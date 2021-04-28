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25 крупнейших городов Венгрии

25 крупнейших городов Венгрии (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 11:36
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   венгрия   города   население   фото   
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Самый густонаселённый город Венгрии – столица Будапешт. Ещё 7 городов могут похвастаться более чем 100 тысячами жителей, остальные не достигают этой отметки. В стране преобладают невысокие строения, поэтому по площади населённые пункты не такие уж и скромные. Архитектура в них – переплетение стилей. Это обусловлено большим количеством войн и необходимостью периодически перестраивать городские кварталы.

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Метки: в мире   венгрия   города   население   фото   
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