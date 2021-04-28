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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (23 фото)

Автор:
28 апреля 2021 19:20
Метки: вопросы   находки   ответы   
1971
23

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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7  комментариев
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244
Сергей Ковалев 5 часов назад
Номер 7. Имею сомнение,что данный предмет имеет хоть какое то к учету,тем более воды. Крышка украшена,сбоку желобок. Возможно,что он имеет отношение к дамам и к косметике (Но,это не точно)
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3k
B7243 3 часа назад
№ 7 Это табакерка для нюхательного табака, с дозатором.
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−7
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 4 часа назад
от ножетопора б не отказался.хорошая штука для похода
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131
Змій Горинич 5 часов назад
Ответ: "Похоже, это счетчики, которые показывают, сколько горячей и холодной воды было использовано"
Как это работает?
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14k
Игорь Хомченко Змій Горинич 4 часа назад
Это карманная пепельница. Таская такую с собой. Лепесток сбоку - подставка под сигарету.
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