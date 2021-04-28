30 крупнейших городов Южной Кореи

Сеул

Столица Южной Кореи основана на реке Ханган в окружении холмов и возвышенностей. Главные памятники архитектуры – королевские дворцы, куда теперь открыт доступ туристам. 262-метровая Золотая башня – одно из самых высоких сооружений Азии – венчается смотровой площадкой: отсюда виден весь Сеул. Внутри башни расположился аквариум, где содержится около 20 тысяч обитателей Жёлтого моря.

Население – 10 010 983 человека (2019).

Пусан

Порт на берегу Корейского пролива. Небоскрёбы и высотки заполонили все кварталы, но сохранены и памятники архитектуры, в том числе храмовый комплекс Хаедонг Йонггунг. В Пусане построен самый длинный мост Южной Кореи – Кванан. Работает большой рыбный рынок, а на отдалении от портовой части побережья есть несколько песчаных пляжей полностью пригодных для комфортного отдыха.

Население – 3 459 840 человек (2019).

Инчхон

Находится на берегу Жёлтого моря, до столицы можно добраться на метро. Парки города имеют «специализации»: в парке Волми акцент сделан на традициях корейского народа, Гранд-парк засажен цветами, а парк Сонгдо предлагает прогулки по воде и наблюдение за местной фауной – оленями и кроликами. Среди небоскрёбов Инчхона встречаются кварталы с традиционной для региона архитектурой.

Население – 3 029 285 человек (2019).

Тэгу

Промышленный город центральной части Южной Кореи. Архитектура не отличается разнообразием, городское пространство используется с максимальной практичностью. Достопримечательности: развалины города Кёнджу, музей Корейской войны, буддийские храмы в парке Апсан, монастыри горы Пхальгонсан. В 2002 году на местном стадионе прошли несколько матчей ЧМ по футболу.

Население – 2 468 222 человека (2019).

Тэджон

Развитие города непосредственно связано со строительством железной дроги Сеул-Пусан. Туристическое направление опирается на технические инновации и современное искусство. В парке «O-World» работают не только аттракционы, но и зоопарк. Тэджон знаменит медицинскими клиниками, куда приезжают лечиться со всего мира. У города есть и кулинарная достопримечательность – суп «самгетхан».

Население – 1 493 979 человек (2019).

Кванджу

Основан в I в до н.э., а современный толчок к развитию получил после строительства железной дороги до Сеула. Лучшие образцы традиционной архитектуры Кванджу – Большие ворота и храм Джунгсимса. На горе Мудынсан разбит Национальный парк, а у её подножья – Национальный музей. В парке развлечений Чунве Конвон можно провести целый день, а потом отправиться на Улицу искусств за сувенирами.

Население – 1 480 293 человека (2019).

Ульсан

Промышленная столица страны стоит на берегу Японского моря. В городе есть несколько достопримечательностей-рекордсменов: самая большая в мире вервь, самый большой в стране парк, самый большой в мире автозавод, которым владеет «Hyundai Motor». За городом на мысе Канчжольгот построен маяк: стоя на его вершине можно встретить самый ранний в Корее рассвет.

Население – 1 168 469 человек (2019).

Сувон

Связан со столицей линией метрополитена. Хвасонская крепость – сооружение конца XVIII века – главная достопримечательность города. Она совмещает корейский стиль в архитектуре и европейские традиции фортостроения. Уникальные музеи Сувона – музей инноваций компании «Самсунг» и музей туалетов. Любителям азиатского колорита понравится поезд Хвасон, стилизованный под дракона.

Население – 1 235 022 человека (2019).

Коян

Город-спутник столицы Южной Кореи. Экономика базируется на сельском хозяйстве и высоких технологиях. Крепость Пукхансансон и храм Чунхынса, построенный в VI веке – хорошо сохранившиеся архитектурные достопримечательности. Искусственный городской парк раскинулся на площади более 1 миллиона м². Раз в три года в Кояне проводится самая крупная в стране выставка цветов.

Население – 1 078 859 человек (2019).

Йонъин

Город окружают озёра, холмы и горы. Здесь построен самый большой парк развлечений Южной Кореи – Эверленд. А этнопарк наглядно рассказывает о корейских традициях. Круглогодично открыто посещение кинематографического павильона, где снимают дорамы с историческим сюжетом. Музеев в Йоньине несколько десятков: галерею Хоам, музей ламп, транспортный музей, арт-центр Нам Джун Паик.

