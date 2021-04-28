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30 крупнейших городов Южной Кореи

30 крупнейших городов Южной Кореи (1 фото)

Автор:
28 апреля 2021 10:42
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   население   фото   южная корея   
85
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Южная Корея – средняя по площади страна, если брать мировые показатели, но её основные города достаточно крупные. В столице Сеуле проживает больше 10 миллионов человек. И есть ещё десять городов-миллионников, которые продолжают усиленно развиваться. На протяжении своей истории Южная Корея знала эпохи расцвета и упадка. С этим связаны переименования, исчезновения и объединения городов.

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Метки: в мире   города   население   фото   южная корея   
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1  комментарий
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aleksander 2 часа назад
Южная Корея же вроде загнивает. В отличие от Северной Кореи
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