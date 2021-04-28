25 крупнейших городов Венгрии

Будапешт

Столица Венгрии – объединение трёх городов, раскинувшихся на берегах Дуная: Обуды, Буды и Пешта. В архитектуре прослеживается смешение стилей: перестройкам районам способствовали войны и разрушения. Проспект Андраши и Будайская крепость внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Другие знаковые места города: гора Геллерт, площадь Героев, набережная. Вокруг них сосредоточены десятки достопримечательностей.

Население – 1 752 286 человек (2019).

Дебрецен

Культурный и экономический центр Восточной Венгрии. Территория города относится к Хоробадьской степи, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая церковь или реформатский собор – символ Дебрецена, а также самый большой протестантский храм страны. Парковая зона под названием Большой лес в 1939 году стала заповедником. В её состав входят зоопарк, ботанический сад и луна-парк.

Население – 201 432 человек (2019).

Сегед

Самый крупный город в южной части страны. Его кварталы разместились по обоим берегам реки Тисы. До границы с Румынией 20 километров, а до Сербии – 10. Соборная площадь застроена культовыми зданиями разных эпох. Среди них: Теологический институт, епископский собор, католический интернат. Туристы приезжают не только за архитектурными красотами, но и, чтобы поправить здоровье на термальных источниках Сегеда.

Население –160 766 человек (2019).

Мишкольц

Находится у склонов горного массива Бюкк недалеко от слияния рек Синве и Шайо. Среди исторических построек выделяется замок Дьёшдьёр, переживший много сражений. Все религиозные объекты округи открыты не только для верующих, но и для туристов. К территории города относится курорт Мишкольц-Тапольца. Он знаменит термальными источниками и ваннами, которые можно найти в природной Пещерной купальне.

Население – 154 521 человек (2019).

Печ

Раскинулся у подножья Мечекских гор. В городе, возникшем на месте кельтского поселения, есть объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – раннехристианский некрополь. В архитектуре виден уклон в турецкие традиции, хотя в постройках Печа встречаются разные стили. Достопримечательности: мечеть Гази Касима, здание первого в стране университета, остатки бастиона Барбакан, квартал Жолнаи.

Население – 142 873 человек (2019).

Дьёр

Располагается на полпути между Веной и Будапештом. Его называют «городом балконов» за особенности архитектуры невысоких зданий. Главные церкви Дьёра: кармелитов и Святого Игнатия. Епископский дворец знаменит своей Сокровищницей. Термальные источники, иногда протекающие непосредственно под отелями, используются для лечебных и косметических процедур.

Население – 132 034 человек (2019).

Ньиредьхаза

Впервые упоминается в документах начала XIII века. Тогда его название было короче – Ньир. Представители католической церкви открыли в городе музей своей религии. В Ньиредьхазе построены церкви других христианских течений и синагога. В пригороде работает музей, рассказывающий о традициях, обычаях и культуре венгров. Поблизости есть термальное озеро Шоштодьёдьфюрдо.

Население – 116 799 человек (2019).

Кечкемет

Название дано от венгерского слова, переводимого как «козёл». Это объясняется местными традициями по части животноводства. Город находится на пересечении торговых путей. Здесь делают вино. Площадь Кошута украшают средневековая церковь и здание муниципалитета. В Кечкемете работают единственный в стране музей венгерской фотографии и мастерская игрушек, при которой действует постоянная экспозиция продукции.

Население – 110 687 человек (2019).

Секешфехервар

В этом городе были коронованы 37 монархов. Ещё 15 нашли здесь свой последний приют. В Средние века именно в Секешфехерваре находилась королевская резиденция. Главная площадь Старого города называется Варошхаза. В её центре установлена держава, увенчанная короной. В Саду руин можно осмотреть остатки каменной базилики. Открыто несколько интересных музеев, включая этнографический и музей-аптеку.

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Население – 96 940 человек (2019).

Сомбатхей

Самый старый город Венгрии. Музей «Савария» собрал под одной крышей археологические находки со всей окрестности, чтобы рассказать историю Сомбатхея, основанного незадолго на наступления нашей эры. Другие достопримечательности: кафедральный собор, ратуша, дом каноника, развалины храма Исиды и епископальный дворец в стиле рококо, датированный XVIII веком.

Население – 78 407 человек (2019).

Сольнок

Расположен в 90 километрах от столицы. За город неоднократно сражались по причине его стратегического географического положения. В середине прошлого века Сольнок стал развиваться как курорт. Открылись санатории и термальные бани при них. Францисканский храм, лютеранская церковь, музей венгерской авиации, галерею, разместившаяся в здании бывшей синагоги – важные городские объекты.

Население – 71 285 человек (2019).

Эрд

Является частью агломерации Большого Будапешта. Специализация Эрда постепенно менялась: от сельскохозяйственной к промышленной. В окрестностях сохранились развалины Кутьовара – «собачьего» замка. Сюда приезжали на охоту представители знатных домов. Неподалёку можно осмотреть классическое венгерское имение с церковью, датированной XVII веком, и конным заводом.

Население – 66 892 человек (2018).

Татабанья

Отсюда до Будапешта 55 километров, или около часа на поезде. Районы города лежат в зелёной долине, окружённой горами. Найденное в окрестностях угольное месторождение дало толчок к развитию Татабаньи в прошлом. Сейчас население переключается на работу в сфере услуг. Символ города – памятник птице Турул. Экотуристы облюбовали маршруты к возвышенностям Герече и Вертеш, а также к пещере Селим.