Население – 1 078 591 человек (2019).

Чханвон

Располагается в восточной части Корейского полуострова. Один из промышленных центров Южной Кореи. Город окружён сразу четырьмя горными массивами. Главная природная достопримечательность – самый крупный в стране центр миграции птиц, названный резервуаром Чунамхо. Наиболее ценная и древняя городская постройка – буддийский монастырь Сонджунса, датированный IX веком.

×

Население – 1 059 813 человек (2019).

Соннам

Южный пригород Сеула. С 2009 года объединён с соседним Ханамом. Буддийский храм Понгукса – исторический памятник эпохи династии Чосон – сохранился до наших дней частично. Не менее важна с исторической точки зрения и крепость Намхансансон с её захоронениями, монастырями и строениями разных типов. В настоящее время здесь базируется музей.

Население – 960 342 человека (2019).

Хвасон

Через территорию города проходят две реки – Хвангуджичхон и Паранчхон. Горячие источники Хвасона преобразованы в спа-курорты. Необычен местный музей шёлк. Он состоит из экспозиции готовых материалов и предметов, используемых для производства шёлка, а также из выставки насекомых и природной зоны. Найденные в конце прошлого века окаменелости динозавров и фрагменты их яиц теперь доступны туристам.

Население – 855 949 человек (2019).

Пучхон

Молодой и быстроразвивающийся город северо-запада страны. До 1973 года был районом Инчхона. Самые интересные места для посещения – Парк архитектурных шедевров, где собраны миниатюрные копии достопримечательностей мира, и Акробатический театр Донгчан. Среди музеев выделяется музей корейских комиксов. В Пучхоне разбито больше 10 парков. Весной проводится фестиваль искусств.

Население – 855 685 человек (2019).

Чхонджу

Столица провинции Чхунчхон-Пукто. В этом регионе была создана «Чикчи» – одна из первых напечатанных книг мира. Вследствие чего в буддийском храме Хындокса открыли музей книгопечатания. Местная военная крепость «Сандан сансон» занесена в перечень Исторических мест Южной Кореи. Ещё один важный исторический объект – Святилище Чхонъёльса, посвящённое герою Японо-корейской войны.

Население – 853 714 человека (2019).

Ансан

В состав города, стоящего на берегу Жёлтого моря, входят несколько близлежащих островов. До столицы отсюда 90 километров, и дорога занимает около часа на метро. Ансан характеризуется технологической развитостью. В 2003 году открылся впечатляющих размеров технопарк. Достопримечательности: буддийский храм Ссангеса, крепость Пёльмаксон, озеро Сихвахо, ботанический сад.

Население – 707 385 человек (2019).

Чхонан

Город называют «западными воротами в столицу». Образовался Чхонан после слияния трёх поселений. Мемориал независимости Кореи – самый большой из городских музеев. Другие достопримечательности: галерея «Арарио», круглогодичный аквапарк «Тэдин», буддийский монастырь Гаквонса с его 15-метровой бронзовой статуей Будды и буддийский храм Квандокса с его 400-летним ореховым деревом.

Население – 672 556 человек (2019).

Чонджу

Окружён горными возвышенностями, из которых выделяется Ванса: у неё 7 вершин. В центре Чонджу на территории древнего архитектурного комплекса основан музей под открытым небом. Туристам не хватит и нескольких дней, чтобы подробно ознакомиться со всеми 700 строениями. Также для посещений открыты конфуцианская школа и буддийские монастыри разных эпох.

Население – 663 098 человек (2019).

Анян

Город называют студенческим за обилие учебных заведений. Отсюда до Сеула 20 километров. Условно Анян разделён на две части: южная – более современная, северная – более традиционная. В местных буддийских храмах разных веков постройки – Саммакса, Аньянса, Пульгунса – хранятся древние артефакты. Почти 30 лет проводится ежегодный майский фестиваль искусств.

Население – 574 464 человека (2019).

Кимхэ

Занимает земли на юго-востоке Корейского полуострова. На горе Пунсонсан построена астрономическая обсерватория, куда имеют доступ все желающие. В городе чтят наследие протогосударства Кая. Ему посвящена экспозиция в Национальном музее, и ежегодно проводится фестиваль, связанный с его фольклором. В окрестностях Кимхэе имеются могильные курганы и археологические памятники.

