование заливов Никарагуа.
1985 – финансирование геноцида в Чаде.
1986 – нападение на Ливию.
1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
1986 Ливия: В качестве акта возмездия за ливийские террористические акты США бомбят объекты в Триполи и Бенгази (Операция «Каньон Эльдорадо»)
1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003. Ракетный крейсер США USS Vincennes (CG-49) сбивает над Ормузским проливом пассажирский самолёт авиакомпании Iran Air, в результате чего погибают 290 человек. По данным американской стороны их военным было невозможно различить иранский пассажирский самолёт от военного и установить контакт с пилотами. При этом американский крейсер в рамках операции «Earnest Will» находился в территориальных водах Ирана. Капитан USS Vincennes был удостоен награды.
1988 – вторжение в Гондурас.
1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
1989 – интервенция в Панаму.
1989 – сбиты два ливийских самолёта.
1989 – бомбардировки на Филиппинах.
1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
1990 – геноцид в Гватемале.
1990 – морская блокада Ирака.
1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
1991 – агрессия против Ирака.
1991 – бомбардировки Кувейта.
1992-1994 – оккупация Сомали.
1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
1993-1995 – бомбардировки Боснии.
1994-1996 – террор против Ирака.
1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
1995 – бомбардировки Хорватии.
1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
1998 – бомбежки Ирака.
1999 – агрессия против Югославии.
2001 – вторжение в Афганистан.
2002 – ввод войск на Филиппины.
2003 – действия в Либерии.
2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
2003 Ирак: Иракская война, в которой участвует также ряд американских союзников. После свержения режима Саддама Хусейна начинается многолетняя оккупация, характеризованная высоким уровнем насилия в стране, которое стоило жизни, по разным данным, до 655 тысячам иракцев
2004 Сомали: Воздушные удары США по исламистам, активная поддержка правительственных сил Сомали в гражданской войне
2004 ввод войск на Гаити.
2004 Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
2008 вторжение в Пакистан.
2008 Война в Южной Осетии
2011 Война в Ливии: Воздушные удары и ракетный обстрел страны в рамках интервенции в Ливии. Итогом явилось свержение и убийство главы государства Муаммара Каддафи
2013 2017 Война в Сирии: США и их союзники начали бомбить позиции Исламского Государства на территории Сирии и Ирака
2014 Война на Украине
2015 Йемен: Ракетные удары США по позициям йеменских повстанцев хуситов и активная поддержка интервенции Саудовской Аравии и её союзников в Йемене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Sara 7 часов назад
Americans are sending helicopters on Mars, developing electric car and approving covid vaccine for world. Russians are fighting with another Slavic people to scare the rest of the world. What a sorry state for once great nation!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
706
dranvlad 5 часов назад
Войн*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
阿鋒 Sara 4 часа назад
Sara-чка! Вы тут совсем недавно, но Вас тут уже «так много»!:) шли бы Вы отсюда широкими шагами обратно в маменькину утробушку :) Гугл переводчик Вам в помощь :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 阿鋒 4 часа назад
да это просто тролль из самого ближайшего зарубежья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
Михаил costa 3 часа назад
costa, как бы тебе это объяснить не больно... Российские критерии терроризма - они несколько фееричны. Например, боевики Хезболлы убивали советских граждан, но тем не менее Россия не считает её террористической.
То что США спонсируют террористов - это сказки для маленьких глупеньких телезомби. США называет террористами движения, которые убивают мирных жителей. Россия называет террористами движения, которые воюют против интересов России. Например, Сирия и Асад - интерес России. Он диктатор, у него руки в крови, но он друг Путина. Против него воюет и народ, и террористы. Россия всех их называет террористами, а США не называет террористами народные движения освобождения Сирии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Том Сойер Михаил 11 минут назад
О, а вот и "дочь офицера" тут как тут....
Мища, от вашего комента за версту несет амеровского-соровской пропагандой, вы бы хоть от себя что-нибудь добавляли, и не пихали в один маленькийтекст столько слов-ключей... Неуд тебе, миша, хреновся из тебя "дочь офицера"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 32 комментария
Показать ещё
Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото) Внук создал прибор для общения со своей 96-летней бабушкой через Telegram (4 фото) "Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом "Кто сожрал бутерброды?": в Мосгордуме возмутились невыполненным контрактом Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге Президент верхом на "Лосе": в Кремле показали, как Путин с Шойгу отдыхают в тайге США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам США объяснили, зачем медленно, но планомерно крадутся к нашим границам Лукашенко сравнил ситуацию на&nbsp;границе, с серединой июня 1941 года Лукашенко сравнил ситуацию на границе, с серединой июня 1941 года Видео из&nbsp;кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося» поставлена Видео из кабины «вездехода Путина» появилось в сети: точка в споре о происхождении «Лося»...
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

129908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
0
36
20+ деловых котеек, занятых очень важной работой
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
2
91
"Бабулеграм": когда твой внук - инженер-программист
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
1
18
Оправдано ли завершение «Ревизора» немой сценой?
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
0
1
В отелях Hilton собак обслуживают почти как людей
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Жена спасла семью, начав по совету мужа продавать интимные снимки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#природа#красота#история#сша#факты#отдых#города#позитив#полиция
#фото#прикол#животные#в мире#авто аварии#СССР#подборка#авария дня#шоу бизнес#актеры
#интересно#дтп#люди#аварии#Россия#картинки#интересное#кино#Реакция#население

На что жалуетесь?

Вернуться