Население – 65 845 человек (2019).

Шопрон

Город вблизи границы с Австрией. Вокруг хвойные леса и виноградники. В архитектуре Шопрона пересекаются разные стили и эпохи. Соседствуют римский форум и средневековая крепостная стена, готические жилые дома, синагога и дворцы, возведённые в XIX веке. Пожарная башня превращена в музей. В винных погребах регулярно проходят дегустации местных алкогольных напитков.

Население – 62 454 человек (2018).

Капошвар

Стоит на реке Капош. Исторические здания города не пустуют. Например, Городской музей разместился в особняке XIX столетия. Среди средневековых сооружений возник театр Гергея Чики, тяготеющий к стилю модерн. На центральной улице установлены фонтаны и лавочки, а по вечерам она светится электрическими огнями. У термальных источников построен бальнеологический комплекс.

Население – 61 441 человек (2019).

Веспрем

Входит в число самых старых городов Венгрии. Берега реки Шед, на которой и стоит Веспрем, покрыты густыми лесами и высокими зарослями. На центральной площади установлена колонна Святой Троицы, иначе называемая «чумной столб». Работают большой зоопарк и ботанический сад. Жители во время Второй мировой чудом спасли от фашистов ажурный мост. В 15 километрах от города находится озеро Балатон.

Население – 59 738 человек (2019).

Бекешчаба

В 15 километрах от города проходит граница с Румынией. Притом, что промышленность – основа местной экономики, в Бекешчабе хорошая экологическая обстановка. Это способствует развитию экотуризма. Гостям предлагают не только полюбоваться природой края, но и посетить мастерские ремесленников и умельцев, музей живописца Михая Мункачи, а также самый большой в стране Евангелический собор.

Население – 58 996 человек (2019).

Залаэгерсег

До Австрии и Словакии отсюда примерно 40 километров. Парадную площадь украшает фонтан в форме тюльпана. Скульптура «Оплакивание Христа» – самый древний памятник города. Его можно найти у северной стены ратуши. Отдыхающие в Залаэгерсеге часто посещают термальный аквапарк AquaCity, расположенный на территории Словакии. Есть даже специальные туры для однодневных визитов туда. Недалеко находятся и курорты Балатона.

Население – 57 403 человек (2019).

Эгер

Бальнеологический курорт, знаменитый своими термальными источниками. Пляжно-купальный центр принимает тысячи посетителей ежемесячно. В нём семь больших бассейнов, окружённых тропическими растениями. Местное красное вино, выпускаемое под названием «Эгерская бычья кровь», известно и за пределами страны. В октябре отмечается День крепости. Праздник сопровождается проведением рыцарских турниров, выставок и фестивалей еды.

Население – 52 898 человек (2019).

Надьканижа

Железнодорожный узел и промышленный центр юго-запада страны. Музей Дьёрдя Тури уникален, не только из-за своей коллекции, но и из-за особенностей здания. При его строительстве использовали камни разрушенной старой крепости. До красот озера Балатон всего 40 километров. Экскурсионные туры туда стартуют регулярно. Хотя комфортные пансионаты есть и в самом Надьканиже.

Население – 46 649 человек (2019).

Дунауйварош

Самый молодой город Венгрии появился на картах в 50-х годах прошлого столетия. Одно из лучших мест в стране для семейного отдыха. В Парке скульптур собраны отлитые на местном предприятии статуи по эскизам мастеров из других городов и стран. Постоянно проводятся уличные фестивали художников и музыкантов. Детям понравятся игровые клубы, зоопарк и цирк.

Население – 44 358 человек (2018).

Ходмезёвашархей

Располагается в долине реки Тиса. Ходмезёвашархей присоединился к движению «Медленный город». Его сторонники хотят улучшить уровень жизни за счёт замедления городского ритма. Здание банка, ратуша, главная площадь – знаковые достопримечательности округи. В экономическом плане город опирается на промышленность, но её развитие несколько притормозило.

Население – 43 311 человек (2019).

Цеглед

Город центральной части страны. Вокруг раскинулись плодородные земли, поэтому ориентир на сельское хозяйство понятен. Достопримечательности: Площадь Свободы со статуей Лайоша Кошута и музеем барабанов, католическая церковь Святого Креста, лютеранская церковь, кальвинистская церковь, рядом с которой установлен балкон Кошута. В пригороде у термальных источников открыт санаторий.

Население – 35 523 человек (2018).

Байя

Занимает левый берег Дуная. Построена большая пристань, также через реку переброшен мост. Регион славится религиозностью. В округе функционирует 15 церквей, большая часть из которых относится к католической ветви христианства. Францисканский монастырь Святого Антония, основанный в XVII веке – главная достопримечательность Байи. Работает несколько музеев и художественных галерей.

Население – 34 788 человек (2018).

Шальготарьян

Находится на склонах горы Черхат в междуречье Шальго и Тарьян. Округа покрыта живописными лесами, местность преимущественно холмистая. В пригороде можно найти руины древней крепости. Главный собор Шальготарьяна располагается напротив краеведческого музея. В городе открыт главный музей горного дела Венгрии. Посетителям доступен осмотр шахты и оборудования для добычи полезных ископаемых.

Население – 33 579 человек (2019).