Население – 561 468 человек (2019).

Пхёнтхэк

Портовый город на берегу Жёлтого моря. Административный статус присвоен Пхёнтхэку только в 1986 году. Местный музей сельского хозяйства охватывает разные временные периоды и имеет впечатляющую коллекцию орудий труда. В буддийском храме Симбокса установлена статуя Будды, входящая в список Сокровищ Кореи. А дворец династии Ли отреставрирован и превращён в музей.

Население – 537 135 человек (2019).

Пхохан

Появился на карте в середине XX века, при этом на его территории есть древние строения, например, стены крепости Чангиып. Местные храмовые комплексы Ооса и Пегонса небольшие, но расположены в живописных горных районах. На мысе Хомиго установлены две огромные металлические руки, причём одна – непосредственно в море. В июле Пхохан принимает фестиваль фейерверков.

Население – 513 104 человека (2019).

Сихын

Город «зажат» между Сеулом и Инчхоном. Самый впечатляющий музей Сихына посвящён естественной истории. Среди его экспонатов есть движущиеся модели динозавров. Часть выставки находится на открытом воздухе. При музее работает аквариум. Другие достопримечательности: эко-парк Кэтколь, древняя печь для обжига в Пансандоне, вырезанное на камне изображение Будды на горе Сорэсан, парк лотосов, остров Оидо.

Население – 508 379 человек (2019).

Пхаджу

Поскольку город находится в приграничной зоне с Северной Кореей, здесь расквартированы несколько военных частей. В Пхаджу с 2002 года действует самая северная железнодорожная станция страны. На горе Камаксан проложены туристические маршруты, а гора Чанджисан знаменита высеченными из камня Буддами. Туристы могут посещать обсерваторию, оптические приборы которой нацелены на территорию КНДР.

Население – 465 612 человек (2019).

Ыйджонбу

Находится вблизи границы с Северной Кореей. С запада и востока окружён горными хребтами. Городской центр искусств представляет из себя комплекс построек: два театра, концеренц-зал, парк и выставочные площади. Из храмов интересны Манвольса и Хверёнса, построенные в VII веке. Более 30 лет в Ыйджонбу ежегодно проводится культурный фестиваль Хверён, цель которого сохранение национальных традиций.

Население – 456 776 человек (2019).

Куми

Через этот индустриальный центр проходит главная автомобильная артерия страны Сеул-Пусан. Древние буддийские храмы Якса, Тэдонса и Ториса остались в городе ещё со времён эпох Силла и Чосон. На месте конфуцианской школы Кымо Совон основан музей под открытым небом. Пещера Тосон и военный форт на горе Кымосан принимают туристические группы почти круглый год.

Население – 424 719 человек (2019).

Вонджу

Находится в центре Корейского полуострова. Национальный парк Чиаксан – главная природная достопримечательность. С исторической и культурной точек зрения интересны храмы Кодонса и Хынбопса, а также сохранившаяся частично крепостная стена Йонвон. На территории города размещены две американские военные базы. В октябре Вонджу принимает фестиваль спортивной ходьбы.

Население – 352 860 человек (2019).

Чинджу

До 1925 года город был столицей провинции Кёнсан-Намдо. Для прогулок больше всего подходит побережье озера Чинянхо, где начинаются территории городского парка, граничащие с заповедной зоной. Из архитектурных красот округи наибольшую ценность имеют буддийские храмы Йонгамса и Чхонгокса. Ежегодный фестиваль фонарей привлекает туристов из разных стран.

Население – 352 553 человека (2019).

Кванмён

Город спутник столицы Южной Кореи. Близлежащие возвышенности Тодоксан и Курымсан отведены под парки, цветники, зоны отдыха и туристические тропы. В городе сильны музыкальные традиции, поэтому ежегодно проводится несколько фестивалей. Комплексы дольменов разбросаны по окрестностям Квамёна, но самый примечательный находится в районе Чхольсандон.

Население – 322 494 человека (2019).

Иксан

Крупный железнодорожный узел в провинции Чолла-Пукто. До 1995 года часть районов имела относительную независимость и носила название Ири, но была в итоге поглощена Иксаном. Среди музеев выделяются музей динозавров и ювелирный музей. Помимо двух университетов, в городе действует буддийская школа. Центральный городской парк украшен музыкальными фонтанами.

Население – 292 916 человек (2019).