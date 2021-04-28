Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Некий интересный рог. Он для вина?"
Ответ: "Это старая пороховница - предмет, в который можно поместить немного пороха и держать его при себе"
2. "Судя по гравировке, эта вещь старинная. Однако, что это?"
Ответ: "Это раритетный спичечный коробок"
3. "Старый инструмент, найденный на чердаке. Для чего он?"
Ответ: "Это прибор для измельчения зелени. Более новый вариант выглядит так:"
4. "Что это за датчик я случайно нашел?"
Ответ: "Это - экспонометр, прибор для определения правильной экспозиции, контраста и других параметров, что важны при съемке кино"
5. "Некий химический набор? Никак не пойму что это и для чего?"
Ответ: "Это старинный паровой ингалятор"
6. "Что это за инструмент с длинной ручкой?"
Ответ: "Это старый резак для дерна"
7. "Маленький металлический контейнер, найденный в вещах моего дедушки. Чем это может быть?"
Ответ: "Похоже, это счетчики, которые показывают, сколько горячей и холодной воды было использовано"
8. "Эти предметы сделаны из старинного серебра. Нашел их в доме родителей. Для чего они?"
Ответ: "Это ложечка для оливок, вилка для салата и щипцы для льда выполненные в нестандартном дизайне"
9. "Я вытащил это из дома, который был построен еще в 1915 году и долгое время оставался пустым. Что это за штуковины?"
Ответ: "Это два андирона - стальные горизонтальные подставки, на которых держится древесина в открытом камине"
10. "Какая-то очень причудливая ложка. Для чего такая нужна?"
Ответ: "Для создания вот таких спиральных завитушек из масла:"
11. "Нашел в антикварном магазине этот предмет. Кто знает, что это?"
Ответ: "Это круглая коробка крепится к стене, а внутрь вешаются ключи. Практичный и простой органайзер"
12. "Моему другу это досталось от дедушки. Что это?"
Ответ: "Это антикварная кофемолка"
13. "Это какой-то музыкальный инструмент? Никак не разберусь"
Ответ: "Это дека пианино, она предназначена для усиления звука инструмента"
14. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это курвиметр. С помощью данного приспособления можно рассчитать длину маршрута по карте. Находите масштаб, сверяете его с прибором и просто ведете зубчатым колесиком по карте, следя за стрелкой"
15. "Эта штуковина стоит постоянно у камина моих знакомых, но они не знают для чего она. Кто знает, что это?"
Ответ: "Это своего рода утюг. В него кладут раскаленную кочергу и после того, как металл нагреется, сверху по нему проводят узкими полосками ткани. Очень давно таким образом проглаживали ленты для платья или воротнички"
16. "Нашел это в парке во время прогулки. Есть какие-то непонятные мне отметки. Что за шар такой? Кто знает?"
Ответ: "Это ядро для толкания, такими пользуются в школах во время занятий легкой атлетикой"
17. "Что это за старый крючок? Интересная у него форма, но я никак не пойму для чего он?"
Ответ: "С его помощью фиксируют салфетку у воротника перед приемом пищи"
18. "Некий старый предмет с резной ручкой и открывающейся крышкой. Что это такое?"
Ответ: "Это антикварный совок для сбора пепла и крошек"
19. "Эта штуковина смахивает на ножницы, но это точно не они. Чем это может быть?"
Ответ: "Это ретрактор - хирургический инструмент для расширения раны"
20. "Что это за приспособление я отыскал в коробке со всякой всячиной?"
Ответ: "Этот инструмент одновременно является и ножом, и топориком. Будучи практичным используется в походах"
Источник:
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